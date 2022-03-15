5 советских автомобилей, которые заслужили статус «легенды» и стали культовыми

Легендарные советские авто, которые стали предметом культа.
Советский автопром подарил огромное количество моделей автомобилей. Одни создавались исключительно для внутреннего потребления, другие с доработками (или без) шли на экспорт. Как это очень часто бывает, вокруг некоторых авто сложился своеобразный культ, что неудивительно, ведь именно в 60-е года XX века в СССР сбылись мечты о первом народном автомобиле.
1. «Запорожец»
Народный ЗАЗ 965 во всей красе.
За основу легендарного «Горбатого» был взят не менее «легендарный» у себя на Родине Fiat 600. Советский автомобиль вовсе не был клоном, однако опыт итальянских мастеров определенно был учтен отечественными инженерами. Большая часть узлов «Запорожца» претерпела существенные изменения, дабы удовлетворить советскую реальность. В итоге именно ЗАЗ-965 стал первым действительно «народным» автомобилем.
2. ЗИЛ-111
Известнейший членовоз Союза.
В 50-60 годы во всех областях советской действительности стояла непростая, но, тем не менее, понятная всем советским людям задача – «догнать и перегнать» США во всем. Автопром не был исключением. Особенно остро в контексте производства автомобилей данный вопрос касался машин представительского класса. Сталинский ЗИС-110 на тот момент служил уже 13 лет и морально устарел. Результатом нового правительственного заказа стал «членовоз» ЗИЛ-111.
3. «Чайка»
Не менее популярная Чайка.
Еще один советский «членовоз», который стал самой массовой (и признаться, одной из самых лучших) машин представительского класса. В машине легко узнается плавниковый стиль и «детройтское барокко». И то, и другое перекочевало в советскую машину из западных аналогов и нисколько ей не навредило. Машина также стала одним из самых ярких долгожителей советского автопрома. Выпускалась она с 1959 по 1981 год.
4. «Волга»
Волга 24 модели выглядит круто и сегодня.
24-ая «Волга» стала символом целой эпохи. Машина выпускалась с 1970 по 1992 год. Именно «Волга» стала символом советского успеха и благополучия. Такую машину себе могли позволить только самые обеспеченные и статусные граждане Советского Союза. Впрочем, как массовый автомобиль 24-ка и не задумывалась. Некоторое количество этих номенклатурных авто уходило по распределению в разные государственные органы.
5. «Копейка»
Народная любимица Копейка.
Еще одно воплощение идеи советского «народного» автомобиля. Многие считают ВАЗ-2101 или «копейку» самым народным, действительно легендарным автомобилем своего времени. Как и в случае с «Запорожцем» при создании первой модели «Жигулей» учли иностранный опыт. Основой стал Fiat 124. Правда, в конструкцию оригинала пришлось внести свыше 800 изменений. Советская машина получилась очень качественной, за что тут же полюбилась простым автомобилистам.
Бонус: «Нива»
Нива можно сказать первый кроссовер.
Задача создать полноприводные «Жигули» была поставлена перед заводом самим председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным. Задача была непростой, но справились с ее выполнением инженеры образцово. В итоге «Нива» стала первым в мире внедорожником малого класса. Можно сказать, что «Нива» стала одним из первых кроссоверов в мире.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии