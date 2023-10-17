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Как сохранить свежую тыкву после сбора урожая

Урожай тыкв на ваших грядках означает, что вы сможете наслаждаться ими круглый год, если будете хранить их правильно. Данный материал расскажет, как правильно хранить целые и порезанные тыквы.

1. Как собрать урожай тыкв для долгосрочного хранения



Как сохранить свежую тыкву после сбора урожая
Обязательно оставляйте длинные хвостики! 

• Собирая головы тыкв, убедитесь, что осталось сантиметров десять стебля — так бактерии не смогут попасть внутрь мякоти

• Разложите тыквы в солнечном месте на один световой день.

• Не кладите тыквы друг на друга ни в коем случае!!! Кладите в один слой, а между ними оставьте расстояние примерно 5 см.

2. Как хранить тыквы головами



Как сохранить свежую тыкву после сбора урожая
Хранить тыкву нужно на фанере или в деревянном поддоне. 


• Выберите сухое место с температурой 6-9 C.

• Тыквы помойте и супертщательно высушите.

• Положите лист тонкой фанеры. Подойдёт также деревянный поддон. Это не только защитит ваш пол на случай, если одна тыква начнёт гнить, но и предотвратит гниение тыкв из-за прямого контакта с полом. Эдакая двухсторонняя зависимость.

3. Как хранить тыкву кусочками



Как сохранить свежую тыкву после сбора урожая
Пакеты — идеальное решение. 

• Мякоть нарежьте кусочками, которые вам комфортны, удалив семечки.

• Положите кусочки в пакеты для заморозки.

• Запечатайте пакеты и убедитесь, что удалили как можно больше воздуха, просто надавив на них ладонью.

• Поместите пакеты в морозилку.

4. Семечки грех не хранить



Как сохранить свежую тыкву после сбора урожая
Закуска на все случаи жизни. 

Есть ли тот, кто не знает, как вкусны тыквенные семечки? Да нет таких! Сушим их так:

• Отделите тыквенные семечки от мякоти и бросьте их на дуршлаг.

• Вымойте, чтобы ни миллиметра остатков мякоти не осталось.

• Кладите семечки на противень и сушите их в духовке при очень низкой температуре (например, 80 C) в течение примерно четырёх часов. Время от времени помешивайте их, иначе сгорят.


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