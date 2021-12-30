Новогодняя ночь уже совсем скоро. Предпраздничная суета в самом разгаре. Столько мелочей нужно продумать, что страшно представить: подарки, вкусные блюда, красивая посуда.

Но герой нашей сегодняшней статьи — сервировка стола на Новый год. Это не просто часть подготовки, а настоящее поле для творчества!







Сегодня мы расскажем тебе, какие нюансы нужно учесть при сервировке, чтобы праздничный стол выглядел максимально эффектно.



СЕРВИРОВКА СТОЛА НА НОВЫЙ ГОД

Яркие украшения

Золотые правила

Представь, что праздничный стол — это твой холст. Здесь ты можешь творить всё, что тебе хочется. Конечно, есть правила, придерживаясь которых, ты получишь результат в разы лучше. Давай поговорим о главных правилах грамотной сервировки.В каких цветах оформить столВ выборе цвета тебя никто не ограничивает. Однако нужно всё же соблюдать некоторые законы гармонии, чтобы общий вид стола радовал глаз. Ведь в любой композиции нужен баланс. Теория цвета говорит нам, что есть два способа: нюанс и контраст.Подбирать цвета по нюансу значит тон в тон. Используй оттенки одного цвета или близкие цвета. Например, все оттенки красного. При таком раскладе скатерть может быть более светлого оттенка, а салфетки и посуда насыщенного.Также можно подбирать цвета по контрасту.То есть черный с белым, желтый с синим. Если правильно расставить акценты, получится очень эффектная сервировка стола на Новый год. Главное — не переборщить.Не стоит забывать о том, что мы пытаемся создать тематическую сервировку. А значит, нужно подбирать те цвета и аксессуары, которые соответствуют празднику. Не помешает и созданный своими руками рождественский декор. Это поможет раскрыть твою индивидуальность.Если не можешь определиться с цветом, выбирай что-то из универсальных сочетаний для Нового года. Беспроигрышные варианты: белый с золотым, белый и серебряный, зеленый и красный, золотой и рубиновый, красный и белый, бежевый и коралловый, шоколадный и фисташковый. Если же тебе хочется угодить символу грядущего года, тогда можешь присмотреться к сочетанию бирюзового и синего или белого и голубого.Посуда для праздникаС цветами определились, теперь пару слов о посуде. Новый год — самое время для твоего самого любимого сервиза. Не нужно томить его в серванте, смело ставь на стол, чтобы порадовать себя и близких. Ведь самое главное в любом празднике — это радость.Если же у тебя пара разных наборов и ты не знаешь, какой выбрать, тогда следующие советы для тебя. Планируешь использовать при сервировке множество аксессуаров? Тогда выставь простой керамический набор посуды без броского рисунка. Такая посуда всегда выглядит достойно и украсит любой стол.Можно также сделать посуду основным аксессуаром. Если украшений будет минимум, в пору будет пустить в ход броский набор. Лишь бы сочетался по цвету со скатертью. То же самое и со столовыми приборами. Используя серебристый цвет в оформлении, выбирай посеребренные приборы. Перебарщивать с разными металлами не стоит.Конечно, не у всех есть какой-то специальный сервиз для Нового года. Но не стоит грустить по этому поводу. Праздники — это в первую очередь семья и уют. Чтобы создать теплую атмосферу, порой лучше достать раритетный бабушки сервиз, который наполнен приятными воспоминаниями. Ну и что, что не сияет как новенький, зато очень родной.Праздничная скатертьСчитается, что лучшая скатерть для застолья — белая. Но необязательно следовать этому правилу. Можно использовать и яркую скатерть с узорами. Сейчас выбор невероятно велик, можно запросто выбрать то, что по душе.Если же нарядной скатерти нет, а бежать за новой не с руки, тогда можно экспериментировать! Всегда можно скомбинировать что-то из того, что под рукой. Интересный вариант — использовать сразу несколько скатертей. Например, постелить вниз белую круглую скатерть, а наверх — яркую квадратную скатерть поменьше.Можно и обычную белую скатерть принарядить, рассыпав по ней крупные пайетки. Также прекрасным украшением станет кружево. С его помощью даже самая обычная скатерть станет изысканной. В целом, не ограничивай свое воображение, твори. Ведь это твой холст.Самое время добавить нашей картине яркости и блеска. Для этого нужно использовать немного украшений. Можно использовать всё, что угодно. Поговорим о самых интересных вариантах.Самое простое и очевидное — елочные украшения. Игрушки можно разложить между тарелками и на подносах. Получится ярко и празднично. Помимо игрушек, можно разложить на столе маленькие коробочки в виде подарков. В коробочки можно положить конфеты или бумажки с предсказаниями.Также на столе можно выделить место для небольшой елочки или пирамиды. Будет красиво смотреться и точно добавит новогоднего настроения. Необязательно ее покупать, можно сделать своими руками из шишек.Также можно добавить в композицию живые цветы. Разбавить стол можно красивой тарелкой с фруктами. В целом, украшением может стать всё. Если это соответствует твоей задумке — пожалуйста.Кажется, обсудили все детали. Теперь перейдем к золотым правилам сервировки. Следуя им, ты сделаешь стол не только красивым, но и очень практичным.Основные блюда нужно поместить в середину стола, а холодные закуски ближе к центру.В самом центре стола можно разместить вазу с фруктами (если там нет других украшений). Крупные фрукты лучше нарезать на кусочки.Хлебницу лучше поставить на отдельный столик, чтобы она не занимала место.Напитки нужно разместить по средней линии стола, чтобы всем было удобно их доставать. Напитки должны быть открыты. Лучше всего перелить соки в стеклянные кувшины.Не забудь расставить на столе специи и солонки так, чтобы всем гостям было удобно их доставать.Приборы следует разложить так: справа от тарелок кладем столовые ножи. Все ножи нужно класть отточенной стороной к тарелке. Слева от тарелки нужно положить вилки острием вверх.Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом!Желаю вам здоровья, счастья, успехов и новых идей.Спасибо, что Вы со мной!