Истории самых неромантичных отношений звезд

Они красивы, популярны и влюблены, но… Далеко не всем звездным парам можно позавидовать. Некоторые романы знаменитостей вызывают у нас сочувствие, да и сами звезды не любят о них говорить. Мы вспомнили 10 скандальных пар Голливуда, которые, к счастью, расстались.



Рианна и Крис Браун

Джонни Депп и Эмбер Херд

Мадонна и Шон Пенн

Кайли Дженнер и Тайга

Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито

Мелисса и Джереми Микс

Мел Гибсон и Оксана Григорьева

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Чарли Шин и Дениз Ричардс

Роб Кардашьян и Блэк Чайна