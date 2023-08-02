Необычные микроотели украсили заброшенные городские районы

Оригинальные мини-отели в портовом городе Девентер (Голландия).
В голландском портовом городе Девентер появились оригинальные микро-отели Lucy in the Sky, рассчитанные всего на одного-двух посетителей. Прямоугольный, овальный и многогранный – они являются частью программы по обновлению облика заброшенных районов.
Lucy Nomad - микроотель в городе Девентер (Голландия).
Lucy Nomad - современный отель, состоящий из одного номера.
Модель микроотеля Lucy Nomad является самой крупной из представленной серии. Жилая площадь составляет 25 квадратных метров. Изнутри отель выполнен в типичном скандинавском стиле: пол из натуральной древесины и белые стены. Кроме спального места в Lucy Nomad есть кухня, душ и туалет. Название отеля Nomad (что значит «кочевник») вполне соответствует его расположению: на пустыре среди строящихся зданий района.
Lucy Cube - одноместный отель, переделанный из зернохранилища.
Lucy Cube. Жилище площадью всего 16 кв. метров.
Еще один микроотель под названием Lucy Cube находится на территории бывшего порта. Он переделан из старого зернохранилища размером 4х4 метра. Бонусом к подобному жилью стала небольшая терраса на крыше.
Lucy GLXY - отель в виде летающего корабля.
Lucy GLXY. Интерьер.
Дизайн следующего микроотеля Lucy GLXY наверное был навеян архитекторам фильмами об инопланетных кораблях. Жилая капсула находится на крыше одного из зданий бывшего завода. Из окон открывается потрясающий вид на гавань.
Lucy GLXY. Вид изнутри.
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