Майорка: сон или реальность

В моем глубоком детстве, в то время, когда я еще обещал хорошо учиться и даже сам этого хотел, Канары, Багамы, а также Майорка находились в одном месте — где-то за чертой обычного человеческого быта, в условиях райской беззаботности.
Мне казалось, что там живут самые богатые люди планеты, именно туда уезжают грабители банков и победительницы мировых конкурсов красоты. Теперь я взрослый мужик и понимаю, что на этих островах не побывал разве что тот, кто не хочет на них побывать. Но я хотел!
Поэтому забронировал несколько бюджетных апартаментов на самом ближайшем ко мне острове мечты — Майорке!
Был составлен подробный маршрут, рассчитанный на недельное пребывание на Майорке
Весь отдых был поделен на два этапа: базирование на севере острова в Порт-де-Алькудии с осмотром близлежащих достопримечательностей и дальнейшее перемещение по восточному побережью на юго-запад в местечко под названием Санта-Понса. Также был отказ от общественного транспорта в пользу аренды автомобиля. Кроме комфорта и мобильности, решению способствовала невысокая стоимость проката машин и то обстоятельство, что наш самолет прилетал почти в полночь.
Итак, Порт-Де-Алькудия. Сам курорт, несмотря на его немаленький размер, показался очень тихим и спокойным.
Да, это по-настоящему семейный курорт, и на нем созданы все условия для комфортного отдыха: 10-ти километровые пляжи, переходящие из одного в другой, и озеро, которое своей безмятежностью и невозмутимостью, передает истинное настроение Порт-Де-Алькудии.
Озеро Эсперанса, Порт-де-Алькудия.
Было совершено несколько марш-бросков в древние города Алькудия и Польенса. Первый знаменит своим римским прошлым и самыми крупными археологическими раскопками острова. Все-таки не зря Алькудия до прихода арабов называлась Полленцией (др. рим. «власть») и была столицей Балеарских островов. Второй город прославили арабы, внедрив инновации в сельское хозяйство. Конечно, в ходе истории все перетасовалось, и христианский мир победил. И, если отбросить все эти исторические справки, то оба города похожи, но гулять по их узеньким улочкам, наблюдая за местными жителями, очень даже интересно.
Алькудия.
Польенса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на севере острова Мальорка, в горах Сьерра-де-Трамонтана.
Не стоит забывать, что на Майорку нужно ехать ради потрясающей природы и умопомрачительных видов! Именно это мотивировало меня встать в 4 утра и в течение полутора часов ехать на мыс Форментор. Как я ни старался, солнце отказалось меня ждать и выглянуло из-за горизонта именно в тот момент, когда я вместе с дикими горными козлами карабкался по скалам в поисках заветной точки для съемки.
Маяк мыса Форментор.
Старожилы острова и все знающие люди говорят, что мыс Фоментор следует посещать в обязательном порядке. И многочисленные смотровые площадки, построенные по всему полуострову, только подтверждают все эти напутствия. Виды здесь действительно очень красивые!
Горный козел жует свежую траву, не обращая внимания на туристов.
В этот момент стало ясно, что нескольких дней, отведенных на изучение севера, катастрофически мало. По-хорошему ехать на Майорку надо как минимум на месяц. Но имеем то, что имеем. Гладкая дорога нас ведет на восток острова.
По пути останавливаемся, чтобы поглазеть на замок в городе Капдепера, затем издали наблюдаем пляжи Мескида и Агула.
Замок Капдепера, XIV век.
Пляж Кала Агула.
Порто-Кристо. Этот город знаменит прежде всего самым крупным подводным озером в Европе — Мартел, которое находится в пещере Драх. Но, пожалев €15 за вход, мы полюбовались только красивым местным пляжем, отведали паэльи и поехали в заповедник Кала-Мондраго в надежде, что солнце все-таки возьмет верх над ветром, и мы сможем намочить плавки.
Знаменитый пляж встретил нас платной парковкой и немецким языком. Абсолютно все отдыхающие были из Германии. Вот тогда и вспомнилось известное выражение, что Майорка является дачей для жителей немецких мегаполисов. Зато вся территория заповедника была отлично обустроена, как для купания, так и для пеших прогулок сквозь чащи хвойных лесов. Впрочем, это касается всего острова. Я постоянно замечал информационные щиты и карты с обозначенными на них пешими и веломаршрутами.
Один из утесов Кала Мондраго.
Курорт Санта-Понсу произвел на нас хорошее впечатление. Здесь есть шикарный пляж, а в местном парке живут попугайчики.
Окрестности Санта-Понсы.
Дикий пляж между Пагуэра и Санта-Понса.
Следующим пунктом нашей программы был город Сольер. Возможно, это самое туристическое место в глубине острова. Все благодаря знаменитым апельсинам, которые тут выращиваются в экспортном объеме, и пассажирскому паровозику, ставшему неким аттракционом, который туристов из Пальмы-де-Майорка к этим апельсинам и привозит.
В древности строить города подальше от берега на Майорке было не столько модно, сколько безопасно. Благодаря такому положению, жители Сольера уберегли свой город от пиратов. Ну а затем (как и полагается каждому важному поселению) был построен порт, который к сегодняшнему дню разросся до самостоятельного города-курорта Порт-де-Сольер. В принципе, такая ситуация, как уже стало понятно, характерна для многих мест на острове.
Сольер.
Между Сольером и Порт-де-Сольером курсирует трамвай.
Заключительным аккордом в красочной балладе стало посещение столицы острова — Пальмы-де-Майорка! Одновременно с Алькудией римские завоеватели заложили камень нового города в 123 году до нашей эры. Затем были арабы, арагонцы, пираты… В итоге город получился огромным и красивым. Чтобы сэкономить время, мы купили билеты на туристический автобус, который возит по всем важным достопримечательностям Пальмы. И как выяснилось позже, одного дня, а то и всей недели, совершенно недостаточно, чтобы рассмотреть этот потрясающе красивый город со всех сторон, почувствовать дух королевского прошлого и запастись впечатлениями до следующего отпуска.
Кафедральный собор Санта-Мария — Ла-Сеу, XIV-XVI века.
Главная площадь Пальмы-де-Майорки.
Знаменитые Тапасы (7 тарелочек — 12 €) и Сангрия (1л — 10-12 €.
Кан Касасаяс. Здания в стиле «арт-нуво».
То же самое можно сказать и о всей Майорке. Невозможно за один раз увидеть все прелести острова, которых здесь бесконечное количество. Это действительно райский уголок с первоклассной инфраструктурой, организованной под запросы и увлечения каждого приехавшего сюда туриста.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии