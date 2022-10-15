Майорка: сон или реальность

В моем глубоком детстве, в то время, когда я еще обещал хорошо учиться и даже сам этого хотел, Канары, Багамы, а также Майорка находились в одном месте — где-то за чертой обычного человеческого быта, в условиях райской беззаботности.







Мне казалось, что там живут самые богатые люди планеты, именно туда уезжают грабители банков и победительницы мировых конкурсов красоты. Теперь я взрослый мужик и понимаю, что на этих островах не побывал разве что тот, кто не хочет на них побывать. Но я хотел!



Поэтому забронировал несколько бюджетных апартаментов на самом ближайшем ко мне острове мечты — Майорке!



Был составлен подробный маршрут, рассчитанный на недельное пребывание на Майорке







Весь отдых был поделен на два этапа: базирование на севере острова в Порт-де-Алькудии с осмотром близлежащих достопримечательностей и дальнейшее перемещение по восточному побережью на юго-запад в местечко под названием Санта-Понса. Также был отказ от общественного транспорта в пользу аренды автомобиля. Кроме комфорта и мобильности, решению способствовала невысокая стоимость проката машин и то обстоятельство, что наш самолет прилетал почти в полночь.



Итак, Порт-Де-Алькудия. Сам курорт, несмотря на его немаленький размер, показался очень тихим и спокойным.

Даже нашумевшая во всех рекламных буклетах «Золотая миля» со своим центральным проспектом и портом после 22 вечера напоминала посиделки на кухне с разговорами шепотом, чтобы не разбудить детей.Да, это по-настоящему семейный курорт, и на нем созданы все условия для комфортного отдыха: 10-ти километровые пляжи, переходящие из одного в другой, и озеро, которое своей безмятежностью и невозмутимостью, передает истинное настроение Порт-Де-Алькудии.Озеро Эсперанса, Порт-де-Алькудия.Было совершено несколько марш-бросков в древние города Алькудия и Польенса. Первый знаменит своим римским прошлым и самыми крупными археологическими раскопками острова. Все-таки не зря Алькудия до прихода арабов называлась Полленцией (др. рим. «власть») и была столицей Балеарских островов. Второй город прославили арабы, внедрив инновации в сельское хозяйство. Конечно, в ходе истории все перетасовалось, и христианский мир победил. И, если отбросить все эти исторические справки, то оба города похожи, но гулять по их узеньким улочкам, наблюдая за местными жителями, очень даже интересно.Алькудия.Польенса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на севере острова Мальорка, в горах Сьерра-де-Трамонтана.Не стоит забывать, что на Майорку нужно ехать ради потрясающей природы и умопомрачительных видов! Именно это мотивировало меня встать в 4 утра и в течение полутора часов ехать на мыс Форментор. Как я ни старался, солнце отказалось меня ждать и выглянуло из-за горизонта именно в тот момент , когда я вместе с дикими горными козлами карабкался по скалам в поисках заветной точки для съемки.Маяк мыса Форментор.Старожилы острова и все знающие люди говорят, что мыс Фоментор следует посещать в обязательном порядке. И многочисленные смотровые площадки, построенные по всему полуострову, только подтверждают все эти напутствия. Виды здесь действительно очень красивые!Горный козел жует свежую траву, не обращая внимания на туристов.В этот момент стало ясно, что нескольких дней, отведенных на изучение севера, катастрофически мало. По-хорошему ехать на Майорку надо как минимум на месяц. Но имеем то, что имеем. Гладкая дорога нас ведет на восток острова.По пути останавливаемся, чтобы поглазеть на замок в городе Капдепера, затем издали наблюдаем пляжи Мескида и Агула.Замок Капдепера, XIV век.Пляж Кала Агула.Порто-Кристо. Этот город знаменит прежде всего самым крупным подводным озером в Европе — Мартел, которое находится в пещере Драх. Но, пожалев €15 за вход, мы полюбовались только красивым местным пляжем, отведали паэльи и поехали в заповедник Кала-Мондраго в надежде, что солнце все-таки возьмет верх над ветром, и мы сможем намочить плавки.Знаменитый пляж встретил нас платной парковкой и немецким языком. Абсолютно все отдыхающие были из Германии. Вот тогда и вспомнилось известное выражение, что Майорка является дачей для жителей немецких мегаполисов. Зато вся территория заповедника была отлично обустроена, как для купания, так и для пеших прогулок сквозь чащи хвойных лесов. Впрочем, это касается всего острова. Я постоянно замечал информационные щиты и карты с обозначенными на них пешими и веломаршрутами.Один из утесов Кала Мондраго.Курорт Санта-Понсу произвел на нас хорошее впечатление. Здесь есть шикарный пляж, а в местном парке живут попугайчики.Окрестности Санта-Понсы. Дикий пляж между Пагуэра и Санта-Понса.Следующим пунктом нашей программы был город Сольер. Возможно, это самое туристическое место в глубине острова. Все благодаря знаменитым апельсинам, которые тут выращиваются в экспортном объеме, и пассажирскому паровозику, ставшему неким аттракционом, который туристов из Пальмы-де-Майорка к этим апельсинам и привозит.В древности строить города подальше от берега на Майорке было не столько модно, сколько безопасно. Благодаря такому положению, жители Сольера уберегли свой город от пиратов. Ну а затем (как и полагается каждому важному поселению) был построен порт , который к сегодняшнему дню разросся до самостоятельного города-курорта Порт-де-Сольер. В принципе, такая ситуация, как уже стало понятно, характерна для многих мест на острове.Сольер.Между Сольером и Порт-де-Сольером курсирует трамвай.Заключительным аккордом в красочной балладе стало посещение столицы острова — Пальмы-де-Майорка! Одновременно с Алькудией римские завоеватели заложили камень нового города в 123 году до нашей эры. Затем были арабы, арагонцы, пираты… В итоге город получился огромным и красивым. Чтобы сэкономить время, мы купили билеты на туристический автобус, который возит по всем важным достопримечательностям Пальмы. И как выяснилось позже, одного дня, а то и всей недели, совершенно недостаточно, чтобы рассмотреть этот потрясающе красивый город со всех сторон, почувствовать дух королевского прошлого и запастись впечатлениями до следующего отпуска.Кафедральный собор Санта-Мария — Ла-Сеу, XIV-XVI века.Главная площадь Пальмы-де-Майорки.Знаменитые Тапасы (7 тарелочек — 12 €) и Сангрия (1л — 10-12 €.Кан Касасаяс. Здания в стиле «арт-нуво».То же самое можно сказать и о всей Майорке. Невозможно за один раз увидеть все прелести острова, которых здесь бесконечное количество. Это действительно райский уголок с первоклассной инфраструктурой, организованной под запросы и увлечения каждого приехавшего сюда туриста.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)