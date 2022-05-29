Другая вселенная, или тайны морских глубин на фотографиях российского биолога

На дне морском. Автор: Александр Семенов.
Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни слышал о дивных созданиях, обитающих на далёких планетах, читал о них в сказках, видел в фильмах, но мало кто знает, что пришельцы на самом деле гораздо ближе, чем мы можем себе предположить. Серия фотографий «На дне морском» - наглядный тому пример. Российскому фотографу и морскому биологу Александру Семенову удалось поймать в объектив своей камеры поистине удивительных существ, больше похожих на инопланетян.
Творчество Александра – невероятный мир, похожий на другую вселенную, придуманную не безудержной фантазией какого-нибудь художника или писателя, а матушкой природой. Кораллы, моллюски, черви, медузы, слизняки и многие другие морские обитатели становятся излюбленными моделями фотографа, который не жалея сил и времени погружается под воду в поисках новых, удивительных существ.
Гипериида. Автор: Александр Семенов.
Голожаберные моллюски. Автор: Александр Семенов.
Род многощетинковых червей из семейства нереид. Автор: Александр Семенов.
Медуза львиная грива.
Красная медуза. Автор: Александр Семенов.
Волосистая цианея. Автор: Александр Семенов.
Арктическая цианея. Автор: Александр Семенов.
Морские черви. Автор: Александр Семенов.
Удивительный подводный мир морей. Автор: Александр Семенов.
Глаукус. Автор: Александр Семенов.
Медуза. Автор: Александр Семенов.
Полёт медузы. Автор: Александр Семенов.
Аплизия. Автор: Александр Семенов.
Тайны морских глубин. Автор: Александр Семенов.
Коралл. Автор: Александр Семенов.
Моллюск флабелина. Автор: Александр Семенов.
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