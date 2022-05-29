Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...
  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...

Другая вселенная, или тайны морских глубин на фотографиях российского биолога


На дне морском. Автор: Александр Семенов.

На дне морском. Автор: Александр Семенов.


Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни слышал о дивных созданиях, обитающих на далёких планетах, читал о них в сказках, видел в фильмах, но мало кто знает, что пришельцы на самом деле гораздо ближе, чем мы можем себе предположить. Серия фотографий «На дне морском» - наглядный тому пример. Российскому фотографу и морскому биологу Александру Семенову удалось поймать в объектив своей камеры поистине удивительных существ, больше похожих на инопланетян.

Творчество Александра – невероятный мир, похожий на другую вселенную, придуманную не безудержной фантазией какого-нибудь художника или писателя, а матушкой природой. Кораллы, моллюски, черви, медузы, слизняки и многие другие морские обитатели становятся излюбленными моделями фотографа, который не жалея сил и времени погружается под воду в поисках новых, удивительных существ.
Гипериида. Автор: Александр Семенов.

Гипериида. Автор: Александр Семенов.

 
Голожаберные моллюски. Автор: Александр Семенов.

Голожаберные моллюски. Автор: Александр Семенов.

 
Род многощетинковых червей из семейства нереид. Автор: Александр Семенов.

Род многощетинковых червей из семейства нереид. Автор: Александр Семенов.

 
Медуза львиная грива.

Медуза львиная грива.

 
Красная медуза. Автор: Александр Семенов.

Красная медуза. Автор: Александр Семенов.

 
Волосистая цианея. Автор: Александр Семенов.

Волосистая цианея. Автор: Александр Семенов.

 
Арктическая цианея. Автор: Александр Семенов.

Арктическая цианея. Автор: Александр Семенов.

 
Морские черви. Автор: Александр Семенов.

Морские черви. Автор: Александр Семенов.

 
Удивительный подводный мир морей. Автор: Александр Семенов.

Удивительный подводный мир морей. Автор: Александр Семенов.

 
Глаукус. Автор: Александр Семенов.

Глаукус. Автор: Александр Семенов.

 
Медуза. Автор: Александр Семенов.

Медуза. Автор: Александр Семенов.

 
Полёт медузы. Автор: Александр Семенов.

Полёт медузы. Автор: Александр Семенов.

 
Аплизия. Автор: Александр Семенов.

Аплизия. Автор: Александр Семенов.

 
Тайны морских глубин. Автор: Александр Семенов.

Тайны морских глубин. Автор: Александр Семенов.

 
Коралл. Автор: Александр Семенов.

Коралл. Автор: Александр Семенов.

 
Моллюск флабелина. Автор: Александр Семенов.

Моллюск флабелина. Автор: Александр Семенов.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Другая вселенная, или тайны морских глубин на фотографиях российского биолога

И не забудьте:
Другая вселенная, или тайны морских глубин на фотографиях российского биологаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх