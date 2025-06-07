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Как выглядит китайское такси в наши дни



В Китае свирепствует коронавирус, потому люди предпринимают все возможные меры предосторожности, чтобы поменьше контактировать с возможными разносчиками инфекции. Но тем, кто вынужден постоянно общаться с большим количеством клиентов, приходится самим заботиться о собственной безопасности. К примеру, салон такси теперь больше похож на походную лабораторию.
Предупрежден - вооружен! Rак выглядит китайское такси в наши дни

В Сети появился ролик, в котором можно увидеть, как выглядит обычное такси в Китае в это время. На приборной панели - пакет с масками, рядом - бутыль с дезинфицирующим раствором, а сам водитель больше похож на ликвидатора техногенной катастрофы, чем на таксиста. Rак выглядит китайское такси в наши дни

С другой стороны - сам о себе не позаботишься, никому другому это и в голову не придет!


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