Как выглядит китайское такси в наши дни

В Китае свирепствует коронавирус, потому люди предпринимают все возможные меры предосторожности, чтобы поменьше контактировать с возможными разносчиками инфекции. Но тем, кто вынужден постоянно общаться с большим количеством клиентов, приходится самим заботиться о собственной безопасности. К примеру, салон такси теперь больше похож на походную лабораторию.
В Сети появился ролик, в котором можно увидеть, как выглядит обычное такси в Китае в это время. На приборной панели - пакет с масками, рядом - бутыль с дезинфицирующим раствором, а сам водитель больше похож на ликвидатора техногенной катастрофы, чем на таксиста.
С другой стороны - сам о себе не позаботишься, никому другому это и в голову не придет!
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