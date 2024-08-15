«В абсолютной гармонии со степью и ветром»: фотографии полуострова Мангистау Юли Назаренко

Почти марсианский пейзаж. / Фото: Юля Назаренко.
Автор этих великолепных снимков – фотограф Юля Назаренко из Москвы. Перебрав разные направления в фотографии от портрета до репортажа и спортивной съемки, она поняла, что настоящее её призвание - это пейзаж. И с тех пор Юля в руках с фотокамерой в бесконечных путешествиях по городам и странам в поисках «того самого места в то самое время».
Когда-то, сотни миллионов лет назад, над плато Мангистау (Мангышлак) и Устюрт, формирующими сейчас сам полуостров, плескалось древнее море (Тетис), населенное фантастическими моллюсками, палеозойскими головоногими и членистоногими чудищами.
Отпечаток крупного аммонита в уплотнившихся осадочных породах. / Фото: Юля Назаренко.
Сегодня было бы не просто заставить свою фантазию унестись в такие временные дали, если бы не возможность вот так запросто, своей рукой прикоснуться к их свидетелю, мирно греющемуся в лучах степного солнца.
Останцовые горы и чинки плато Устюрт, урочище Бозжира. / Фото: Юля Назаренко.
Юля Назаренко: Первое своё фото не помню. Но отлично помню старенький отцовский «Зоркий», темную кладовку, настолько забитую хламом, что сложно было расправить локти для перемотки пленки с катушки в емкость для проявителя. Тогда никто из близких, даже я сама не воспринимала свое увлечение всерьез. Как оказалось - напрасно!
Удивительные останцовых горы на месте Древнего Тетиса. / Фото: Юля Назаренко.
Миллиарды самоотверженных обитателей Древнего Тетиса сложили свои останки в виде удивительных останцовых гор. Могучее тектоническое дыхание Планеты играло плитами земной коры, как льдинками на поверхности весенней реки.
Место, где миром правит ветер. / Фото: Юля Назаренко.
Почти марсианский пейзаж. / Фото: Юля Назаренко.
Гигантские плато Устюрт и Мангышлак поднимались и опускались, формируя своими отвесными бортами (чинками) причудливые ландшафты. Степные ветра без устали вытачивали из этих скал и отрогов ювелирные произведения искусства, коими мы теперь и можем любоваться, все еще наивно считая себя Венцом Творения)
Бескрайние просторы полуострова Мангистау. / Фото: Юля Назаренко.
Произведения искусства, созданные ветром. / Фото: Юля Назаренко.
Юля Назаренко: Ветер странствий, удивительная Природа - это, конечно, мощные источники вдохновения. Но настоящим творческим стимулом для меня являются произведения коллег, многих талантливых и признанных фотографов. Спасибо интернету и социальным сетям!
Долина Замков Айракты-Шоманай. А вы видите одинокого монарха в тяжелой мантии, окидывающего взглядом свои опустевшие владения? / Фото: Юля Назаренко.
Еще один останцовый хребет в Мангистаусской области - Долина Замков (Айракты-Шоманай), обязанная своим названием поэту Тарасу Шевченко. В фантастических силуэтах гор можно увидеть крепостные стены, цитадели, развалины каменных дворцов.
Долина Замков Айракты-Шоманай. / Фото: Юля Назаренко.
«Степь, да степь кругом...»
«Степь, да степь кругом...» - такие ассоциации приходят на ум вместе с названием полуострова. «Пустыня, совершенно без всякой растительности, песок да камень; хоть бы деревце —- ничего нет…» - писал поэт Тарас Шевченко.
Геологические пласты, принявшие вертикальное положение. / Фото: Юля Назаренко.
Юля Назаренко: Счастливым образом сложилось, что мое увлечение спортом оказалось необходимой составляющей для выбранного жанра в профессии. Представьте 20-килограммовый рюкзачок с оборудованием, который непременно нужно тащить в гору пешком, т.к. к самой вкусной видовой точке ведет козья тропа! Или дождливое туманное утро в начале ноября, или 30-ти градусный мороз…
Высохший черный саксаул на вздыбленных вулканических породах. / Фото: Юля Назаренко.
Да, большая часть территории Мангышлака - степные ландшафты. Но и степи степям рознь!
Столь древняя геологическая активность этих мест не могла не отразиться на облике плато. Вулканические и тектонические коллапсы взыбили пласты каменных пород, уложили на бок горы и навсегда перевернули наше представление о лике Земли.
Пустыня Мангистау. / Фото: Юля Назаренко.
Юля Назаренко: Профессиональный секрет? Да, несколько.. На то они и секреты!
Один из обитателей пустыни Мангистау. / Фото: Юля Назаренко.
Но Мангистау - это не только степи и горы! Это еще и ВСЕ известные на планете виды пустынь. Каменистые, задернованные, полупустыни и, конечно же, классические песчаные. Со всеми необходимыми атрибутами, кроме, разве что длинных торговых караванов) Но верблюды, безусловно, тоже есть!)
Шаровые конкреции Долины Шаров. / Фото: Юля Назаренко.
Шаровые конкреции Долины Шаров. / Фото: Юля Назаренко.
Еще одно из чудес полуострова - гигантские конкреции в виде каменных шаров до нескольких метров в диаметре. Это геологические образования, сформированные вокруг какого-нибудь крохотного умершего моллюска, например. Иногда они имеют столь правильную сферическую форму, что не возможно поверить в их природное происхождение.
Руины святилища. / Фото: Юля Назаренко.
Что же касается людей, то они селились на Полуострове еще с эпохи палеолита. На Мангышлаке находятся сакральные некрополи нескольких сотен суфиев-миссионеров. По большей части они были распространителями Ислама в Средней Азии. До исламского периода святые места использовалась огнепоклонниками, последователями одного из древнейших религиозных учений – зороастризма.
Кружевная ниша пещерной мечети. / Фото: Юля Назаренко.
В качестве святых мест люди часто выбирали образованные в скалах естественным путем пещеры и гроты. С одной стороны они защищали от ветра и непогоды, а с другой.. Просто посмотрите какими удивительными произведениями природных ваятелей - Ветра и Воды - были эти пещеры! Например, в подземной мечети Шакпак-Ата есть фрагменты каменного кружева невероятно напоминающие арабскую вязь, которую упорно пытаются прочитать многие ученые. Сейчас ветра сточили стенки многих пещер до гротоподобного вида, и невероятное каменное кружево оказалось на виду, открытым как нашим взглядам, так и стихиям..
Люди и Природа еще столь гармоничны в этих удаленных местах, что начинаешь ощущать себя вне времени, вне эпохи и вне цивилизации.
Полудикие лошади в Долине Замков. / Фото: Юля Назаренко.
Почти идеалистический пейзаж.
В абсолютной гармонии со степью и ветром. / Фото: Юля Назаренко.
По бескрайней степи кочуют предоставленные самим себе стада коров, верблюдов, табуны лошадей и.. одинокие пастухи верхом или на разбитом УАЗике, вечно ищущие СВОЁ стадо.
Человек и Природа. Масштаб и Безмятежность плато Устюрт. / Фото: Юля Назаренко.
А возможно, они просто делают вид, что ищут стадо, а на самом деле просто живут в абсолютной гармонии со степью, ветром, звездным небом и бесконечно зовущим горизонтом..
Юля Назаренко: Хорошая фотография – это…. Давать оценку в целом - не возьмусь, но хорошая пейзажная фотография, на мой взгляд та, в которой непременно есть настроение, что-то сродни музыкальной тональности.
Фотограф Юля Назаренко.
Фотограф Юля Назаренко
www.instagram.com/yulia._.nazarenko
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