Как замаскироваться от назойливых дачных соседей

Лето – время пикников, отдыха и поездок на дачу. Но иногда случается так, что соседи то и дело суют свой нос на чужую территорию, либо заглядывая через забор, либо прислушиваясь к тому, о чём говорят. А ведь иногда так хочется уединиться, спрятавшись от всего мира.







Рассказываем о том, как красиво и эффективно отгородиться от назойливых, любопытных и слишком шумных людей, норовящих нарушить ваш покой.

1. Зелёные насаждения

2. Терраса, окна, крыльцо

3. Садовые дорожки

4. Беседка, шатёр, пергола

5. Зимний сад

6. Быстрые способы «маскировки» от навязчивых соседей

Растения, высаженные вокруг веранды или дачного домика — отличный способ скрыться от глаз людских.Загородный забор из зелёных насаждений – эффективный и красивый способ разделения пространств и границ на дачном участке между соседями. Ограждение создаётся путём насаждения вдоль забора плюща, вьюнка, плетистых роз, клематиса и других лиановидных растений, которые придают изгороди естественный зелёный вид, тем самым создавая живую преграду. Этот тип забора не только обеспечивает уединение, но и подчёркивает красоту участка, наполняя пространство умиротворением.Зелёные насаждения из вечно зелёных кустарников.Также для ограждения подойдут кипарисы, туи и самшитовые кусты. Все три вида — медленно растущие кустарники, которые не требуют особого ухода. Поэтому они отлично подходят для создания заборов и ограждений, поскольку благодаря своим густым веткам и декоративному оформлению, отлично скрывают изгородь от посторонних глаз, а также снижают уровень шума от соседних домов. Стоит также присмотреться к японскому тису и бирючине, поскольку эти растения отлично подходят для создания живых ограждений.Террасу можно скрыть с помощью зелёной стены.Существует несколько способов замаскировать террасу на дачном участке от соседей и обеспечить уединение, например, посадить высокие растения или кустарники, используя насаждения для создания зелёной стены; установить решётку и посадить вьющиеся растения, также можно установить высокие экраны и декоративные заборы. Кроме того, высокие растения, такие как бамбук, подсолнух, мальва или декоративная трава, добавят цвет и текстуру, но при этом будут пропускать поток воздуха и солнечный свет. И, наконец, грамотное расположение растений в горшках на скамье или этажерке, не только создаст физический барьер, а и сделает пространство на открытом воздухе более приватным и приятным.Используйте вьющиеся растения и шторы, чтобы замаскировать окна.Что же касается маскировки окон от любопытных соседей на даче, то эффекта можно добиться с помощью ландшафтного дизайна, например, посадив высокие деревья или кустарники, или установив высокие живые изгороди. Другими вариантами являются установка высоких декоративных ограждений или экранов, таких как шпалеры или решётчатые панели. Кроме того, высокие цветочные вазоны с растениями, или другие высокие элементы ландшафтного дизайна, такие как искусственные водопады или скульптуры, могут визуально отвлекать внимание. Шторы или жалюзи также можно использовать для уменьшения видимости снаружи.А чтобы скрыть крыльцо от пристальных взглядов соседей, украсьте его декоративными растениями и кустарниками.Чтобы скрыть крыльцо от назойливых соседей на даче, попробуйте украсить его декоративными кустарниками, кашпо или вьющиеся растения. Вы также можете украсить его высокими рейками, используя шторы или жалюзи как для защиты от света, так и от любопытных глаз. Другой вариант — соорудить изгородь или решетку, чтобы создать живую стену из растений. Кроме того, крыльцо можно замаскировать перегородкой или натяжным тентом для уединения. При необходимости можно также использовать беседку с занавесками или растениями, а хитро расположенные светильники с мягким рассеянным светом — ещё один отличный вариант отвлечь внимание от крыльца.Создайте иллюзию отвлечения от садовых дорожек, ведущих прямо к крыльцу.Чаще всего садовые дорожки ведут прямо к главному входу, тем самым привлекая внимание посторонних глаз. Но что если пойти от обратного и создать отвлекающий манёвр? Например, скрыть садовую дорожку от соседей на даче, посадив высокие растения, такие как вечнозелёные деревья или кустарники. Также можно соорудить садовую ширму или бордюр из высоких растений, создать естественную зелёную стену с использованием плюща или других наземных растений, установить забор или решётчатую стену, или даже скрыть дорожку высокими растениями в горшках. Посадка высоких кустарников — простой, но достаточно эффективный методом, позволяющий создать красивую и естественную завесу для уединения. Маскировку дорожек также могут обеспечить высокие растения или живая стена из плюща, растения со свисающими листьями, которые закрывают боковое пространство, или оригинальные как подвесные, так и напольные кашпо.Лишним не будет использовать шатёр, перголу или беседку, как место для уединения и отдыха всей семьёй.Перголу, беседку или шатёр можно использовать как укрытие от солнца и дождя или как место, где можно проводить время наедине с собой или с семьёй, наслаждаясь отдыхом. Впрочем, чтобы достичь максимального комфорта и отгородиться от особо любопытных личностей, дизайнеры и специалисты настоятельно рекомендуют украсить крышу, перила и прилегающую территорию вьющимися растениями, в том числе и виноградной лозой, а также плющом, страстоцветами, розами, пассифлорой, глицинией или клематисом. В качестве альтернативы, в задней части беседки, перголы или шатра можно установить ширму или шпалеру, чтобы скрыть её от взглядов соседей. Кроме того, перед местом отдыха или рядом с ним можно создать высокую живую изгородь из травы или кустарников, которая поможет замаскировать её. Для более декоративного эффекта можно использовать высокие цветочные композиции.Зимний сад — идеальное место для уединения на даче.Зимний сад в теплице или закрытом помещении, где можно выращивать холодостойкие растения – отличная идея для тех, кто привык проводить время с семьёй даже в ненастную погоду. Обратите внимание на анютины глазки, фиалки, цикламен, примулу, подснежники, гамамелис, морозник, цикламен и вереск, цветущие в холодное время года. Разбавить общую композицию можно небольшими вечнозелёными растениями для придания цвета, а декоративные травы с эффектными соцветиями придадут текстуру. Теплица в зимнем саду станет прекрасным дополнением к дачному домику, а также тем самым уютным местом для уединения. Так что никакие соседи не станут помехой, поскольку правильно натянутая плёнка или стекло не только спасают от посторонних глаз, а и блокируют звуки.Самый простой и быстрый способ скрыться от соседских глаз — поставить шпалеры.Чтобы спрятаться от любопытных соседей по даче, хорошим вариантом является установка шпалер, деревянных или кованых решёток, декоративных заборов или ширм. Также можно добавить высокие кустарники или вечнозелёные деревья для круглогодичного уединения, а высокие растения в горшках, такие как пальмы, кипарисы, юкка или бамбук, также могут создать своего рода барьер. Установка шпалер вдоль забора или в задней части сада позволит создать дополнительное уединение.