10 древних погребальных реликвий, которые сегодня выглядят достаточно странно

Древние погребальные традиции.
Погребальные реликвии и ритуалы из прошлого сегодня демонстрируют, насколько сегодня люди относятся к смерти и умершим куда прозаичнее, чем предки. В древности существовало множество обрядом и ритуалов, которые были предназначены для благополучной доставки души умершего в загробный мир и для привередливых сверхъестественных сил.
1. Древнеегипетские кольца для пальцев ног
Кольца от болезней./фото: listverse.com
Древние египтяне знали астрономию, обладали недюжинными познаниями о природе и владели искусством изготовления... колец для пальцев ног. За последние несколько лет археологи нашли несколько древних захоронений, на останках в которых были металлические кольца на пальцах ног. К примеру, у 2200-летней мумии жреца Хорнеджитефа из Карнака было одето золотое кольцо на большой палец левой ноги.
В другом месте в Египте, на кладбище к югу от древнего Ахетатона (сейчас этот город называется Амарна), были найдены два 3300-летних немумифицированных тела с кольцами на пальцах ног (хотя эти люди, бывшие простолюдинами могли позволить себе только кольца из медного сплава). Ученые предполагают, что эти кольца в то время носили, чтобы защититься от болезней.
2. Могила Христофора Колумба
Христофор Колумб./фото: listverse.com
Считается, что в Кафедральном соборе в Севилье существует гробница Христофора Колумба. Якобы гроб с его останками покоится на плечах скульптур, представляющих королевства Кастилия, Леон, Арагон и Наварра. Однако, В 1877 году при укреплении фундамента Кафедрального собора Санто-Доминго (Доминиканская республика) была обнаружена погребальная урна с надписью на ней "Здесь покоятся останки известного и достопочтенного мужа Христофора Колумба", в которой было 13 крупных и 28 мелких костей.
В 1992 году эти останки перенесли в специально построенный к 500-летию открытия Америки "Маяк Колумба". Так кто на самом деле похоронен в Севилье? Учёные считают, что в гробу часть останков Колумба. Это подтвердил генетический анализ. Некоторые части его тела могут также находиться в Санто-Доминго, хотя доминиканцы пока решили приостановить процесс анализа ДНК.
3. Река ртути в Теотиуакане
Пирамида Пернатого Змея./фото: test.scientificrussia.ru
В греческой мифологии река Стикс служила границей между землей, на которой жили смертные, и преисподней - Аидом. В прошлом году археологи нашли мезоамериканскую версию подобной реки - реку ртути под пирамидой Пернатого Змея в Теотиуакане, заброшенном древнем городе недалеко от современного Мехико. Теотиуакан и пирамиду в нем построили тысячи лет тому неизвестные народы. На языке ацтеков науатль "Теотиуакан" переводится как "священная обитель богов".
Площадь города составляла 21 квадратный километр, а жили в нем около 200 тысяч человек. Пирамиды Теотиуакана до сих скрывают свои секреты, но археологи надеются, что они наконец нашли путь к гробнице местного правителя, перед погребальной камерой которого под землей течет настоящая река из ртути.
4. Японские тумули и ханива
Ханива дом./фото: batumionline.net
Египтяне хоронили своих мертвецов с разнообразными предметами, такими как стулья и сосуды для питья, чтобы те пригодились им в загробной жизни. Несколько тысяч лет спустя похожая традиция возникла в Японии. Между 250 и 552 годами нашей эры японцы делали большие земляные насыпи или курганы поверх захоронений. Самым большим подобным курганом является Дайсэн-рё-кофун в городе Сакаи. Эта гробница принадлежит 16-му императору Японии, Нинтоку. Размеры кургана гробницы - целых 486 метра в длину и 35 метров в высоту.
5. Реликварий тернового венца
Позолоченный венец инкрустированный жемчугом, рубинами и сапфирами./фото: schools-wikipedia.org
После распятия Христа знаменитый терновый венец в итоге попал к французскому королю Людовику IX. Людовик построил для хранения священных реликвий (также к нему попали частицы Креста Господня, копье Лонгина и другие предметы, упоминающиеся в Ветхом и Новом Заветах) собор Сент-Шапель в Париже. Он повелел, чтобы шипы с этого венца встроили в богато украшенный позолоченный венец, инкрустированный жемчугом, рубинами и сапфирами. Это украшение сегодня считается Терновым венцом Господа.
6. Предполагаемый саркофаг Святого Павла в Риме
Тело Святого Павла покоится под главным алтарем базилики./фото: listverse.com
Апостол Павел считается одним из главных помощников Христа. Его останки (Павла обезглавили в Риме при Нероне в 64 г.н.э.) были похоронены в Риме. Через почти 300 лет на месте его захоронения император Константин заложил базилику Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. Согласно легендам, Святой Павел и ныне покоится в саркофаге под главным алтарем базилики. В 2009 году впервые в истории было проведено научное исследование достоверности останков.
Исследователи действительно нашли саркофаг под алтарем и из-за его давности побоялись вскрывать. Они просверлили небольшое отверстие для введения зонда в саркофаг. Внутри обнаружились следы драгоценной пурпурной и голубой льняной ткани, золотая пластина, древние зерна ладана и фрагменты костей. После исследования образцов костей оказалось, что останки действительно принадлежат человеку, умершему в первом или втором веке.
7. Похоронные портреты Пальмиры
Сирийский город Пальмира./фото: listverse.com
Сирийский город Пальмира был одним из богатейших городов эпохи поздней античности. Экономический пик города в пустыне пришелся на второй - третий века нашей эры, когда через Пальмиру проходили континентальные торговые пути из Китая в Рим. В то время богатых пальмирцев хоронили в красивых погребальных камерах-башнях.
Внутренние стены этих башен-гробниц, а также саркофаги украшали прекрасно выполненные скульптурные портреты умерших в той одежде, которую они носили при жизни. Например, священников изображали в парадном головном уборе и с кувшинами, а ткачей с веретеном и прялкой.
8. Буддийский "человеческий жемчуг"
Бхиккху./фото: savromat.kz
В большинстве религий выставление напоказ останков святых - древняя традиция. Буддисты немного отличались в этом плане — они кремировали выдающихся людей или бхиккху, после чего собирали и просеивали пепел и обугленные ткани. Искали они кристаллизировавшиеся останки или шарира (так называемый "человеческий жемчуг").
Считалось, что благодаря набожности буддийские монахи накапливали хорошую карму во время жизни. А эти останки якобы являлись дистиллированным физическим проявлением преданности монаха. Некоторые из этих останков действительно напоминают жемчуг.
9. Египетские погребальные лодки
Богатых людей хоронили в погребальных лодках./фото: pegastouristik.livejournal.com
Для того чтобы попасть в загробный мир, египтянин после смерти должен был пройти несколько испытаний. Во-первых, его сердце сравнивали с пером Маат (или универсальной истиной) божественные судьи под эгидой Анубиса и Осириса, а затем они решали судьбу умершего. Если этого было не достаточно, мертвые должны также пересечь реку Нил, чтобы добраться до царства вечной жизни. Для того, чтобы им помочь в загробном путешествии, родственники и жрецы хоронили вместе с умершими предметы первой необходимости. А трупы привилегированных людей около 5000 лет назад хоронили в погребальных лодках, чтобы те смогли пересечь Нил.
10. Сибирские посмертные маски
Маски надевали на манекены./фото: barbaricum.org
У древних народов, живущих в Сибири, были довольно жуткие погребальные обряды. Обычной практикой являлось сжечь труп, а потом сделать из этих останков чучело. Во время раскопок в Кемеровской области была найдена крипта площадью 40 квадратных метров, в которой обнаружили 30 трупов взрослых людей, украшенных реалистичными посмертными масками, вырезанными из гипса. Но это еще не самое жуткое.
Тела кремировали, а затем большими костями, которые остались не сгоревшими, набивали манекены из кожи и ткани. Маски в виде покойных надевали уже на эти манекены. А в Железном Яру нашли останки 34 человек, на которых были надеты медные маски.
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