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Один день из жизни американской уличной банды

Фотограф задокументировал жизнь одной из самых крупных и жестоких банд в США, которая называется Bloodline. В объектив попали члены банды, оружие и наркотики, незаконная деятельность и траур по товарищам, которые погибли в круговороте насилия.

Один день из жизни американской уличной банды

Один день из жизни американской уличной банды

Murder держит в руках пистолет, который он купил за 250 долларов на улице после того, как его друга зарезали члены другой банды.

Один день из жизни американской уличной банды

Члены банды и друзья скорбят по Simba, который умер от 20 ножевых ранений в грудь.



Смерть стала чем-то обыденным для членов банды. Они привыкли к траурным церемониям и посещениям больницы и живут с постоянным страхом того, кто будет следующим.

Один день из жизни американской уличной банды

Татуировка «Семья» на груди Томаса Дженнингса, активного члена банды.

Банда Bloodline насчитывает приблизительно 35 000 активных членов. Ее история началась в 1950-х годах. Первоначально банда была создана как организация, направленная на борьбу с расовой дискриминацией против латиноамериканского народа. Но она превратилась в огромный преступный синдикат, управляемый «Латиноамериканскими королями» — одной из крупнейших латиноамериканских уличных банд в стране.

Один день из жизни американской уличной банды

Flash лежит на полу после курения марихуаны.

Один день из жизни американской уличной банды

Smokey идет по улице, снимая рубашку перед дракой с членами враждующей банды под названием Trinitarios.

Один день из жизни американской уличной банды

Член банды B-RAD прячется в углу своей квартиры: его ищут полицейские и члены враждующей группировки. Он участвовал в перестрелке на втором этаже своего дома, и его подстрелили в ногу. Теперь он не может покинуть дом из-за возмездия банды.

Один день из жизни американской уличной банды

Члены банды King Looney, King Chucho, King Smokey и King Buckets отдыхают в своей квартире после встречи с другими членами банды, курят марихуану и пьют пиво.

Один день из жизни американской уличной банды

Teflon показывает на стол, где лежит пистолет, Библия, пули, наркотики и деньги. Наркотики и насилие — часть повседневной жизни членов банды в Нью-Йорке.

Фотограф получил уникальный доступ к группировке, документируя повседневную жизнь ее членов. Помимо освещения суровых реалий жизни преступников, он обращает внимание на счастье, единство и уважение, которое члены банды проявляют друг к другу.

Один день из жизни американской уличной банды

Smokey прикуривает сигарету с марихуаной, сидя в своей комнате. Smokey — лидер южного клана «Латиноамериканских королей» в Бруклине.

Один день из жизни американской уличной банды

На одном из верхних этажей жилого дома происходит сделка по продаже марихуаны. Дилеры пытаются избежать камер безопасности в вестибюле и снаружи здания.

Один день из жизни американской уличной банды

«Латиноамериканские короли» встречаются в одном из штабов банд. Ежемесячная встреча часто проводится в парках или заброшенных домах.

Один день из жизни американской уличной банды

Looney, активный член группировки, выкрикивает «Amor de Rey» и «King Love» своим друзьям, в то время как они ищут членов Trinitarios.

Один день из жизни американской уличной банды

Карен, мать члена банды Kirell и тетя Smokey, смотрит в телефон в своей квартире в Бруклине.

Недавно администрация Трампа пообещала расправиться с членами банды и преступниками из американских общин. Только в Нью-Йорке были арестованы сотни человек.

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