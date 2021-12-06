Необычное оружие: смертельная комбинация огнестрела и клинка

Приятного просмотра.
Вероятно, первым оружием, которое использовал человек (помимо кулаков), были палки и камни. Они были полезны для отпугивания или охоты на диких животных, а также для защиты от нападений других людей. Вскоре эти основные виды оружия были «улучшены» за счет заточки и обработки. Камни стали наконечниками, палки использовались в качестве тяжелых дубин, а бивни и рога превратили в ножи или кинжалы. С появлением лука и стрел наконец стало возможным использовать оружие издалека.
Человек - очень изобретательное существо, и поэтому, по мере того, как обнаруживались различные материалы, люди тратили много времени и усилий (не говоря уже о деньгах) на создание все большего, лучшего, более эффективного и гораздо более смертоносного оружия. Первые записи об огнестрельном оружии появились примерно одновременно с записями об использовании пороха — на китайских гобеленах X века. На них была показана упрощенная ручная пушка, заполненная порохом, одетая на пику. Она применялась как огнемет. В дальнейших отчетах рассказывается о подобном огнестрельном оружии, которое эффективно использовалось во время осады в 1132 году.
Пистолет-сабля в Морском музее в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния.
После ряда усовершенствований, таких как металлические стволы, порох с высоким содержанием нитратов и улучшенные характеристики «снарядов», наконец появились первые пистолеты. Очень раннее изображение пистолета, датирующееся XII веком, представляет собой скульптуру, найденную в пещере в Китае и изображающую фигуру человека с огнестрельным оружием. Также в Китае находится старейшее известное сохранившееся огнестрельное оружие, датирующееся 1288 годом.
Немецкий охотничий пистолет-нож, сделанный в 1546 году.
Теория разработки и применения огнестрельного оружия добралась до Европы по Шелковому пути в XIII веке. В ручных пушках (прообразах пистолетов), которые изначально держали в руках и вручную же засыпали порох и подносили к нему фитиль, появились сначала спиральные замки, которые, в свою очередь, были улучшены до колесцовых замков. Затем появились капсюльные замки и в конце-концов подобные усовершенствования позволили разработать винтовку.
Немецкий меч-пистолет, 1580-е годы.
По мере развития огнестрельного оружия и оружейного дела на протяжении веков появилось много разных идей и изобретений. Люди создавали разнообразное оружие, представляющее интерес как для коллекционеров оружия, так и для историков. Одними из самых интересных экземпляров были примеры комбинированного оружия. Поскольку ранние пистолеты после выстрела требовали длительного времени для перезарядки, существовал риск того, что человек останется по сути безоружным при нападении.
Польский пистолет-топор.
Для решения подобной проблемы было разработано комбинированное оружие. Это оружие (в отличие от штыка, который крепился к огнестрельному оружию), имело уникальный дизайн и использовалось не только для стрельбы, но и как топор, меч, нож или кинжал. Пистолеты-топоры были впервые использованы в Европе в конце XV века и их продолжали эксплуатировать до 1800-х годов. Топор был самым легким оружием для соединения с пистолетом. Немцы использовали «пистолетный топор» с колесцовым замком. Это оружие представляло обычный топор, возле лезвия которого был находился шестидюймовый ствол-«бочонок».
Немецкий пистолет-нож, 1600-е годы.
Подобные стреляющие топоры использовались в основном конными всадниками. Также использовались топоры с фитильными и кремневыми пистолетами, в основном их применяла польская кавалерия в течение XVI – XVIII веков. В XVII и XVIII столетиях кремневые пистолеты широко использовались для создания «стреляющих мечей», при этом ствол пистолета крепился вдоль стороны лезвия короткого меча или кинжала. Пистолетные мечи и пистолетные ножи использовались в основном французскими и немецкими охотниками для добивания раненых кабанов - они по сути были резервным оружием для ружей.
Реплика пистолета-сабли XVIII века.
Комбинация огнестрельного оружия и кинжала была более распространена, чем огнестрельного оружия и меча, поскольку она была меньше, с ней было легче обращаться и пистолет не портил баланс оружия, как это было в случае с мечом. А, что самое главное, оно было более дешевым. Таким образом, пистолетные мечи обычно покупались аристократией и богатыми людьми, после чего их часто украшали. В Индии в это время производилось аналогичное оружие, хорошим примером которого служит катар — кинжал тычкового типа, который оснащали двумя встроенными пистолетами, стреляющими после сжатия рукояти.
Грузинский пистолет-нож с подпружиненным лезвием.
Пистолеты-сабли были очень популярны в эпоху пиратства в 1500-х годах. Пираты использовали кремневые пистолеты, прикрепленные к боковой стороне сабли при абордажах. Сначала они разряжали пистолет во врага, после чего вступали в рукопашный бой. Преимущество этого конкретного оружия состояло в том, что оба оружия (огнестрельное оружие и сабля) держались в одной руке и одновременно были наготове. При этом одна рука оставалась свободной.
Ганблейда.
Пистолет Elgin Cutlass был разработан военно-морским флотом США в 1838 году. Это был гладкоствольный пистолет 54 калибра, прикрепленный к лезвию ножа Bowie длиной 11,5 дюйма (29 см). Для ВМС было сделано всего 150 подобных пистолетов-ножей, которые предназначались для использования абордажными командами, особенно во время экспедиций в Южных морях. Сообщалось, что они были очень эффективными, когда моряки подвергались нападению со стороны островитян.
Бельгийский револьвер-пеппербокс 1850-х годов со встроенным лезвием стилета.
Некоторые из этих пистолетов использовались во время Гражданской войны в США, но они не были популярными, возможно, потому что с пистолет с лезвием имел длину 43 сантиметра и был довольно громоздким. Помимо этого, подобное оружие было дорогим. В 1865 году американским правительством было заказано 500 шведских пистолетов-сабель, которые раздали тюремным надзирателям. У этих пистолетов был затвор, 2 заряда и 35-сантиметровое лезвие. Сообщается, что один из этих пистолетов находился в коллекции оружия Буффало Билла.
Капсюльный пистолет - кастет - кинжал.
В конце 1800-х годов популярными стали бельгийские и французские револьверы, которые были оснащены кастетом и волнообразным лезвием. После того, как француз Казимир Лефоше изобрел патроны шпилечного воспламенения, подобные револьверы стали еще более полезными. Хорошим примером может служить Pepperbox Pinfire - небольшой револьвер, предназначенный для самозащиты.
Секир-башка с колесцовым пистолетом.
Он был сделан так, чтобы спусковой механизм, клинок и кастет можно было сложить и переносить оружие в кармане. Неудивительно, что это оружие стало безумно популярным среди парижских банд. В Бельгии в середине XIX века патроны шпилечного воспламенения изготавливали в ограниченном количестве, в основном для использования европейскими офицерами. Один из золингенских оружейников запатентовал дизайн пистолетного меча 81-сантиметровым лезвием и стволом калибра 9 мм.
Револьвер-кастет, популярный среди французских уличных банд.
Британцы также во время Первой мировой войны разработали свой пистолет-кинжал в виде револьвера Webley, который имел складной клинок. Конструкция была аналогична конструкции пистолета Притчарда, к которому крепился штык. Цель состояла в том, чтобы выдать пистолеты Уэбли офицерам для использования во время боев в траншеях, где использование меча было бы невозможно из-за ограниченного пространства. Но револьверов Webley было изготовлено очень мало из-за их высокой стоимости и нехватки сырья в годы войны.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии