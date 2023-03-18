Как выбраться из гроба в случае, если вас похоронили заживо

1. Во-первых, не паникуйте! Серьезно, паника может значительно уменьшить время, отпущенное для того чтобы выжить. В состоянии паники вы будете активнее использовать кислород. Обычно жить в гробу можно в течение одного или двух часов — при условии, что вы не паникуете. Если вы умеете медитировать — займитесь этим немедленно. Попробуйте как можно больше расслабиться, это поможет яснее думать.
2. Проверьте, есть ли у вас возможность позвонить. В наши дни людей нередко хоронят с сотовыми телефонами, планшетами или другими средствами связи. Если в вашем случае это так, попытайтесь связаться с родственниками или друзьями. Как только вы это сделаете, расслабьтесь и медитируйте, чтобы сохранить кислород.
3. Нет мобильника? Ладно… Учитывая, что вы до сих пор живы в гробу с ограниченной подачей воздуха, вы были похоронены недавно. Значит, земля должна быть достаточно мягкой.
4. Теперь поднимите рубашку над головой, почти вывернув ее наизнанку, но не до конца. Свяжите рубашку вверху, чтобы получился мешок, в котором находится ваша голова. Он защитит от вдыхания пыли.
5. Если ваш гроб еще не поврежден под действием тяжести земли, используйте свои ноги, чтобы проделать отверстие в гробу. Лучшим местом для этого будет середина крышки.
6. После того как вы успешно взломали гроб, при помощи рук и ног протолкните поступающую в отверстие землю к краям гроба. Заполните гроб землей как можно больше, утрамбовывая ее, так, чтобы не потерять при этом возможность просунуть голову и плечи в отверстие.
7. После того как вы утрамбовали внутри гроба столько земли, сколько смогли, используйте все свои силы, чтобы встать прямо. Возможно, потребуется сделать пролом в крышке больше, но это не составит труда в случае с дешевым гробом.
8. После того как голова окажется на поверхности и вы сможете свободно дышать, не стесняйтесь, дайте себе немного попаниковать, даже покричать, если нужно. Если никто не пришел к вам на помощь, вытаскивайте себя из земли, извиваясь, как червь.
9. Если ваши родственники не скряги и закопали вас в гробу из нержавеющей стали, лучшее, что можно сделать в этом случае, — попытаться извлечь громкие звуки из гроба, нажимая на крышку в местах ее крепления или стуча по гробу пряжкой ремня или чем-либо подобным. Возможно, кто-то до сих пор стоит около могилы.
10. Обратите внимание, зажигать спичку или зажигалку, если они у вас есть, — плохая идея. Открытый огонь очень быстро уничтожит весь запас кислорода.
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Как выбраться из гроба в случае, если вас похоронили заживо
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