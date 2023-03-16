Как охотились на ведьм в разных странах и в разные периоды истории

Охота на ведьм и последующие судебные процессы над ними (неважно, по политическим или религиозным мотивам) всегда были по-настоящему страшными. На протяжении всей мировой истории ни в чем не повинных людей (в подавляющем большинстве случаев это были женщины) допрашивали, наказывали, пытали, насиловали и даже убивали, при условии, что они совершали хоть что-то, связанное с оккультизмом или колдовством. Извращенные и странные наказания для этих людей часто были мучительно медленными и непременно жестокими. Одно можно сказать наверняка: в течение очень долгого времени люди пытались преодолеть свои суеверия, и это привело к огромному количеству смертей.
1. Колдовство в предыстории
Вплоть до создания доминирующих (и особенно монотеистических религий) то, что сегодня назвали бы колдовством, было общепринятой практикой: «это» делали все, поскольку верили в сверхъестественное. Колдовство существует с момента появления людей. Фактически, ученые доказали, что колдовство существовало и до появления цивилизации. Сделали они это посредством изучения наскальных рисунков, на которых изображены различные обряды, проводимые по разным причинам, например, чтобы способствовать обильной охоте. Также известно, что шаманы утверждали тысячи лет назад о своем особом контакте с богами, духами и природными силами. Поэтому они обладали значительной социальной властью из-за своих предполагаемых способностей. Наскальное и каменное искусство рассказывает сегодня о том, на что были похожи эти люди, и можно с уверенностью предположить, что их очень уважали. Но доисторический мир был жестоким и кровавым, поэтому наверняка, если шаманы не «обеспечивали» желаемый результат, то их иногда убивали.
2. Древний Вавилон
Как и большая часть истории цивилизации (от пива до сексуальных ритуалов и возникновения документированной проституции), история суда над ведьмами начинается в древнем Вавилоне, и это известно из Кодекса Хаммурапи. Созданный во время правления Хаммурапи, царя древнего Вавилона, правившего примерно с 1792 по 1750 годы до нашей эры, кодекс содержит 282 отдельных закона, которые регулировали поведение людей. Среди них есть, возможно, один из самых ранних законов против колдовства, который заложил основу для принятия подобных законов позже: «Если кто-либо предъявляет обвинение в колдовстве против человека, а обвиняемый идет к реке, прыгает в воду и тонет в ней, то его обвинителю нужно отдать дом виновного. Но если река докажет, что обвиняемый не виновен, и он не утонет, то того, кто предъявил обвинение, нужно казнить, а обвиняемому отдать его дом». Древний шумерский кодекс Ур-Намму содержал тот же закон.
3. Древний Рим
Теперь переместимся в 331 г. до н.э. В развивающейся цивилизации древнего Рима примерно 170 или около того женщин предстали перед судом, были признаны виновными в колдовстве и казнены. В то время Рим был суеверным и еще не стал могущественной силой в мире. Медицина только начала зарождаться, научных обоснований болезней не было, а людей в основном пытались лечить травами на основании метода проб и ошибок. Но за 100 лет до этого, примерно в 450 г. до н.э., был создан Закон двенадцати таблиц, первая известная письменная правовая система Древнего Рима. Это было началом всей правовой структуры вскоре образовавшейся Римской империи. Правила, прописанные в Законе двенадцати таблиц были, подобно Десяти библейским заповедям, основами поведения для древних римлян. И в этих кодексах поведения были законы против колдовства.
4. Вакханалии
В древние времена существовали культы, которые поклонялись богу Бахусу в древнем Риме, а до него, Дионису в древней Греции. Эти два бога олицетворяли многие вещи, в основном вино, секс, разврат и оргиастический гедонизм. Массовые пьяные оргии проводились во их имя со времен древней Греции до Римской империи, где они назывались «Вакханалиями». Подобное продолжалось до тех пор, пока Рим не принял законы против них в 186 году до нашей эры. Все, кто участвовал в фестивалях Вакханалий, столкнулись со страшными последствиями — их осудили за колдовство и казнили. По сути, это была вторая известная охота на ведьм в Древнем Риме. Вакханалии были вынуждены уйти в подполье благодаря принятию законов о колдовстве, которые пытались уничтожить культы, хотя они были возрождены, когда к власти пришел Юлий Цезарь.
5. Средневековье
Вопреки распространенному мнению, люди Средневековья не были агрессивны по отношению к колдовству и поначалу даже с трудом серьезно воспринимали идею ведьм. Богослов и философ Аврелий Августин (Блаженный Августин), который жил в пятом веке, был влиятельным мыслителем, который верил, что все языческое является не только нечестивым, но и сатанинским. Таким образом, его труды только укрепили связь между чем-либо оккультным (или выходящим за общепринятые рамки христианства того времени) со злом. Подобная идея сохраняется в христианстве и по сей день. Это был ключевой момент, поскольку набирающее силу христианство впоследствии стало преследовать ведьм. Тем не менее, только в VII - IX веках в средневековой Европе стали принимать новые законы против колдовства и ведьм. В течение нескольких веков после Блаженного Августина всем было наплевать на ведьм, и большинство людей думало, что это суеверная чепуха. Однако после принятия законов люди начали верить в магию и злое колдовство, а практикующие подобное все чаще начали считаться одержимыми дьяволом.
6. XIII век
В XIII веке резко возросло количество суеверий, связанных с ведьмами, а также началось их преследование со стороны Церкви. Папы и религиозные деятели начали демонизировать любого, кто практиковал какую-либо магию или ритуалы, кроме христианских молитв. Римско-католическая церковь официально ввела инквизицию в 1184 году при Папе Луцие III, и установила новый свод законов для борьбы с любым религиозным инакомыслием по всей Европе. В 1227 году папа Григорий IX назначил первых судей, предоставив им власть почти во всем во имя инквизиции. Именно тогда начались настоящие пытки еретиков. Инквизиция окончательно разгулялась в XIV веке после суда над тамплиерами. После этого еретиков судили по всей Европе, а об ужасах, которые творили с ведьмами, не стоит и говорить.
7. Ранний современный период
Ранний современный период Европы, охватывающий примерно с 1450 по 1750 год, ознаменовался значительным увеличением числа судов над ведьмами. За это время около 100 000 человек, в основном женщины, подозревались в колдовстве. Половина из них была казнена, как правило, путем сжигания на костре. Многие из этих убийств произошли в Германии, причем двумя особо жестокими районами были Трир и Вюрцбург, где всего за один день в 1589 году 133 человека были убиты по указанию Церкви. Немцы безжалостно убивали тех, кого боялись. Только в 1629 году 279 человек были казнены как ведьмы в этих местах. Идея о том, что любую ведьму, независимо от того, кем бы она ни была, нужно казнить, распространилась по Европе, как лесной пожар. Вскоре в каждой стране, от Шотландии до Швейцарии, начали массово убивать людей. По всей Европе прошли десятки массовых судебных процессов над ведьмами. К сожалению, тысячи людей погибли за то, что их подозревали в колдовстве. Это породило новую профессию охотников на ведьм, которые искали предполагаемую «дьявольскую метку» на людях, и любой, у кого была хотя бы родинка, никогда не мог по-настоящему чувствовать себя в безопасности.
8. Америка
Вскоре мания преследования распространилась на Америку, и для розыска ведьм начали нанимать охотников на ведьм, которые якобы обнаруживали следы дьявольских знаков почти на всех подозреваемых. Казни «виновных» производили, главным образом посредством сжигания на костре. Коннектикут был первой областью, особенно сильно пострадавшей от этой истерии и жажды крови. Алиса Янг стала первой известной жертвой в Хартфорде в 1647 году, а потом жители Коннектикута начали убивать и других. В нескольких городах начались массовые охоты и «проверки» ведьм, а также казни и зачистки.
Практически любой мог выдвинуть обвинение в том, что кто-то является ведьмой, и для начала пыток требовалось всего наличие одного свидетеля. Первое зарегистрированное признание в колдовстве в Коннектикуте дала под пытками женщина по имени Мэри Джонсон в 1648 году. В последующие годы произошло много жестоких казней после признаний, сделанных под принуждением. Это продолжалось до тех пор, пока губернатор Джон Уинтроп не принял новый закон в Коннектикуте в 1662 году, заявив, что для вынесения приговора по обвинению в колдовстве нужно два свидетеля.
Лихорадка охоты на ведьм распространилась из Коннектикута в Массачусетс. Она привела к, пожалуй, самой известной в истории охоте на ведьм в Салеме. В 1692 году более 200 человек были обвинены в том, что они являются колдунами и ведьмами и практикуют колдовство, вызывая силы природы для совершения злой воли. Из них 20 человек, в том числе маленькие дети, были казнены. Это навсегда останется темным пятном в истории человечества. Преследования внезапно прекратились, когда жители Салема почувствовали вину из-за такого количества жертв.
10. Последствия
После почти двух лет страха, паники, паранойи, судебных процессов, помещения людей в камеры пыток и убийств, последние из так называемых ведьм были освобождены, а лихорадка охоты на ведьм утихла. Все в Салеме просто вернулись к своей обычной жизни, будто ничего не произошло. Но это не значило, что во всем мире прекратилась охота на ведьм. Во многих странах по-прежнему существуют проблемы с охотой на ведьм, обычно это происходит в глубоко религиозных и суеверных районах. Совсем недавно, в течение последнего десятилетия, по обвинению в ведьмовстве убивали людей в таких местах, как Индонезия, Камерун, Гана и т. д.
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