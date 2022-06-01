С нами не соскучишься!

8 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Так себе и модели и фото особого впечатления не произвели.Пятьдесят фунтов ...
  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...

Подкормка огурцов для большого урожая

В это сложно поверить, но бюджетная подкормка,  даже не являющаяся полноценным удобрением способна сотворить чудо.
Еще бы, благодаря ей огурцы быстро идут в рост, получают мощную защиту за счет повышения иммунитета к болезням, легче переносят засуху и холод. Все, что понадобится, продается в обычной аптеке и стоит сущие копейки.

Подкормка огурцов для большого урожая

Речь идет о янтарной кислоте и нашатырном спирте.  При том подкармливать огурчики можно с того момента, когда на растении появится первый настоящий лист. По сути это стимулятор роста, попутно стимулирующий обменные процессы и способствующий появлению большого количества завязи.

Подкормка огурцов для большого урожая

Для приготовления в 1 л теплой воды разводим 2 измельченные таблетки янтарной кислоты (по 100 мг) и добавляем 1 чайную 10% нашатырного спирта. Хорошо перемешав жидкость, переливаем ее в пульверизатор и опрыскиваем огурцы по листу.

Подкормка огурцов для большого урожая

Присутствие аммиака усиливает подкормку, преобразуя янтарную кислоту в легко усвояемое и полезное для растений соединение, сукцинат аммония. Кроме того огуречные плети обогащаются азотом. Подкормку необходимо проводить рано утром или вечером. Повторять ее можно с периодичностью в 2 недели.

Подкормка огурцов для большого урожая

Ничего сложного, а в результате большое количество завязи, крепкие развитые плети и хороший урожай.


Более наглядно о проведении подкормки в видео:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Огурцыподкормка
Обсудить

Картина дня

наверх