Подкормка огурцов для большого урожая

В это сложно поверить, но бюджетная подкормка, даже не являющаяся полноценным удобрением способна сотворить чудо.

Еще бы, благодаря ей огурцы быстро идут в рост, получают мощную защиту за счет повышения иммунитета к болезням, легче переносят засуху и холод. Все, что понадобится, продается в обычной аптеке и стоит сущие копейки.







Речь идет о янтарной кислоте и нашатырном спирте. При том подкармливать огурчики можно с того момента, когда на растении появится первый настоящий лист. По сути это стимулятор роста, попутно стимулирующий обменные процессы и способствующий появлению большого количества завязи.







Для приготовления в 1 л теплой воды разводим 2 измельченные таблетки янтарной кислоты (по 100 мг) и добавляем 1 чайную 10% нашатырного спирта. Хорошо перемешав жидкость, переливаем ее в пульверизатор и опрыскиваем огурцы по листу.







Присутствие аммиака усиливает подкормку, преобразуя янтарную кислоту в легко усвояемое и полезное для растений соединение, сукцинат аммония. Кроме того огуречные плети обогащаются азотом. Подкормку необходимо проводить рано утром или вечером. Повторять ее можно с периодичностью в 2 недели.







Ничего сложного, а в результате большое количество завязи, крепкие развитые плети и хороший урожай.

Более наглядно о проведении подкормки в видео: