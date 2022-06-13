В новом свете: карикатурные портреты героев комиксов и не только

Цифровые портреты знаменитостей. Автор: Alexandre Salles.
В цифровых работах современного художника Александра Саллеса (Alexandre Salles) оживают карикатурные портреты знаменитостей кинематографа и не только. Его колоритные персонажи с первых же минут привлекают внимание яркостью и креативностью образов, ведь автор, не теряя времени зря, создаёт поистине забавные шаржи, глядя на которые невольно улыбаешься, заряжаясь позитивом.
Губка Боб квадратные штаны. Автор: Alexandre Salles.
Джокер. Автор: Alexandre Salles.
Сын демона. Автор: Alexandre Salles.
Хэллбой 2. Автор: Alexandre Salles.
Сквидвард Щупальца. Автор: Alexandre Salles.
Дарт Сидиус. Автор: Alexandre Salles.
Несмотря на то, что все работы Александра созданы при помощи графических редакторов, все они выглядят достаточно реалистично и эмоционально. Ведь автор не только мастерски передал образ каждого персонажа, но и ловко отразил характер, а вместе с ним и внутренний мир каждого из них. Саркастичные, загадочные, отчасти мрачные и сосредоточенные, все они полны искренних и неподдельных эмоций, рвущихся наружу…
Шелдон Джей Планктон. Автор: Alexandre Salles.
Юджин Крабс. Автор: Alexandre Salles.
Аквамэн, 1941 год. Автор: Alexandre Salles.
Бэтмэн, 1939 год. Автор: Alexandre Salles.
Росомаха: Жажда крови. Автор: Alexandre Salles.
Дэйв Грол. Автор: Alexandre Salles.
Мик Джаггер. Автор: Alexandre Salles.
El chavo del Ocho. Автор: Alexandre Salles.
Музыка в крови. Автор: Alexandre Salles.
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