Сумка - не просто аксессуар, а произведение искусства: 9 самых дорогих сумок в мире

1. Сумка Boarini Milanesi Parva Mea

Самая дорогая сумка в мире /Фото:sunlight.net

2. Debbie Wingham's Upcycled Easter Egg Purse – 6.7 млн долларов

Она не для практичности /Фото:Pinterest

3. Сумка Mouawad 1001 Nights Diamond

В самое сердце для каждой модницы /Фото:forbes.ru

4. Hermès Chaine’d Ancre Bag

Ну очень необычная /Фото:emporiumgold.com

5. Louis Vuitton Urban Satchel

Хоть и создана из отходов, всё равно очень дорогая /Фото:qultura.ru

6. Judith Leiber Precious Rose

Иделальное украшение, кроме неё больше ничего и не нужно /Фото:kulturologia.ru

7. Gucci Crocodile Bamboo Top Handle Bag — $52000

Практичная и очень красивая /Фото:salonpola.ru

8. Louis Vuitton Tribute Patchwork Bag - $45000

Не из мусора, а из кожи /Фото:internetteders.com

9. Hermès Birkin Bag by Ginza Tanaka, $1.4 миллиона

Самая элегантная из списка /Фото:Pinterest