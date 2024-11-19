Сумка - не просто аксессуар, а произведение искусства: 9 самых дорогих сумок в мире

Мир моды неразрывно связан с изысканностью, роскошью и уникальностью, и, безусловно, одними из самых больших символов этого мира являются дорогие сумки. Эти аксессуары служат не только практичной целью, но и являются отражением статуса и стиля их обладательницы. Многие сумки создаются из драгоценных камней, но есть и исключения из правил, которые стоят ничуть не дешевле.
1. Сумка Boarini Milanesi Parva Mea
Самая дорогая сумка в мире /Фото:sunlight.net
Стоимостью свыше 7 миллионов долларов, была представлена в 2020 году. Её создала итальянская марка Boarini Milanesi, известная своим оригинальным дизайном. Изготовленная из высококачественной кожи аллигатора и украшенная золотыми элементами, окрашенная в изысканный бирюзовый оттенок, эта сумка выглядит особенно роскошно. Дизайнеры добавили драгоценные камни — бриллианты и жемчуг, придавая изделию еще более великолепный вид. Boarini Milanesi Parva Mea символизирует утонченность и высокий статус.
Вдохновленный морскими приключениями на побережье Сардинии и Греции, где Маттео Миланези часто натыкался на бутылки, пластиковые отходы и продукты нефти, он решил создать уникальный аксессуар. Его украшают десять белозолотых бабочек, инкрустированных драгоценными бриллиантами, придающими им вид капель дождя. Также используются сапфиры, символизирующие глубины океана, и турмалины параиба, ассоциирующиеся с красотой Карибских островов. Цель этого украшения привлечь внимание к проблеме загрязнения морских экосистем. 800 тысяч евро от продажи будут направлены в фонд, занимающийся борьбой с пластиковым мусором в океане.
2. Debbie Wingham's Upcycled Easter Egg Purse – 6.7 млн долларов
Она не для практичности /Фото:Pinterest
Она была создана в 2019 году знаменитым дизайнером Дебби Уингхем, которая известна своим уникальным подходом к дизайну. Сумка представляет собой переработанное пасхальное яйцо, инкрустированное 8000 бриллиантов. Уникальность этой сумки в том, что она сочетает в себе элементы высокой моды и уникальную концепцию переработки, что делает её не только дорогой, но и поистине необычной.
Аксессуар был специально изготовлен для анонимного заказчика из США, который предоставил дизайнеру свою коллекцию драгоценностей и шарфов для включения их в создание. Серьги Cartier были трансформированы в часть замка, а завершающий штрих этого произведения — внешний слой из чистого 24-каратного золота, украшенный тремя розовыми и двумя белыми бриллиантами.
3. Сумка Mouawad 1001 Nights Diamond
В самое сердце для каждой модницы /Фото:forbes.ru
Стоимость которой превышает 3,8 миллиона долларов, была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая сумка на момент своего появления в 2011 году. Эта уникальная вещь изготовлена из сверкающего 18-каратного золота и украшена 4517 бриллиантами различных оттенков — розовыми, желтыми и белыми.
Создана она известным ливанским ювелирным домом Mouawad. Для его изготовления мастера потратили 8800 часов, что подчеркивает высокие стандарты качества и внимание к деталям. Mouawad, славящийся своими роскошными ювелирными изделиями, привнес в этот проект уникальное сочетание инновационного дизайна и традиционных техник. В 2017 году этот клатч был выставлен на аукционе Christie’s в Гонконге, где его продажная цена превысила $3,8 миллиона.
4. Hermès Chaine’d Ancre Bag
Ну очень необычная /Фото:emporiumgold.com
Выпущена ограниченной серией стала настоящим символом роскоши стоимостью $1,4 млн. Изготовленная из высококачественной кожи, она украшена изысканной золотой цепочкой, напоминающей морские якоря, что добавляет ей уникальности и стиля. Кроме того, Hermès известен своим вниманием к деталям и мастерству, что делает эту сумку настоящим произведением искусства.
Выполнена она из элегантного белого золота и украшена почти 11 000 бриллиантами. Этот шедевр стал результатом двухлетнего напряжённого труда французского дизайнера Пьера Харди, который работал с вдохновением и вниманием к деталям.
5. Louis Vuitton Urban Satchel
Хоть и создана из отходов, всё равно очень дорогая /Фото:qultura.ru
Стоимостью 150000 долларов — уникальная сумка отражает урбанистический стиль, характерный для этой модели, прекрасно отражает дух современных городов. Как часть коллекции, эта сумка олицетворяет динамичный образ жизни и стремление к самовыражению. Наличие такой сумки в гардеробе — это не только модный акцент, но и залог признания в кругах любителей высокой моды.
Этот аксессуар от Louis Vuitton вызывает ассоциации с «мусором» и вполне себе уместен. Вместо традиционных материалов, таких как бриллианты, драгоценные металлы и элитная кожа, бренд представил сумку, изготовленную из старых пакетов, оберток от конфет и пачки сигарет. Несмотря на необычность материалов, Louis Vuitton смог убедить своих покупателей заплатить целых $150 тысяч за этот артефакт, созданный из отходов.
6. Judith Leiber Precious Rose
Иделальное украшение, кроме неё больше ничего и не нужно /Фото:kulturologia.ru
Имеет цену 92000 долларов не просто аксессуар, это настоящая ювелирная работа. Созданная из множества кристаллов и с уникальным дизайном, она поражает своей красотой. Judith Leiber известна своими изысканными вечерними сумками, и Precious Rose — это явное тому доказательство. Сумка идеально подходит для особых случаев, добавляя элегантности любому наряду. В ней сочетается хрупкость и роскошь, что делает её истинной мечтой для женщин, которые ценят качество и уникальность.
Джудит Лейбер не зря считается «королевой клатчей» - её уникальные аксессуары ручной работы покорили мир моды и завоевали сердца таких звезд, как Джиджи Хадид, Рианна, Гвинет Пэлтроу и сестры Кардашьян. В ее коллекции особое место занимает сумка Precious Rose, которая стала самым ценным изделием, выпущенным в 2010 году. Этот изысканный клатч изготовлен из 18-каратного белого золота и украшен лепестками, инкрустированными бриллиантами, розовыми сапфирами и турмалиновыми камнями.
7. Gucci Crocodile Bamboo Top Handle Bag — $52000
Практичная и очень красивая /Фото:salonpola.ru
Удивительная модель сочетает в себе традиции и современные тренды. Изготовленная из крокодиловой кожи, она поражает своим качеством и долговечностью. Элегантная форма и ручка из бамбука придают ей уникальный шарм. Gucci известен своей эксклюзивностью, и эта сумка — не исключение. Каждая деталь продумана до мелочей, что делает её идеальным аксессуаром для женщин, ценящих роскошь и стиль.
В число постоянной коллекции итальянского бренда вошла эта модель, которая не только соответствует актуальным модным направлениям, но и оборудована универсальным тканевым ремешком, позволяющим носить сумку в кросс-боди стиле, что добавляет ей функциональности и вариативности.
8. Louis Vuitton Tribute Patchwork Bag - $45000
Не из мусора, а из кожи /Фото:internetteders.com
Аксессуар был создан в честь десяти знаковых моделей сумок Louis Vuitton и представляет собой уникальное сочетание различных текстур. Каждая деталь сумки отражает философию Louis Vuitton, которая сочетает в себе традиции и инновации. Эта сумка — мечта для большинства женщин, желающих подчеркнуть свой статус и вкус.
Создана она была в о 2007 году под руководством креативного директора Марка Джейкобса. Tribute Patchwork не изготавливается из отходов, а представляет собой искусно собранные остатки кожи, которые в технике пэчворк комбинируются друг с другом и формируют уникальный аксессуар.
9. Hermès Birkin Bag by Ginza Tanaka, $1.4 миллиона
Самая элегантная из списка /Фото:Pinterest
Сумка шокирует не только своей ценой, но и уникальным дизайном. В своей основе она сохраняет классический стиль Birkin, но украшена 2.5 килограмма бриллиантов, в том числе крупным 8-каратным камнем. Сумка является символом роскоши и статуса, имея все шансы стать наследием. Дизайнеры Hermès умело сочетают роскошь и функциональность, что делает их изделия желанными для многих женщин по всему миру.
Эта модель была создана в 80-х годах для Джейн Биркин и с тех пор претерпела множество изменений. Разработана она была японским дизайнером в 2008 году. Этот аксессуар полностью изготовлен из платины и драгоценен благодаря более чем 2000 бриллиантам, которые его украшают.
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