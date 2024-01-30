Как за 15 копеек в СССР получали порцию счастья, или Какими были советские игровые автоматы

Первые отечественные игровые автоматы появились в СССР в семидесятых годах. При этом производили их на заводах, обсуживающих оборонно-военный комплекс. Изготовителей насчитывалось около двадцати, и они старались постоянно пополнять парк автоматов. Ведь это действительно было одним из любимых развлечений советских мальчишек, девчонок, да и многих взрослых.
Начало, возрастной ценз, развитие и конец
Всего за время существования СССР было выпущено примерно 70 моделей игровых автоматов. Поиграть можно было за 15 копеек. В девяностые, когда такие монеты обесценились, содержать парк автоматов стало невыгодно. Устройства постепенно перевезли на склады, помойки или просто уничтожили. Пик расцвета советских автоматов приходится на семидесятые-восьмидесятые годы.
Аппараты устанавливали в холлах кинотеатров, ДК, цирков, в луна-парках и т.д. Были и специализированные залы, где почти всегда стояли очереди из детей и взрослых. В качестве самого желанного приза выступала призовая, то есть бесплатная игра.
Возрастной ценз отсутствовал. Роль ограничителя мог сыграть рост играющего. Но аппарат с лежащим перед ним ящиком из-под бутылок никого не удивлял.
Активировать автомат можно было, опустив в монетоприемник 15 копеек. Тогда или давалось определенное время, или же некоторое количество попыток.
Морские и воздушные битвы
«Морской бой» имитировал торпедную атаку. /Фото: avatars.dzeninfra.ru
Самой распространенной игрой был «Морской бой», по сути копия Sea Devil из США. Имитировалась атака с подлодки: следовало, глядя в перископ, поражать корабли противника, нажимая кнопку «Огонь» (она располагалась на ручке перископа). Можно было видеть, как торпеда летит к цели, а если выстрел был удачным, раздавался звук взрыва, а корабль загорался и тонул.
Игра предполагала 10 выстрелов, а если были поражены все корабли, то давалась призовая игра (3 выстрела бесплатно). Иллюзия перспективы создавалась с помощью зеркал.
Еще одна «стрелялка» — «Воздушный бой». Перед игроком появлялись силуэты самолетов, на которые можно было смотреть через прицел. Управление происходило джойстиком: с его помощью следовало прицелиться. Самолеты постоянно ускользали, но если играющий стрелял метко, то летательный аппарат взрывался с грохотом. Чтобы победить, надо было поразить все три цели, а давалось на это всего две минутки.
Электронный тир и ралли
Советский автомат «Снайпер». /Фото: poznamka.ru
Очень нравился детям автомат-тир. Предлагалось двадцать мишеней, которые требовалось поразить за одну минуту. При метком выстреле мишень переставала светиться. За отличную игру предлагался приз — еще один раунд.
Контролировалось попадание системой, которая находилась в подставке для оружия. Кроме этого, там был и электромагнит, в задачу которого входила имитация отдачи во время выстрела.
Некоторым гражданам удавалось достать для детей популярную игру «За рулем». А если этого не удавалось сделать, то можно было погонять на авто, играя в одноименный автомат. Устройство имитировало езду автомобиля по трассе в виде кольца. Нужно было ловко обходить препятствия — эстакады, деревья и других участников движения. Чтобы получить призовую игру, следовало пройти без аварий нужное количество «километров». Для учета работал счетчик.
Если в монетоприемник опускалась одна сонетка, то можно было рассчитывать на одну призовую игру. А если бросить две монетки — на три
И про лошадок
Автомат «Скачки» для командной игры.
Поучаствовать в скачках можно было, поиграв на одноименном автомате. Он был полной копией Steeplechas'а от Атари. Играть могли шесть игроков, а когда компания не складывалась, то соперником выступал компьютер. Сама игра не имела цвета, а дорожки отличались за счет полосочек разных оттенков, приклеенных на экран.
Еще одна «лошадиная» игрушка — «Конек-Горбунок» на основе ТИА МЦ-1. Это была первая аркада и пользовалась она большой популярностью. Предлагалось пройти шестнадцать уровней, преодолевая различные препятствия и вступая в бой со страшными врагами. Играющий должен был взять имеющиеся призы (жар-птица, сундук с золотом и даже царевна), скача на Горбунке к условному выходу.
Автомат «Баскетбол» предполагал игру с соперником. Надо было закинуть как можно большее количество мячей в корзинку противника. Если счет достигал «30-30», то играющие удостаивались призовой игры. Прозрачный купол накрывал поле, которое было разбито на лунки с пружинками. Когда мяч оказывался в одной из них, нужно было «выстрелить» им так, чтобы он улетел в корзину противника.
Автомат «Футбол» называли еще «шашлыком». Играли два-четыре человека, осуществляя удары и пасы при помощи вращения рукояток стерженьков. На них крепились фигуры футболистов, потому и появилось такое съедобное название. Футболисты могли менять угол наклона, чтобы было удобнее толкать мяч. Стержни перемещались вперед-назад, что меняло положение игроков в горизонтальной плоскости. Когда игрок поражал ворота противника, ему присуждался балл-очко.
Автомат «Хоккей» напоминал настольную версию, которая продавалась в магазинах. Отличались эти игры лишь размерами и тем, что автомат имел стеклянный колпак для защиты поля и предотвращения «улета» шайбы. Ну и фигуры хоккеистов нельзя было ни потрогать, ни отломать.
Самым «хитрым» автоматом был «Кран». При помощи специального захватывающего устройства нужно было достать приз из стеклянного ящика. Это мало кому удавалось. Говорили, что автомат специально настраивают так, чтобы люди проигрывали. Но для привлечения игроков в емкость аппарата периодически подкладывали желанные вещички типа миниатюрок с коньяком или же юбилейных монеток. «Хваталку» можно было сдвинуть два раза — по горизонтали и по вертикали. После этого железная рука пыталась схватить приз, но чаще всего роняла его.
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