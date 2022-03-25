Интересные места для бюджетного отдыха

Как известно, счастье заключается не в самих деньгах, а в возможностях, которые они дают. Последние годы все больше людей с готовностью меняют престижную должность на свободный график, позволяющий путешествовать и проводить больше времени с семьей.
Такая повальная страсть к путешествиям неудивительна: на нашей планете есть множество мест, которые действительно стоят того, чтобы увидеть их своими глазами.
Мы предлагаем вашему вниманию несколько стран, которые порадуют не только вас, но и ваш кошелек, ведь ему не придется сильно худеть. И все же помните, первое правило интересного и бюджетного путешествия – стараться обходить столицу стороной.
1. Перу
Эта страна полна загадок: Мачу Пикчу, Геоглифы Наски, горный хребет Кордильера-Бланка и озеро Титикака с его плавучими островами. Все прочие атрибуты туристической жизни также стоят вашего внимания, тем более, что они более чем доступны – ночлег в хостеле будет стоить вам 10 долларов, а порция местной еды обойдется вам приблизительно в 1 доллар.
2. Азия и 6 удивительных направлений
Перед вами тот случай, когда за одну поездку вы сможете объехать несколько стран, и это не сильно ударит по вашему бюджету. Так, в Лаосе вы сможете повидать удивительные горные пейзажи, древние поселения и буддистские храмы, соседствующие с французской колониальной архитектурой.
Тайланд очарует вас не только богатой культурой, изумительной кухней и прекрасными пляжами, но и возможностью легко свернуть с проторенных маршрутов и пуститься в собственное приключение. Вы всегда можете взять в аренду мопед и повидать живописные леса, горы, а также заехать в Накхон си Тхаммарат – провинцию, которая славится особенно изысканной национальной кухней.
Малазия поразит удивительными пейзажами чайных плантаций Камерон Хайлендс, даст возможность провести целый день с местным племенем и приятно удивит множеством развлечений, таких как Леголэнд и аквапарки. Недорогой перелет авиакомпанией AirAsia — и вот вы уже в Индонезии – стране вулканов и пляжей, диких джунглей и их обитателей, в числе которых тигры и Комодские вараны. На острове Ява вы найдете столицу страны – город Джакарта. Также вы можете посетить город Йогьякарта, который известен своими традиционными кукольными представлениями.
Непал порадует вас доброжелательным населением и незабываемой атмосферой, которой лучше наслаждаться во время пеших прогулок или взяв в аренду велосипед. И, конечно же, посетите Индию – страну контрастов, поражающую своей культурой и традициями.
Во всех перечисленных странах один прием пищи будет стоить вам около доллара, а цены за койку в хостеле начинаются с 10$ (за 30$ можно даже снять номер в отеле).
3. Греция
Страна, в которой некогда зародилась европейская цивилизация, сейчас все еще переживает кризис. Однако, говоря о бюджетном отдыхе, кризис — скорее плюс, чем минус. Цены в Греции значительно ниже, чем в других странах Европы, климат теплый, еда вкусная, а местные веселы и дружелюбны. Одним словом – сказка и идеальный вариант для летнего путешествия.
4. Марокко
Если не терять головы, в этой стране можно спокойно прожить день на 30$. А если вы готовы потрать около 50$, то вы можете смело сменить хостел на более атмосферные заведения, вроде уютных гостевых домов или мини-дворцов с несколькими апартаментами. Если вы жаждите ощутить дух Северной Африки, Марокко ждет вас.
5. Хорватия
Хорватия позволит вам насладиться летним отдыхом у Адриатического моря, не проделав при этом дыры в вашем бюджете. Очарование древних городов Дубровника и Сплита не оставит вас равнодушными. Полюбуйтесь пасторальными пейзажами острова Брач и посетите городок Бол, который славится пляжем Zlanti rat – одним из лучших пляжей в Европе.
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