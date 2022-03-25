Интересные места для бюджетного отдыха

Как известно, счастье заключается не в самих деньгах, а в возможностях, которые они дают. Последние годы все больше людей с готовностью меняют престижную должность на свободный график, позволяющий путешествовать и проводить больше времени с семьей.



Такая повальная страсть к путешествиям неудивительна: на нашей планете есть множество мест, которые действительно стоят того, чтобы увидеть их своими глазами.



Мы предлагаем вашему вниманию несколько стран, которые порадуют не только вас, но и ваш кошелек, ведь ему не придется сильно худеть. И все же помните, первое правило интересного и бюджетного путешествия – стараться обходить столицу стороной.



1. Перу

2. Азия и 6 удивительных направлений

3. Греция

4. Марокко

5. Хорватия