Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Для того чтобы в вашем доме появился новый удобный и оригинальный предмет мебели, совсем не обязательно идти в магазин и тратить большие деньги.

Конечно, диван или кровать лучше все-таки купить, а вот такую деталь интерьера как пуфик совсем несложно сделать своими руками.

К тому же если вы решите заняться изготовлением пуфика, то сможете сделать его таким, который будет наиболее подходить вам по дизайну.

Можно будет выбрать нужную форму, материал и цвет. Однако это не единственное достоинство самодельных пуфиков, так как его изготовление может совсем ничего не стоить.

Мягкие пуфы

Проще всего сшить самому бескаркасный мягкий пуфик. Для его изготовления вам понадобиться лишь отрезок ткани, материал для набивки и швейная машинка.

Хотя если таковой нет, то вполне возможно обойтись без нее, сшив все детали вручную. Для того чтобы ваш пуфик был ровным и выглядел красиво, нужно сделать из бумаги выкройку. Она должна представлять собой квадрат, на концах которого будут располагаться треугольники.

По этому шаблону необходимо вырезать 8 одинаковых деталей из ткани, не забывая оставить припуски на шов. Причем можно использовать, как один отрезок ткани, так и различные по цвету и фактуре материалы для каждой из частей, вырезанных по лекалу.

После того, как все детали будут готовы, нужно прострочить их вместе, чтобы образовалась фигура похожая на шар. А для того, чтобы пуфик можно было набить, верхушку на треугольнике каждой из его частей загните внутрь.

Наполнитель

Для того чтобы пуф держал свою форму хорошо подойдет синтепон или поролон. Но можно использовать и другие материалы. В качестве такового подойдут даже обрезки ткани.

Для придания пуфику законченного вида, нужно закрыть оставшееся отверстие, пришив кружочек материала с обработанными краями. Если края детали круглой формы для вас обработать сложно, то ее можно вырезать в форме восьмигранника.

Можно упростить задачу и сшить пуф из двух круглых деталей, которые будут верхом и низом изделия, и двух прямоугольных частей, являющихся сторонами пуфа.

Высоту пуфика можно регулировать шириной прямоугольника. А вот длина всегда должна быть равна половине длины вырезанного круга.

Сшив прямоугольные детали, пристрочив к ним круг и заполнив наполнителем, можно получить круглый пуфик, который будет мягким и легким. Он станет не только практичным предметом мебели, но и замечательной игрушкой для детей, о которую невозможно пораниться.

Аналогичным образом изготавливается и пуфик в форме куба. В этом случае вместо двух прямоугольных деталей и двух кругов вам понадобится 6 квадратов. Составить из них куб не составит труда. А если в одну из граней вшить потайную молнию, то можно будет менять наполнитель, и стирать чехол.

Пуф из пластиковых бутылок

Пуфик можно сделать своими руками и из пластиковых бутылок. Они, конечно же, должны иметь одинаковый объем.

Для этого верхнюю часть бутылки, где она начинает сужаться, нужно отрезать и надеть оставшуюся без крышки деталь на другую такую же бутылку. Повторив эту процедуру с другими бутылками, формируем их них круглую конструкцию.

Для того чтобы бутылки не деформировались и пуф не потерял форму, скрепляем их при помощи скотча.

Маленькой хитростью является то, что бутылку, находящуюся внутри других таких же, скрепленных обычным прозрачным скотчем, можно оклеить двусторонним и приклеить к внутренней стороне остальных бутылок.

Для того чтобы закрыть верхнюю и нижнюю площадь, надо вырезать круг из картона или ДСП по диаметру соединенных бутылок. К этим кругам приклеиваем поролон, и им же оборачиваем пуф снаружи.

Остается только пошить к готовому пуфику чехол. По кругу его верхней части можно вшить молнию.

Такая мебель сэкономит наполнитель. А если чехол сделать из плащевой или водоотталкивающей ткани, то такую мебель можно будет даже расположить на улице.

К тому же, как видно на фото, круглые пуфики, сделанные без каркаса и содержащие внутри пластиковые бутылки, по внешнему виду практически не отличаются.

Пуф с крышкой

Для того чтобы сделать пуф аналогичный тому, которые продаются в магазинах, необходимы столярные навыки и некоторые инструменты. Для начала стоит вырезать из ДСП 4 прямоугольные детали шириной 33 и длиной 40 см.

Чтобы скрепить их вместе используйте деревянные бруски. Снизу крепится квадрат со стороной 40 см. в итоге у вас должна получиться своего рода коробочка.

Эту заготовку изнутри при помощи строительного степлера можно обшить материалом. Квадрат, который будет выполнять роль крышки, также снизу обшивают материалом. А верх, перед тем как обтянуть обивочной тканью, оклеивают поролоном для того, чтобы придать пуфику мягкость.

По всему внешнему периметру пуф, как и крышку, оборачивают поролоном. И только потом обивают материалом. Чтобы прикрепить крышку к кубу используют петли. Для придания данному предмету мебели подвижности можно ко дну прикрепить мебельные колесики.

Еще проще сделать пуфик с крышкой из ведра, большой кастрюли или другой посуды и инвентаря.

Главное, чтобы, как и пуфа, у них была съемная или открывающаяся крышка. Тогда вам понадобится всего лишь обернуть заготовку поролоном или другим мягким материалом и одеть на нее чехол.

Все самодельные пуфики могут прекрасно вписаться не только в интерьер квартиры, но это также замечательный вариант для дачи или отдыха на природе. Ведь пуфики являются легкими, мобильными из-за своих размеров и удобными предметами мебели.

Они очень подойдут для детских комнат, давая малышам возможность комфортно посидеть на них, или даже построить замки, используя пуфы в качестве кубиков.

Намного удобнее использовать такой предмет мебели, чтобы присесть за низкий журнальный столик, ведь самодельный пуф можно сделать любой высоты.

Фото пуфика своими руками

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