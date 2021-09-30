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Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Для того чтобы в вашем доме появился новый удобный и оригинальный предмет мебели, совсем не обязательно идти в магазин и тратить большие деньги.

Конечно, диван или кровать лучше все-таки купить, а вот такую деталь интерьера как пуфик совсем несложно сделать своими руками.

К тому же если вы решите заняться изготовлением пуфика, то сможете сделать его таким, который будет наиболее подходить вам по дизайну.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Можно будет выбрать нужную форму, материал и цвет. Однако это не единственное достоинство самодельных пуфиков, так как его изготовление может совсем ничего не стоить.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Мягкие пуфы

Проще всего сшить самому бескаркасный мягкий пуфик. Для его изготовления вам понадобиться лишь отрезок ткани, материал для набивки и швейная машинка.

Хотя если таковой нет, то вполне возможно обойтись без нее, сшив все детали вручную. Для того чтобы ваш пуфик был ровным и выглядел красиво, нужно сделать из бумаги выкройку. Она должна представлять собой квадрат, на концах которого будут располагаться треугольники.

По этому шаблону необходимо вырезать 8 одинаковых деталей из ткани, не забывая оставить припуски на шов. Причем можно использовать, как один отрезок ткани, так и различные по цвету и фактуре материалы для каждой из частей, вырезанных по лекалу.

После того, как все детали будут готовы, нужно прострочить их вместе, чтобы образовалась фигура похожая на шар. А для того, чтобы пуфик можно было набить, верхушку на треугольнике каждой из его частей загните внутрь.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Наполнитель

Для того чтобы пуф держал свою форму хорошо подойдет синтепон или поролон. Но можно использовать и другие материалы. В качестве такового подойдут даже обрезки ткани.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Для придания пуфику законченного вида, нужно закрыть оставшееся отверстие, пришив кружочек материала с обработанными краями. Если края детали круглой формы для вас обработать сложно, то ее можно вырезать в форме восьмигранника.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Можно упростить задачу и сшить пуф из двух круглых деталей, которые будут верхом и низом изделия, и двух прямоугольных частей, являющихся сторонами пуфа.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Высоту пуфика можно регулировать шириной прямоугольника. А вот длина всегда должна быть равна половине длины вырезанного круга.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Сшив прямоугольные детали, пристрочив к ним круг и заполнив наполнителем, можно получить круглый пуфик, который будет мягким и легким. Он станет не только практичным предметом мебели, но и замечательной игрушкой для детей, о которую невозможно пораниться.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Аналогичным образом изготавливается и пуфик в форме куба. В этом случае вместо двух прямоугольных деталей и двух кругов вам понадобится 6 квадратов. Составить из них куб не составит труда. А если в одну из граней вшить потайную молнию, то можно будет менять наполнитель, и стирать чехол.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Пуф из пластиковых бутылок

Пуфик можно сделать своими руками и из пластиковых бутылок. Они, конечно же, должны иметь одинаковый объем.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Для этого верхнюю часть бутылки, где она начинает сужаться, нужно отрезать и надеть оставшуюся без крышки деталь на другую такую же бутылку. Повторив эту процедуру с другими бутылками, формируем их них круглую конструкцию.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Для того чтобы бутылки не деформировались и пуф не потерял форму, скрепляем их при помощи скотча.

Маленькой хитростью является то, что бутылку, находящуюся внутри других таких же, скрепленных обычным прозрачным скотчем, можно оклеить двусторонним и приклеить к внутренней стороне остальных бутылок.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Для того чтобы закрыть верхнюю и нижнюю площадь, надо вырезать круг из картона или ДСП по диаметру соединенных бутылок. К этим кругам приклеиваем поролон, и им же оборачиваем пуф снаружи.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Остается только пошить к готовому пуфику чехол. По кругу его верхней части можно вшить молнию.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Такая мебель сэкономит наполнитель. А если чехол сделать из плащевой или водоотталкивающей ткани, то такую мебель можно будет даже расположить на улице.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

К тому же, как видно на фото, круглые пуфики, сделанные без каркаса и содержащие внутри пластиковые бутылки, по внешнему виду практически не отличаются.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Пуф с крышкой

Для того чтобы сделать пуф аналогичный тому, которые продаются в магазинах, необходимы столярные навыки и некоторые инструменты. Для начала стоит вырезать из ДСП 4 прямоугольные детали шириной 33 и длиной 40 см.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Чтобы скрепить их вместе используйте деревянные бруски. Снизу крепится квадрат со стороной 40 см. в итоге у вас должна получиться своего рода коробочка.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Эту заготовку изнутри при помощи строительного степлера можно обшить материалом. Квадрат, который будет выполнять роль крышки, также снизу обшивают материалом. А верх, перед тем как обтянуть обивочной тканью, оклеивают поролоном для того, чтобы придать пуфику мягкость.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

По всему внешнему периметру пуф, как и крышку, оборачивают поролоном. И только потом обивают материалом. Чтобы прикрепить крышку к кубу используют петли. Для придания данному предмету мебели подвижности можно ко дну прикрепить мебельные колесики.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Еще проще сделать пуфик с крышкой из ведра, большой кастрюли или другой посуды и инвентаря.

Главное, чтобы, как и пуфа, у них была съемная или открывающаяся крышка. Тогда вам понадобится всего лишь обернуть заготовку поролоном или другим мягким материалом и одеть на нее чехол.

Все самодельные пуфики могут прекрасно вписаться не только в интерьер квартиры, но это также замечательный вариант для дачи или отдыха на природе. Ведь пуфики являются легкими, мобильными из-за своих размеров и удобными предметами мебели.

Они очень подойдут для детских комнат, давая малышам возможность комфортно посидеть на них, или даже построить замки, используя пуфы в качестве кубиков.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Намного удобнее использовать такой предмет мебели, чтобы присесть за низкий журнальный столик, ведь самодельный пуф можно сделать любой высоты.

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

Фото пуфика своими руками

Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото
Пуфик своими руками: пошаговая инструкция из фото

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