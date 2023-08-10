10 секретов опытных уборщиц

Даже в чистой квартире всегда найдутся дела, которые требуют срочного вмешательства: там футболка на стуле лежит, там пыль на полке не протертая, там маленькое пятнышко на зеркале…И так до бесконечности.
Чтобы наведение порядка не вызывало у вас нервный тик и вы получали удовольствие от процесса, Novate.ru делится несколькими секретами опытных уборщиц.
Секрет 1: Зола против моли
Золу нужно насыпать в маленькую миску.
Насекомые в шкафу – это всегда большая проблема. Появляются они редко, зато вывести их за несколько дней никогда не получается. И вот вы уже замечаете, что насекомые – постоянные гости в вашей квартире (и им здесь точно не рады). Особенно надоедливым вредителем становится моль. Не успеваешь оглянуться, как уже часть одежды в шкафу стала ее завтраком. К счастью, с этой проблемой можно легко справиться.
Возьмите небольшое блюдце, насыпьте в него золу и поставьте на полку шкафа. Она отпугнет моль, и вам больше не придется переживать за сохранность шубы и прочих вещей. Золу можно взять из печки на даче или купить в магазине для сада и огорода.
Секрет 2: Ацетон для чистой плитки
Смочите губку ацетоном и протрите плитку
Многие девушки считают, что ацетон нужен только для снятия лака с ногтей. Но на самом деле у него есть много скрытых свойств. В частности, это средство отлично справляется с пятнами на плитке, поэтому пару флаконов обязательно нужно держать под рукой в ванной и на кухне. Достаточно лишь смочить губку небольшим количеством жидкости для снятия лака и пройтись по загрязненным участкам. Пятна отмываются безо всяких усилий, а запах быстро выветривается, особенно если включить вытяжку или оставить открытой дверь в комнату.
Секрет 3: WD-40 для уборки кожаной мебели
WD-40 поможет очистить кожаный диван
Мебель из натуральной кожи выглядит статусно, дорого и сразу выводит интерьер на новый уровень. Но ухаживать за ней не так просто, как кажется на первый взгляд. Опытные хозяйки советуют использовать для этих целей универсальную смазку WD-40, которая точно найдется в гараже мужа. Средство нужно равномерно распределить по загрязненной поверхности, а затем насухо вытереть полирующими движениями. В результате мебель будет по-настоящему сиять чистотой.
Если же среди ваших бытовых помощников есть паровой пылесос, то все становится еще проще. Он не только деликатно устранит все загрязнения, но еще и продезинфицирует мебель. И все это за каких-то десять-пятнадцать минут! Настоящий волшебник!
На заметку: А если вам нужно замаскировать царапины на кожаной мебели, обратитесь за помощью к утюгу. Уложите на поврежденный участок влажное полотенце и «прогладьте» его нагретым утюгом. Под воздействием высокой температуры царапина стянется и будет практически незаметной. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз.
Секрет 4: Жидкость для мытья посуды против пятен травы
Пятна травы можно вывести.
Если вы любите проводить время на природе, то наверняка часто сталкиваетесь с пятнами от травы. И все бы ничего, но они входят в категорию трудно выводимых, поэтому справиться с ними при помощи обычных средств не всегда получается.
Чтобы не приходилось переживать о любимых вещах, используйте для борьбы с пятнами следующее средство. Возьмите небольшую миску, смешайте в ней жидкость для мытья посуды и перекись водорода в пропорции 1:2, после чего нанесите на загрязненный участок и оставьте на несколько минут, чтобы средство впиталось. После этого прополощите вещь в тазу с чистой водой и отправьте в стиральную машинку. От травы не останется даже следа!
Секрет 5: Лимон для борьбы с неприятными запахами
Разрежьте лимон напополам и протрите доску.
Деревянная посуда и аксессуары – один из самых популярных трендов последних лет. Она уютная, экологичная и выглядит просто потрясающе, в отличие от того же пластика или силикона. Но есть у подобной утвари и свои недостатки. И самый главный из них – способность впитывать запахи. Особенно сильно это вредит разделочным доскам.
Если вы заметили, что ваши помощники неприятно пахнут, протрите их половинкой лимона, можно с добавлением соли. Сок цитрусовых нейтрализует все запахи, даже самые стойкие и специфические, и вы сможете без проблем пользоваться досками дальше.
Секрет 6: Сырой картофель, чтобы выкрутить лампочку
Достаточно будет половинки картофеля.
Если в вашей квартире постоянно скачет напряжение, из-за чего в цоколе разбиваются лампочки, возникает вопрос, как аккуратно достать остатки, чтобы не порезаться. Можно использовать для этих целей пассатижи, но это больше по мужской части. А вот для девушек есть другой, не менее эффективный способ.
Нужно взять обычную картофелину, разрезать ее пополам и проткнуть оставшуюся часть лампочки. После этого следует провернуть корнеплод в нужном направлении. Удивительно, но факт – вместе с картофелем выкрутятся и остатки лампочки! Все просто и быстро.
Секрет 7: Лак для волос против пятен на разделочной доске
Лак для волос помогает очистить поверхность.
На разделочную доску ежедневно приходится очень большая нагрузка, поэтому неудивительно, что со временем на ней появляются пятна различного характера. Если какие-то загрязнения не отмываются ни вручную, ни в посудомоечной машине, приходится прибегать к секретному оружию. Лаку для волос!
Распылите средство на разделочную доску, подождите, пока оно схватится, после чего протрите поверхность мыльным раствором. Грязь исчезнет вместе с остатками лака для волос и вы сможете наслаждаться красивым внешним видом любимого девайса.
Секрет 8: Кондиционер для волос против пыли
Кондиционер работает в качестве антистатика.
Пыль – частый гость в квартире, особенно летом, когда окна почти все время открыты. Если вы не хотите ежедневно бегать из комнаты в комнату с тряпкой в руках, тогда следующая хитрость придется как нельзя кстати. Обработайте все поверхности в доме, на которых часто оседает пыль, смесью воды и кондиционера для волос.
Возьмите подходящую емкость, смешайте в ней эти два компонента, а затем перелейте в пульверизатор для удобства. Распылите средство на проблемные участки и протрите сухой мягкой салфеткой. Благодаря наличию в составе кондиционера, который работает в качестве антистатика, пыль долгое время не будет скапливаться на обработанных поверхностях.
Секрет 9: Майонез для чистки фарфора
Нанесите майонез на тарелку и протрите мягкой тряпкой.
Во времена Советского Союза фарфоровая посуда была одной из самых популярных. Хозяйки любовно выставляли сервизы в серванте за стеклянными дверцами, чтобы гости могли оценить всю прелесть дорогой посуды. Сейчас подобная утварь встречается гораздо реже, но если в вашей квартире все-таки нашлось место для красивой и изящной посуды, совет о том, как быстро ее очистить, точно пригодится.
Фарфор нуждается в максимально деликатном подходе, поэтому его рекомендуют очищать с помощью майонеза. Да-да, вы все правильно поняли. Просто натрите потускневшие изделия любимым соусом, оставьте его на 10-15 минут, после чего уберите излишки мягкой тряпкой. После такой процедуры фарфор будет сиять.
Секрет 10: Стиральный порошок для чистки унитаза
Порошок помогает очистить унитаз от загрязнений.
Из всей бытовой химии средства для чистки сантехники отличаются, пожалуй, самым агрессивным составом и едким запахом. К счастью, избавиться от известкового налета и привести в порядок унитаз можно и другим способом. Попробуйте использовать для этих целей обычный стиральный порошок.
Для начала смойте в унитазе воду, затем равномерно распределите порошок по внутренней части и оставьте на 15-20 минут. По истечении времени пройдитесь по поверхности ершиком и смойте остатки порошка водой.
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