10 секретов опытных уборщиц

Даже в чистой квартире всегда найдутся дела, которые требуют срочного вмешательства: там футболка на стуле лежит, там пыль на полке не протертая, там маленькое пятнышко на зеркале…И так до бесконечности.







Чтобы наведение порядка не вызывало у вас нервный тик и вы получали удовольствие от процесса, Novate.ru делится несколькими секретами опытных уборщиц.



Секрет 1: Зола против моли

Секрет 2: Ацетон для чистой плитки

Секрет 3: WD-40 для уборки кожаной мебели

Секрет 4: Жидкость для мытья посуды против пятен травы

Секрет 5: Лимон для борьбы с неприятными запахами

Секрет 6: Сырой картофель, чтобы выкрутить лампочку

Секрет 7: Лак для волос против пятен на разделочной доске

Секрет 8: Кондиционер для волос против пыли

Секрет 9: Майонез для чистки фарфора

Секрет 10: Стиральный порошок для чистки унитаза

Золу нужно насыпать в маленькую миску.Насекомые в шкафу – это всегда большая проблема. Появляются они редко, зато вывести их за несколько дней никогда не получается. И вот вы уже замечаете, что насекомые – постоянные гости в вашей квартире (и им здесь точно не рады). Особенно надоедливым вредителем становится моль. Не успеваешь оглянуться, как уже часть одежды в шкафу стала ее завтраком. К счастью, с этой проблемой можно легко справиться.Возьмите небольшое блюдце, насыпьте в него золу и поставьте на полку шкафа. Она отпугнет моль, и вам больше не придется переживать за сохранность шубы и прочих вещей. Золу можно взять из печки на даче или купить в магазине для сада и огорода.Смочите губку ацетоном и протрите плиткуМногие девушки считают, что ацетон нужен только для снятия лака с ногтей. Но на самом деле у него есть много скрытых свойств. В частности, это средство отлично справляется с пятнами на плитке, поэтому пару флаконов обязательно нужно держать под рукой в ванной и на кухне. Достаточно лишь смочить губку небольшим количеством жидкости для снятия лака и пройтись по загрязненным участкам. Пятна отмываются безо всяких усилий, а запах быстро выветривается, особенно если включить вытяжку или оставить открытой дверь в комнату.WD-40 поможет очистить кожаный диванМебель из натуральной кожи выглядит статусно, дорого и сразу выводит интерьер на новый уровень. Но ухаживать за ней не так просто, как кажется на первый взгляд. Опытные хозяйки советуют использовать для этих целей универсальную смазку WD-40, которая точно найдется в гараже мужа. Средство нужно равномерно распределить по загрязненной поверхности, а затем насухо вытереть полирующими движениями. В результате мебель будет по-настоящему сиять чистотой.Если же среди ваших бытовых помощников есть паровой пылесос, то все становится еще проще. Он не только деликатно устранит все загрязнения, но еще и продезинфицирует мебель. И все это за каких-то десять-пятнадцать минут! Настоящий волшебник!На заметку: А если вам нужно замаскировать царапины на кожаной мебели, обратитесь за помощью к утюгу. Уложите на поврежденный участок влажное полотенце и «прогладьте» его нагретым утюгом. Под воздействием высокой температуры царапина стянется и будет практически незаметной. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз.Пятна травы можно вывести.Если вы любите проводить время на природе, то наверняка часто сталкиваетесь с пятнами от травы. И все бы ничего, но они входят в категорию трудно выводимых, поэтому справиться с ними при помощи обычных средств не всегда получается.Чтобы не приходилось переживать о любимых вещах, используйте для борьбы с пятнами следующее средство. Возьмите небольшую миску, смешайте в ней жидкость для мытья посуды и перекись водорода в пропорции 1:2, после чего нанесите на загрязненный участок и оставьте на несколько минут, чтобы средство впиталось. После этого прополощите вещь в тазу с чистой водой и отправьте в стиральную машинку. От травы не останется даже следа!Разрежьте лимон напополам и протрите доску.Деревянная посуда и аксессуары – один из самых популярных трендов последних лет. Она уютная, экологичная и выглядит просто потрясающе, в отличие от того же пластика или силикона. Но есть у подобной утвари и свои недостатки. И самый главный из них – способность впитывать запахи. Особенно сильно это вредит разделочным доскам.Если вы заметили, что ваши помощники неприятно пахнут, протрите их половинкой лимона, можно с добавлением соли. Сок цитрусовых нейтрализует все запахи, даже самые стойкие и специфические, и вы сможете без проблем пользоваться досками дальше.Достаточно будет половинки картофеля.Если в вашей квартире постоянно скачет напряжение, из-за чего в цоколе разбиваются лампочки, возникает вопрос, как аккуратно достать остатки, чтобы не порезаться. Можно использовать для этих целей пассатижи, но это больше по мужской части. А вот для девушек есть другой, не менее эффективный способ.Нужно взять обычную картофелину, разрезать ее пополам и проткнуть оставшуюся часть лампочки. После этого следует провернуть корнеплод в нужном направлении. Удивительно, но факт – вместе с картофелем выкрутятся и остатки лампочки! Все просто и быстро.Лак для волос помогает очистить поверхность.На разделочную доску ежедневно приходится очень большая нагрузка, поэтому неудивительно, что со временем на ней появляются пятна различного характера. Если какие-то загрязнения не отмываются ни вручную, ни в посудомоечной машине, приходится прибегать к секретному оружию. Лаку для волос!Распылите средство на разделочную доску, подождите, пока оно схватится, после чего протрите поверхность мыльным раствором. Грязь исчезнет вместе с остатками лака для волос и вы сможете наслаждаться красивым внешним видом любимого девайса.Кондиционер работает в качестве антистатика.Пыль – частый гость в квартире, особенно летом, когда окна почти все время открыты. Если вы не хотите ежедневно бегать из комнаты в комнату с тряпкой в руках, тогда следующая хитрость придется как нельзя кстати. Обработайте все поверхности в доме, на которых часто оседает пыль, смесью воды и кондиционера для волос.Возьмите подходящую емкость, смешайте в ней эти два компонента, а затем перелейте в пульверизатор для удобства. Распылите средство на проблемные участки и протрите сухой мягкой салфеткой. Благодаря наличию в составе кондиционера, который работает в качестве антистатика, пыль долгое время не будет скапливаться на обработанных поверхностях.Нанесите майонез на тарелку и протрите мягкой тряпкой.Во времена Советского Союза фарфоровая посуда была одной из самых популярных. Хозяйки любовно выставляли сервизы в серванте за стеклянными дверцами, чтобы гости могли оценить всю прелесть дорогой посуды. Сейчас подобная утварь встречается гораздо реже, но если в вашей квартире все-таки нашлось место для красивой и изящной посуды, совет о том, как быстро ее очистить, точно пригодится.Фарфор нуждается в максимально деликатном подходе, поэтому его рекомендуют очищать с помощью майонеза. Да-да, вы все правильно поняли. Просто натрите потускневшие изделия любимым соусом, оставьте его на 10-15 минут, после чего уберите излишки мягкой тряпкой. После такой процедуры фарфор будет сиять.Порошок помогает очистить унитаз от загрязнений.Из всей бытовой химии средства для чистки сантехники отличаются, пожалуй, самым агрессивным составом и едким запахом. К счастью, избавиться от известкового налета и привести в порядок унитаз можно и другим способом. Попробуйте использовать для этих целей обычный стиральный порошок.Для начала смойте в унитазе воду, затем равномерно распределите порошок по внутренней части и оставьте на 15-20 минут. По истечении времени пройдитесь по поверхности ершиком и смойте остатки порошка водой.