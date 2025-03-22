Секреты быстрого выращивания зеленого лука на подоконнике

Сочные перья лука содержат множество полезных для человеческого организма веществ. По отзывам опытных диетологов, в луковой зелени среди ценнейших фитонутриентов присутствуют и витамины (группы В, С, каротиноиды, токоферолы), и минералы, и микроэлементы, и биофлавоноиды, и фитонциды, и эфирные масла, и антиоксиданты, и органические кислоты, и пищевые волокна.

Как я выращиваю зеленый лук дома: все советы и проверенные временем рекомендации

Защита от насекомых

Универсальный почвогрунт для мини огорода

Замена луковиц на новые

Особенности посадки лука на перо

Полив и подкормка лука на подоконнике

Сбор урожая

Вот почему включение в ежедневный рацион свежих листьев лука и другой огородной зелени жизненно необходимо для поддержания здоровья всех членов семьи, особенно в холодное время года, когда все мы страдаем от гиповитаминоза. А для того, чтобы каждый день приправлять любимые блюда свежими луковыми перьями, срезанными непосредственно перед употреблением, с осени и до весны я занимаюсь выгонкой лука на зелень, высаживая проросшие головки в плодородный почвогрунт прямо у себя на подоконнике.По моему опыту, луковицы, находящиеся в питательном субстрате, богатом органикой и минеральными солями, дают зелень на один урожай больше, чем головки, выгоняемые в обычной воде. То есть листья, достигшие высоты 25-30 см с луковиц в почвогрунте я срезаю три раза, а с тех, которые пускают белые корни прямо в воде, – всего два. Да и цвет перьев растущих в земле растений, как и толщина самих листьев, существенно отличаются в лучшую сторону.Мои секреты выгонки лука были освоены на практике за 2 сезона. Теперь подоконник утепленного балкона полностью заставлен лотками с зеленым луком с ноября и до начала весны, пока туда не перемещается рассада томатов, перцев и других овощей. Лук на перо не боится кратковременных заморозков и с легкостью выдерживает снижение ночной температуры до 0°C. Поэтому даже в крещенские морозы, при которых температура на лоджии резко снизилась до +2°C, мне не пришлось на ночь заносить растения в помещение.Поскольку луковицы находятся во влажной земле, то в них могут завестись мошки. Для предупреждения неприятного соседства с роящимися над подоконником насекомыми при посадке я сразу вставляю между головками спички, погружая серу в землю на глубину около 1 см. Периодически я извлекаю спички с растворившейся серой и заменяю их новыми.В качестве субстрата для выгонки лука я использую смесь плодородной земли с огорода и покупного почвогрунта на основе низинного торфа с нейтральной кислотностью (1:1). А для обогащения земли питательными компонентами и ценными микроэлементами на каждый литр смеси я добавляю по 2 столовых ложки просеянной травяной золы или древесного пепла из камина.Луковицы, посаженные в землю, дают прирост перьев на протяжении трех-четырех месяцев. Возможно, что некоторые экземпляры истощат свой ресурс раньше, например, после первой же обрезки вегетативной массы, и засохнут. Такие головки я сразу выбрасываю, а освободившееся место тут же заполняю подходящей по размеру луковицей из домашних запасов, желательно уже проросшей или хотя бы с набухшими корешками.При посадке непробужденных луковиц с сухой корневой шейкой и сухим корневым донцем я обязательно срезаю верхушки.Перед процедурой я рекомендую замочить посадочный материал на сутки в любом стимуляторе роста, например, в растворе экстракта алоэ (1 ампула на 0,5 л воды) или янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды). Проклюнувшиеся головки с проростками или длинными перьями я сажаю без предварительной обрезки и замачивания.Раз в месяц я поливаю зеленый лук, растущий в мини огороде на подоконнике кухни и застекленного балкона, зольным настоем, который помимо калия, фосфора, кальция и магния содержит комплекс микроэлементов (железо, марганец, молибден, цинк, бор и пр.). Для приготовления жидкого удобрения я развожу в литре воды 1-2 ст. л. просеянной золы и настаиваю жидкость в течение 4 дней, ежедневно взбалтывая осадок ложкой.Поливать растения часто не рекомендую, особенно во время укоренения. Процесс адаптации луковиц в земле может занимать до 4 недель, особенно у непроросших и с обрезанными верхушками. В этот период происходит пробуждение корневой системы, и потребление влаги происходит крайне медленно. Избыток же воды в земле может привести к развитию процессов гниения. Я увлажняю землю в посадочных лотках после того, как верхний слой почвенного кома подсыхает (раз в 6-7 дней).Первый раз я провожу срезку, когда высота листьев у большинства луковиц достигнет 30 см, оставляя пенек не более половины сантиметра. В дальнейшем я подрезаю продолжающую расти зелень еще 2 раза (высота от 20 до 25 см). Срезанные перья я добавляю в винегрет и другие холодные закуски, а также насыпаю в тарелки с куриным бульоном, борщом, ухой, щами и гороховым супом.Пусть мой опыт вдохновит вас на выращивание перьевого лука в домашних условиях. Желаю успехов и сочных урожаем зелени в мини огороде!