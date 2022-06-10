Пословицы и поговорки разных стран мира, понятые и проиллюстрированные буквально

В этой статье вы найдёте коллекцию мировых пословиц и поговорок, проиллюстрированных буквально. Здесь есть и широко известные пословицы, имеющие аналоги во многих странах мира, и жемчужины народной мысли, неизвестные широкому читателю. Автором изображений является дизайнер Джеймс Чапман, давно увлекающийся переносом на бумагу языковых понятий.
У плодов с одного дерева может быть разный вкус (китайская пословица)
Значение: У членов одной семьи разный характер.
У детей ложечника часто самые плохие ложки (исландская пословица)
Значение: Заботясь о других, некоторые забывают о своих близких.
Плохой балерине юбка мешает (польская пословица)
Значение: Неумелому человеку не стоит жаловаться на пустяковые причины.
Упадёшь семь раз – устоишь в восьмой (японская пословица)
Значение: не позволяйте поражениям удерживать вас от движения вперёд.
Кусок хлеба в кармане лучше, чем перо на шляпе (шведская пословица)
Значение: Еда важнее, чем мода.
Собака, укушенная змеёй, боится и сосисок (бразильская пословица)
Значение: Пострадав, ты становишься более осторожным.
Чёрт всегда забирает обратно свои подарки (украинская пословица)
Значение: Легко пришло, легко ушло. Ничто не длится вечно.
Хорошая книга подобна доброму другу (китайская пословица)
Значение: Хорошая история останется с вами навсегда.
Борода не делает вас философом (итальянская пословица)
Значение: Не следует судить о вещах по их внешности.
В реке, полной пираний, даже крокодил плывёт на спине (бразильская пословица)
Значение: Каждому следует защищать свои слабые места.
Медведь и охотник никогда не сойдутся во мнениях (норвежская пословица)
Значение: Некоторые разногласия просто невозможно решить.
Скунс не чувствует своего запаха (тайская пословица)
Значение: Люди, поступающие неправильно, часто даже не осознают этого.
Хороший пахарь и на гусе вспашет (литовская пословица)
Значение: Тот, кто знает своё дело, справится с задачей даже при помощи плохих инструментов.
Чтобы победить тигра, следует сохранять спокойствие (тайская пословица)
Значение: Нет смысла паниковать перед лицом опасности.
Дай ему палец – он и руку откусит (итальянская пословица)
Значение: Излишняя доброта лишит вас всех преимуществ.
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