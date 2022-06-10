Пословицы и поговорки разных стран мира, понятые и проиллюстрированные буквально

В этой статье вы найдёте коллекцию мировых пословиц и поговорок, проиллюстрированных буквально. Здесь есть и широко известные пословицы, имеющие аналоги во многих странах мира, и жемчужины народной мысли, неизвестные широкому читателю. Автором изображений является дизайнер Джеймс Чапман, давно увлекающийся переносом на бумагу языковых понятий.



У плодов с одного дерева может быть разный вкус (китайская пословица)

Значение: У членов одной семьи разный характер.







У детей ложечника часто самые плохие ложки (исландская пословица)

Значение: Заботясь о других, некоторые забывают о своих близких.







Плохой балерине юбка мешает (польская пословица)

Значение: Неумелому человеку не стоит жаловаться на пустяковые причины.







Упадёшь семь раз – устоишь в восьмой (японская пословица)

Значение: не позволяйте поражениям удерживать вас от движения вперёд.







Кусок хлеба в кармане лучше, чем перо на шляпе (шведская пословица)

Значение: Еда важнее, чем мода.







Собака, укушенная змеёй, боится и сосисок (бразильская пословица)

Значение: Пострадав, ты становишься более осторожным.







Чёрт всегда забирает обратно свои подарки (украинская пословица)

Значение: Легко пришло, легко ушло. Ничто не длится вечно.







Хорошая книга подобна доброму другу (китайская пословица)

Значение: Хорошая история останется с вами навсегда.

Борода не делает вас философом (итальянская пословица)Значение: Не следует судить о вещах по их внешности.В реке, полной пираний, даже крокодил плывёт на спине (бразильская пословица)Значение: Каждому следует защищать свои слабые места.Медведь и охотник никогда не сойдутся во мнениях (норвежская пословица)Значение: Некоторые разногласия просто невозможно решить . Скунс не чувствует своего запаха (тайская пословица)Значение: Люди, поступающие неправильно, часто даже не осознают этого.Хороший пахарь и на гусе вспашет (литовская пословица)Значение: Тот, кто знает своё дело, справится с задачей даже при помощи плохих инструментов.Чтобы победить тигра, следует сохранять спокойствие (тайская пословица)Значение: Нет смысла паниковать перед лицом опасности.Дай ему палец – он и руку откусит (итальянская пословица)Значение: Излишняя доброта лишит вас всех преимуществ.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)