Пластическая хирургия в СССР — какие известные лица к ней прибегали

При всей своей таинственности, сфера пластической хирургии в СССР развивалась семимильными шагами и могла похвастаться серьёзными достижениями.
Кто же из знаменитых советских личностей был гордостью пластических хирургов?
Актрисы и актёры
Одной из главных клиенток стала популярнейшая советская актриса Любовь Орлова. Злые языки даже поговаривали, что пластическая хирургия в принципе была создана именно для неё, мол, для того, чтобы наша звезда не уступала по красоте и ухоженности западным кинодивам. Это, конечно же, было не так: Институт красоты в СССР открыли в тридцатые годы, а Любовь Орлова прибегла к пластике только в шестидесятые, когда была уже в возрасте. Актриса делала вполне обычные процедуры по омоложению — подтяжку и блефаропластику. Оперировал Орлову самый известный на тот момент специалист — Александр Шмелёв. В середине восьмидесятых он скоропостижно скончался, и вокруг его смерти ходило множество слухов о том, что убрали его спецслужбы, потому что слишком уж хорошо хирург был осведомлён о тайнах политических персон, которых он «переделывал».
Одним из первопроходцев-клиентов пластических специалистов был актёр немого кино Анатолий Кторов. Чтобы дать своей карьере новую жизнь, которая, как казалось звезде, затихла из-за его уходящей молодости и недостатков внешности, актёр лёг под нож. Хирурги отговаривали пожилую звезду, боясь осложнений после операции и тяжести общего наркоза. Однако Кторов решился на манипуляции, прошёл долгий восстановительный период, помолодел и… долгожданных ролей так и не получил.
В подобной же ситуации прибегла к услугам пластиков и любимая народная актриса СССР Нонна Мордюкова. Кроме отсутствия работы, страшная депрессия звезды была спровоцирована семейной трагедией: в то время ушёл из жизни её сын. В отличие от Анатолия Кторова, операция принесла актрисе ожидаемые результаты, и Мордюкова потом часто говорила, что хирурги подарили ей вторую жизнь.
Политические деятели и функционеры
Конечно, советский Институт красоты обслуживал в первую очередь политических деятелей страны, причём в различных интересах.
Например, некоторые историки говорят о том, что для вождя народов Иосифа Сталина хирургами было создано четыре двойника.
Например, в 1936 году была проведена операция бухгалтеру из Винницы Евсею Лубицкому. Мужчина от рождения был похож на Сталина, однако окончательного сходства добились только путём хирургических операций. Обучал Лубицкого сам Сталин. А секрет этого двойника раскрыли через 40 лет благодаря отличию в форме мочки ушей. Для самого же вождя пластические специалисты разрабатывали технологию по коррекции шрамов-оспинок на лице.
Один из самых известных политиков, которому полностью изменили внешность советские хирурги, был лидер чилийских коммунистов Луис Корвалан. Оппозиционер был арестован по приказу Пиночета в 1973 году, через три года Советский Союз способствовал его освобождению, и Корвалан получил в СССР политическое убежище. Однако спустя время политик обратился к руководству партии с просьбой о возвращении на родину. Ему сделали несколько пластических операций, чтобы изменить внешность, и отправили в Чили по поддельным документам. Об этой секретной советской кампании стало известно только в начале девяностых.
Одним из партийных функционеров, прибегнувшим к услугам хирургов не по политическим мотивам, а из желания вернуть молодость и красоту, стала министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Ходили слухи, что она попросту влюбилась. А её противники утверждали: Фурцева пошла на операцию, опасаясь, что её должность уйдёт более молодому сотруднику.
Со временем пластическая хирургия становилась доступнее, и о ней уже не стеснялись говорить. Женщины в СССР, как и во всём мире, стремились быть красивыми, и это в конце концов преодолевало все препятствия. При этом советские дамы годами стояли в очереди даже на простейшую операцию по подтяжке лица.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии