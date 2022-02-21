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18 завораживающих снимков, доказывающих, что в нашем мире есть место совершенству


Совершенные фотографии, которые порадуют любого перфекциониста.

Совершенные фотографии, которые порадуют любого перфекциониста.

Наш мир полон несовершенства. С этим утверждением трудно поспорить. Несовершенства так много, что бывает крайне сложно поверить в то, что совершенные вещи вообще существуют. Тем не менее они есть, несколько таких были запечатлены на фото, которые в свою очередь представлены в этом обзоре. Приятного просмотра.

1. Цветок, поражающий своей симметрией


Симметричный цветок Камелии.

Симметричный цветок Камелии.

 

2. Яркое доказательство того, что буквы могут выглядеть, как произведение искусства


Потрясающий почерк.

Потрясающий почерк.

 

3. Мастерски пойманное солнце


Солнце и лучи.

Солнце и лучи.

 

4. Игры света и тени, за которыми может наблюдать каждый


Идеальная граница.

Идеальная граница.

 

5. Когда в гости заглянула радуга


Радуга на столе.

Радуга на столе.

 

6. Кто бы мог подумать, что древесная стружка может заворожить!?


Идеальная стружка.

Идеальная стружка.

 

7. Снег, который точно повторил контуры лавки


Идеальная зимняя картинка.

Идеальная зимняя картинка.

 

8. «Кажется, мой кот перфекционист!»


Совершенный «клубочек».

Совершенный «клубочек».

 

9. Гармония природы и промышленности


Корни растения между плиткой.

Корни растения между плиткой.

 

10. А этот перчик в тренде!


Восхитительный градиент.

Восхитительный градиент.

 

11. Лес, созданный руками человека


Невероятный пейзаж.

Невероятный пейзаж.

 

12. Совершенство в чашке капучино


Кубик сахара в пенке.

Кубик сахара в пенке.

 

13. Еще одно доказательство того, что природа - самый талантливый художник


Идеальный круг.

Идеальный круг.

 

14. Восхитительный пейзаж и не менее прекрасное отражение


Магия отражения.

Магия отражения.

 

15. Фотография, сделанная на фабрике роялей


Фабрика роялей.

Фабрика роялей.

 

16. Деревья после отлива реки с токсичными отходами


Впечатляющий пейзаж.

Впечатляющий пейзаж.

 

17. Даже если этот плод невкусный, он все равно прекрасен!


Наполовину созревший.

Наполовину созревший.

 

18. Кто бы мог подумать, что кривая полка может радовать глаз


Кривая полка.

Кривая полка.

 

Видео-бонус:


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18 завораживающих снимков, доказывающих, что в нашем мире есть место совершенству

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18 завораживающих снимков, доказывающих, что в нашем мире есть место совершенствуПодписаться на мой Instagram
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