Жизнь в каждом кадре: 20 шедевров от мастеров уличной фотографии

Шедевры от профессиональных фотографов. Автор фото: Giorgio Lotti.
Уличная фотография – старейший жанр фотоискусства. Появился он вместе с появлением портативной фотокамеры. Главное преимущество этих фотографий – непостановочность, ведь в кадр попадают реальные ситуации, происходящие на улице. Никто не позирует, нет дополнительных атрибутов, освещение – только естественное. И тем не менее, некоторые фото в этом жанре вызывают благоговение. Именно уличная фотография учит воспринимать красоту, развивать вкус и осмыслить фотографию. В этом обзоре работы настоящих профессионалов уличной фотографии Анри Картье-Брессона, Алекса Уэбба, Мэри Эллен Мара и других. Эти фотографии обязательно вызовут интерес и подарят вдохновение.
1. Жизнерадостные студентки
Автор фото: Antanas Sutkus.
2. С совершенным взглядом и тихим юмором
Автор фото: Abisag Tullmann.
3. Девушка с чемоданом
Автор фото: Alex Prager.
4. Продажа картин
Автор фото: Alex Webb.
5. Вид на одну из улиц
Автор фото: Andre Kertesz.
6. Коммунистическая символика
Автор фото: Andrei Liankevich.
7. Пустая улица в Нью-Йорке
Автор фото: Annie Leibovitz.
8. Посиделки на солнышке
Автор фото: Arthur Tress.
9. Нелёгкий выбор
Автор фото: Brassai.
10. Любимые игрушки
Автор фото: Bruce Davidson.
11. Шедевр уличной фотографии
Автор фото: Cedric Buchet.
12. Японская гейша
Автор фото: Clancy Lethbridge.
13. Уличная сцена
Автор фото: Colin Jones.
14. «Кривое зеркало»
Автор фото: Dalibor Levicek.
15. Парень на балконе
Автор фото: Dave Rodden Shortt.
16. Линия электропередач
Автор фото: David Plowden.
17. Симпатичные девушки
Автор фото: Ed Van der Elsken.
18. «Ожидание»
Автор фото: Emilie Arfeuil.
19. От рассвета до заката
Автор фото: Ernst Haas.
20. На страже закона
Автор фото: Evelyn Hofer.
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