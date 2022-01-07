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Жизнь в каждом кадре: 20 шедевров от мастеров уличной фотографии


Шедевры от профессиональных фотографов. Автор фото: Giorgio Lotti.

Шедевры от профессиональных фотографов. Автор фото: Giorgio Lotti.

Уличная фотография – старейший жанр фотоискусства. Появился он вместе с появлением портативной фотокамеры. Главное преимущество этих фотографий – непостановочность, ведь в кадр попадают реальные ситуации, происходящие на улице. Никто не позирует, нет дополнительных атрибутов, освещение – только естественное. И тем не менее, некоторые фото в этом жанре вызывают благоговение. Именно уличная фотография учит воспринимать красоту, развивать вкус и осмыслить фотографию. В этом обзоре работы настоящих профессионалов уличной фотографии Анри Картье-Брессона, Алекса Уэбба, Мэри Эллен Мара и других. Эти фотографии обязательно вызовут интерес и подарят вдохновение.

1. Жизнерадостные студентки


Автор фото: Antanas Sutkus.

Автор фото: Antanas Sutkus.

 

2. С совершенным взглядом и тихим юмором


Автор фото: Abisag Tullmann.

Автор фото: Abisag Tullmann.

 

3. Девушка с чемоданом


Автор фото: Alex Prager.

Автор фото: Alex Prager.

 

4. Продажа картин


Автор фото: Alex Webb.

Автор фото: Alex Webb.

 

5. Вид на одну из улиц


Автор фото: Andre Kertesz.

Автор фото: Andre Kertesz.

 

6. Коммунистическая символика


Автор фото: Andrei Liankevich.

Автор фото: Andrei Liankevich.

 

7. Пустая улица в Нью-Йорке


Автор фото: Annie Leibovitz.

Автор фото: Annie Leibovitz.

 

8. Посиделки на солнышке


Автор фото: Arthur Tress.

Автор фото: Arthur Tress.

 

9. Нелёгкий выбор


Автор фото: Brassai.

Автор фото: Brassai.

 

10. Любимые игрушки


Автор фото: Bruce Davidson.

Автор фото: Bruce Davidson.

 

11. Шедевр уличной фотографии


Автор фото: Cedric Buchet.

Автор фото: Cedric Buchet.

 

12. Японская гейша


Автор фото: Clancy Lethbridge.

Автор фото: Clancy Lethbridge.

 

13. Уличная сцена


Автор фото: Colin Jones.

Автор фото: Colin Jones.

 

14. «Кривое зеркало»


Автор фото: Dalibor Levicek.

Автор фото: Dalibor Levicek.

 

15. Парень на балконе


Автор фото: Dave Rodden Shortt.

Автор фото: Dave Rodden Shortt.

 

16. Линия электропередач


Автор фото: David Plowden.

Автор фото: David Plowden.

 

17. Симпатичные девушки


Автор фото: Ed Van der Elsken.

Автор фото: Ed Van der Elsken.

 

18. «Ожидание»


Автор фото: Emilie Arfeuil.

Автор фото: Emilie Arfeuil.

 

19. От рассвета до заката


Автор фото: Ernst Haas.

Автор фото: Ernst Haas.

 

20. На страже закона


Автор фото: Evelyn Hofer.

Автор фото: Evelyn Hofer.

 

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Жизнь в каждом кадре: 20 шедевров от мастеров уличной фотографии

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Жизнь в каждом кадре: 20 шедевров от мастеров уличной фотографииПодписаться на мой Instagram
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