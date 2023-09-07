Самые опасные женщины-гангстеры в мире

Зачастую, когда речь заходит о лидерах преступных группировок, на ум обычно приходит неприятный и даже опасный мужчина в костюме, но кто бы мог подумать, что довольно часто организаторами банд выступают чьи-то матери и жены? Сегодня мы ознакомим вас с десятью женщинами, которые добились немалого успеха на этом поприще.
Клаудия Очоа Феликс (Claudia Ochoa Felix)
Клаудия Очоа Феликс широко известна в определенных кругах, как «Ким Кардашян организованной преступности». Такое прозвище она получила благодаря своему образу, которому она следует в Instagram. В 2014 году некоторые СМИ сообщили о том, что она стала новым главой мексиканской банды Los Ántrax, замешанной в массе бесчеловечных убийств. Феликс получила этот пост после того, как ее бойфренд, глава этой группировки, был арестован. Эль Чино был обвинен в смерти трех мужчин, которые были найдены висящими на одном из мексиканских мостов почти четыре года назад.
Сандра Авила Белтран (Sandra Ávila Beltrán)
Сандра Авила Белтран появилась на свет 11 октября 1960 года. Став главой мексиканского наркокартеля, она взяла себе прозвище «The Queen of the Pacific». Дважды была замужем, причем оба ее мужа были полицейскими, ушедшими с работы для того, чтобы заняться наркобизнесом. Оба были убиты наемными убийцами. Белтран была умна и никогда не оставляла улик, указывающих на ее причастность. Лишь в 2002 году, когда ее сын был похищен с требованием выкупа в размере 5 миллионов долларов, полиция начала отдельное расследование. В 2007 году ей было предъявлено обвинение в участии в организованной преступности и незаконном обороте наркотиков. И хотя многие обвинения были снята с нее во время расследования, ей по прежнему приписывают незаконное хранение оружия и отмывание денег. Во время допроса она представилась домохозяйкой, которая зарабатывает на жизнь тем, что продает одежду. Сандра остается за решеткой и по сей день.
Джуди Моран (Judy Moran)
Джуди Моран родилась 18 декабря 1944 года. Она – заслуженная глава семьи Моран, группы печально известных преступников из Мельбурна, Австралия. Семья Моран получила свою известность еще будучи наркоторговцами. Первый муж Джуди, Лесли «Джонни» Коул погиб во время перестрелки в 1982 году, в 2000 году ее сын Марк Коул также был убит. Позднее она вышла замуж за Льюиса Морана и у них родился сын Джейсон Моран, который был застрелен в 2003. Де Моран, брат ее мужа, был убит в июне 2009 года. Тогда были арестованы сама Джуди и трое ее пособников. Пока шло судебное разбирательство, дом Моран был подожжен неизвестными. В итоге Джуди была приговорена к 26 годам тюремного заключения.
Тельма Райт (Thelma Wright)
Муж Тельмы Райт, Джеки Райт, был крупной шишкой в мире наркобизнеса в Филадельфии. Он был убит в 1986 году, а его тело нашли завернутый в ковер с огнестрельным ранением в голову. После убийства, Тельма взялась за семейный бизнес, и стала новым главой наркокартели, обеспечивая поставки наркотиков из Лос-Анджелеса в Филадельфию. В 1991 году она попала в перестрелку, этот момент оказался поворотным для нее, и она решила покинуть мир наркоторговли.
Мария Леон (Maria Leon)
Мария Леон вела довольно насыщенную преступную жизнь, даже будучи матерью тринадцати детей. Мария была главарем банды, занимающейся перевозкой наркотиков, заказными убийствами и торговлей людьми. Помимо прочего, она заручилась поддержкой мексиканской мафии, что тут же придало ей статус самых опасных гангстеров Лос-Анджелеса. В 2008 году ее сын Дэнни погиб в перестрелке с полицейскими. Мария узнала об этом, будучи в бегах в Мексике и решила приехать на похороны сына. Поскольку ей был запрещен въезд на территорию США, она договорилась о том, чтобы ее доставили туда одним из нелегальных маршрутов. На тот момент члены ее банды уже находились под наблюдением полиции, так что арестовать ее и нескольких других человек не составило труда.
Мария Личчарди (Maria Licciardi)
Мария Личчарди родилась 24 марта 1951 года. Мария – бывшая глава клана Личчарди, обосновавшегося к северу от Неаполя. До ее появления, это семейство никогда не было связано с индустрией секс-услуг. Мария же ввела новый источник доходов, члены ее банды покупали несовершеннолетних девушек у албанской мафии по цене 2000 долларов. Девушкам обещали работу в другой стране, на что они с радостью соглашались, надеясь избавиться от бедности, которая окружала их на родине. По прибытии в Неаполь, девушки оказывались в настоящем рабстве, где их принуждали оказывать секс-услуги. Всех, кто не подходил для этого, попросту убивали. Мария Личчарди была арестована в 2001 году и по сей день остается за решеткой.
Розетта Кутоло (Rosetta Cutolo)
Розетта Кутоло, родившаяся в 1937 году, известна в качестве сестры знаменитого преступника и бывшего главы банды Nuova Camorra Organizzata, Рафаэля Кутоло. Поскольку ее брат провел большую часть времени за решеткой, она была единственным человеком, кому он мог передавать дальнейшие инструкции по управлению его бизнесом. Спустя некоторое время она стала фактическим боссом его банды. В качестве своей резиденции Розетта избрала дворец 16-го века Castello Mediceo, вмещающий в себя 365 номеров, теннисные корты и бассейн. В начале 80-х, повинуясь порыву чувств, она приказала взорвать полицейский участок. Это вылилось в последующий разгром ее замка, а сама женщина провела последующие 10 лет в бегах. В 1993 году она сдалась полиции, мотивируя это тем, что ей надоело быть в бегах.
Джемекер Томпсон (Jemeker Thompson)
Джемекер Томпсон по прозвищу «Queen Pin» пришла в мир криминала из крайне бедного окружения, что заставило ее пойти на все, лишь бы больше никогда не испытывать нужды. Вместе со своим мужем, Энтони Мозли, она начала торговать крэком в огромных количествах. Вскоре пара обзавелась одной из самых крупных сетей наркоторговли во всем Лос-Анджелесе 80-х годов. Через несколько лет муж Джемекер был застрелен, но она продолжила свой бизнес. Новый дилер сдал ее полиции, тогда женщине пришлось пуститься в бега. Спустя пять долгих лет она вернулась в Лос-Анджелес, где и была арестована и отправлена в тюрьму строгого режима на 15 лет.
Рафаэлла Д’алтерио (Raffaella D’Alterio)
Крестная мать Рафаэлла Д’алтерио, также известная как «Большой котенок», после того, как ее муж Никола Пианесе был убит, стала новым боссом неапольской Каморры. Она была арестована в 2012 году вместе с другими 65 подозреваемыми во время одного из рейдов, совершенных итальянскими военными. При ней было обнаружено более 10 миллионов долларов наличными. По некоторым предположениям, ее банда была ответственна за более чем 4000 убийств за последние 30 лет. В ее послужной список входили вымогательство, отмывание денег, фальшивомонетничество, разбои, незаконное хранение оружия и наркоторговля.
Анна Гристина (Anna Gristina)
В сентябре 2012 года заголовки почти всех крупных СМИ пестрели именем Анны Гристины, когда та была арестована в качестве главы организованной преступной группировки, которая занималась торговлей людьми. Во время судебного разбирательства она пыталась отрицать свою вину, заявляя, что руководила лишь службой знакомств, а вовсе не борделем, затем, в рамках программы по признанию вины, все же дала показания. Она была приговорена к шести месяцам лишения свободы и пяти годам испытательного срока. Как оказалось, за все время ей удалось заработать более 10 миллионов долларов.
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