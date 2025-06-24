7 умнейших собачьих пород, лучше всего поддающихся дрессировке

Каждая собака уникальная и требует индивидуального подхода. У каждой породы свое предназначение и работа. Среди всех животных, одомашненных человеком, собаки уверенно входят в тройку умнейших. Однако, даже среди них есть как отдельные породы, так и целые группы пород, которые могут похвастаться по-настоящему исключительным данными в вопросе запоминания команд.
1. Немецкая овчарка и не только
Все овчарки очень умны. |Фото: klike.net.
Впечатляющим умом обладает подавляющее большинство пастушьих собак (овчарок). Однако, среди всех овчарок – немецкая по интеллектуальным способностями безусловный чемпион. Собственно, именно благодаря своему незаурядному по собачьим меркам уму немецкая овчарка так широко представлена в качестве служебной собаки в разного рода государственных и силовых структурах. Собака отлично поддается дрессуре и может выполнять даже самые сложные действия. Справедливости ради, не стоит недооценивать других овчарок. Какая-нибудь миниатюрная пушистая шелти, пятнистая австралийская овчарка или длинношерстная шотландская красавица колли с поставленными задачами справятся не хуже.
2. Доберман
Доберманы тоже очень умны. |Фото: gas-kvas.com.
Еще одна порода с высоким уровнем интеллекта родом из Германии. Вопреки популярным стереотипам, доберман имеет преданный нрав. Собака легко поддается дрессировке и может осваивать даже самые сложные команды. Как и немецкая овчарка, доберманы на протяжении многих десятилетий широко используются в качестве служебных собак, в том числе в разного рода силовых структурах. При должном воспитании из собаки выйдет надежный и преданный защитник.
3. Пудель
Совсем не смешной. |Фото: mixyfotos.ru.
Из-за известного способа стрижки пудель часто воспринимается людьми далекими от породы как «собака недоразумение». Однако, такое первое впечатление – исключительно ошибочно. На самом деле пудель – это одна из умнейших пород на сегодняшний день. По интеллектуальным способностям некоторые пудели даже превосходят немецкую овчарку. Собака хорошо поддается дрессировке, чаще всего обладает любопытным и энергичным нравом, при этом наделена какой-то исключительной памятью! Особенно по меркам других четвероногих. Важно напомнить, что пудель – это отнюдь не какая-то декоративная порода. В действительности собака является охотничьей.
4. Золотистый ретривер
Отличная собака-компаньон. |Фото: haski-mana.ru.
Ретривер – один из лучших вариантов на роль собака-компаньона. Порода отличается мягким нравом и хорошей памятую. В среднем золотистый ретривер способен запомнить около 200 разнообразных команд! В том числе благодаря этому породу часто используют в качестве собаки-поводыря или компаньона для людей с ограниченными способностями. Также ретриверы нашли себе широкое применение в качестве служебной собаки, в частности их используют полицейские и спасатели для поисковых операций.
5. Померанский шпиц
Все в ум ушло... |Фото: dogsm.ru.
Померанский шпиц, появившийся где-то на границе Германии и Польши, не производит впечатления серьезного хищника… Казалось бы: что можно требовать от декоративной породы? Ну, например – ума. Пускай шпиц и выглядит анекдотически, за нелепой внешностью скрываются огромный ум. Шпиц легко поддается дрессировке, запоминает огромное количество команд, благодаря чему и смог стать отличной собакой-компаньоном.
6. Веймаранер
Очень благородная собака. |Фото: porodysobak.ru.
Изящная «сухая» мускулистая порода охотничьих собак, как и другие рабочие породы способна многому научиться. Веймаранер – это исключительно преданная, очень умная и вместе с тем добросердечная порода. При этом, как и подавляющее большинство других не декоративных пород, веймаранер нуждается в регулярных физических и психологических нагрузках. Работать с собакой следует буквально каждый день.
7. Шипперке
Отличная порода. |Фото: pesikmal.ru.
Настоящих интеллектуалов среди малышей особенно много. Еще одна декоративная порода, которая поддается дрессировке легче большинства других собак – это бельгийский шипперке. Собачонка не отличается физическими кондициями, зато может похвастаться любопытным нравом, высокой активностью, а также способностью усвоить и держать по подкорке не менее 200-250 команд. Как и из шпица, из шипперке выйдет отличная собака-компаньон.
8. А какие есть «глупые» породы собак?
Глупых собак не бывает. ¦Фото: good-veterinar.ru.
На самом деле не существует ни одной глупой породы собак. В среднем интеллектуальные способности разных пород находятся на плюс-минус одном уровне. В сухом остатке все зависит от врожденного темперамента собаки (характера, индивидуальности) и воспитания со стороны хозяина. Само собой, некоторые породы, например большинство овчарок, легче поддаются дрессуре. Однако, при должном упорстве можно и «коня курить научить».
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