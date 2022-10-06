Самые крутые «тачки» 60-х годов ХIХ столетия

Коронационная карета императора Бразилии Педру II.
Автобусы, легковые автомобили, грузовики, фуры, трамваи и троллейбусы, все это и многое другое стало неотъемлемой частью современного мира. Каждый, так или иначе, выбирает удобный для себя вид передвижения, и уж явно не задумывается о том, каким же был транспорт в далекие 60-е годы ХIХ столетия. В нашей подборке представлена небольшая серия фотографий карет, считавшихся по тем временам самыми крутыми «тачками».
Карета императора Бразилии Педру II.
Карета турецкого султана Абдул-Азиза. 1867 год.
Карета императора Наполеон III и и его супруги императрицы Евгении.
Карета Патриса де Мак-Магона, графа, герцога Маджентского на коронации короля Пруссии Вильгельма I. 2 января 1861 год.
Карета Патриса де Мак-Магона, графа, герцога Маджентского.
Карета Императорского Суда.
Коляска королевы Виктории.
Коляска Патриса де Мак-Магона, графа, герцога Маджентского.
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