Самые крутые «тачки» 60-х годов ХIХ столетия





Коронационная карета императора Бразилии Педру II.



Автобусы, легковые автомобили, грузовики, фуры, трамваи и троллейбусы, все это и многое другое стало неотъемлемой частью современного мира. Каждый, так или иначе, выбирает удобный для себя вид передвижения, и уж явно не задумывается о том, каким же был транспорт в далекие 60-е годы ХIХ столетия. В нашей подборке представлена небольшая