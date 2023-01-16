10 чудес природы, которых люди не в состоянии объяснить

1. Воронки холма Маунт Болди
Песчаные дюны южного берега озера Мичиган составители туристических путеводителей называют «живыми» — каждый год холм перемещается на пару метров, но в этом нет ничего загадочного. Давно известно, что причиной передвижений служит ветер, однако никто из специалистов пока не может объяснить таинственную способность дюн «проглатывать» людей.
В июле прошлого года шестилетний Натан Весснер провалился в воронку диаметром около трёх метров, внезапно образовавшуюся прямо под ним. К счастью, мальчика удалось вызволить из песчаного плена — понадобились бригада спасателей, экскаваторы и более трёх часов времени.
2. «Глаз Сахары»
Структура Ришат, также известная как «Глаз Сахары» — любопытное геологическое образование диаметром примерно 50 метров, раскинувшееся посреди пустыни. При взгляде с высоты «Глаз» выглядит как концентрические круги всех оттенков синего. Ранее считалось, что Структура Ришат появилась в результате падения метеорита, но последние исследования доказывают, что это не так — как правило, в метеоритных кратерах присутствуют различные соединения кремния, а в «Глазе Сахары» ничего подобного нет.
3. Лакированные скалы
Каменные породы, расположенные в пустынях, часто покрыты напоминающей лак субстанцией различных оттенков — от светло-оранжевого до чёрного. Древние люди выцарапывали на «лаке» изображения животных и портреты соплеменников — подобные наскальные арт-объекты пещерных художников расположены по всему миру, но как ни странно, учёные до сих пор не знают наверняка, откуда берётся «лаковое покрытие».
Одни учёные полагают, что вещество появилось в результате вымывания некоторых химических соединений из скальных пород, а другие уверены, что «лак» образовался из-за оседания некоей пыли, но убедительных доказательств подобных версий нет.
4. Утурунку
Последнее извержение вулкана Утурунку, расположенного в юго-восточной части Боливии, произошло около 300 тыс лет назад, но гигант высотой 6 км до сих пор удивляет учёных. В ходе спутниковых наблюдений исследователи выяснили, что его подземные полости заполняются магмой примерно в десять раз быстрее, чем у аналогичных огнедышащих гор.
В результате гиперактивности Утурунку местность в районе 70 км вокруг вулкана ежегодно становится на пару сантиметров выше. Геоморфологи самым пристальным образом наблюдают за этим процессом, судя по всему, начавшимся относительно недавно, но что послужило его причиной, и чем всё это закончится, пока непонятно.
5. Массовое пермское вымирание
Экологическая катастрофа, случившаяся в конце пермского периода, не даёт покоя палеонтологам — причина, по которой за короткое время вымерли от 93% до 97% процентов всех биологических видов, до сих пор остаётся для учёных загадкой.
Одна из самых популярных версий гласит, что большая часть земной жизни была уничтожена в результате падения огромного метеорита, но весомых доказательств этого пока не найдено. Сторонники другой теории предполагают, что виной всему может быть вулканическая активность, из-за которой загорелись обширные угольные месторождения, что в свою очередь вызвало парниковый эффект и резкое повышение температуры.
6. Озеро Хиллер
Озеро Хиллер было обнаружено в 1802-м году в одной из австралийских пустынь — с тех пор учёные безуспешно пытаются понять, чем вызван необычный ярко-розовый цвет водоёма.
Хиллер — не единственное розовое озеро в мире, но если в других случаях «гламурный» оттенок воды объясняется наличием креветок и микроорганизмов, как в озере Пинк, расположенном в штате Западная Австралия, или водорослями, как в сенегальском озере Ретба, то Хиллер пока не раскрывает исследователям тайну своих розовых вод.
7. Образование Гавайских островов
По наиболее распространённой в настоящее время версии, острова возникли в результате выхода на поверхность так называемых мантийных плюмов — магматических потоков нижних слоёв мантии планеты. Как известно, тектонические плиты медленно «плывут» по мантии, перемещаясь со скоростью несколько сантиметров в год, однако точки выхода плюмов остаются неизменными — этим можно объяснить сильную разницу в возрасте между островами и их специфическое расположение.
Как бы красиво ни звучала эта версия, пока она остаётся лишь предположением.
8. Возраст Гранд-Каньона
Большой Каньон — одна из самых известных достопримечательностей Соединённых Штатов. Это уникальное геологическое образование изучено вдоль и поперёк, но геологи до сих пор не могут прийти к общему мнению о его возрасте — одни называют цифры в шесть миллионов лет, другие говорят о семидесяти миллионах.
Исследователи приводят различные аргументы в пользу своих версий, ведутся десятки исследований, посвящённых этой теме, однако образование Каньона ещё не один десяток лет будет предметом научных дискуссий.
9. Трещины земной коры
Время от времени в различных уголках нашей планеты появляются огромные трещины, которые учёные называют «величайшим тектоническим парадоксом». При образовании «нормальных» разломов должны присутствовать перепады высот между разошедшимися краями, а у внезапно появляющихся трещин такого нет. Кроме того, появление «рваных ран» на поверхности Земли обычно сопровождается землетрясениями, но в районах образования загадочных трещин сейсмической активности не наблюдается. Некоторые очевидцы возникновения трещин отмечают, что в это время слышали странный подземный гул, источник которого учёным также пока неизвестен.
10. Мессинский пик солёности
Около шести миллионов лет назад Средиземное море высохло и более чем на 600 тыс лет фактически превратилось в пустыню — этот период учёные называют Мессинским пиком солёности.
Наиболее вероятной причиной «спуска воды» из «средиземноморской ванны» считается блокировка сообщения между акваторией моря и водами Атлантики, но что её вызвало — на этот счёт у специалистов нет единого мнения.
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