Как защищаются от клещей сами вирусологи

Уже появилась информация о людях и собаках, укушенных клещами. Объясняют это ранней весной. Но спокойнее от данного объяснения не становится.

Такое впечатление, что природа, вирусы и микробы просто ополчились на человека. Как теперь нам жить ещё и с клещами и чего от них ждать?

«Два года назад нашёл у себя под коленкой клеща. Он так у­глубился в кожу, что сразу понял: присосался он давно, – говорит житель ближнего Подмосковья Александр Миллер. – Срочно поехал в поликлинику. Оказалось, что я не первый, до меня уже было два пациента с клещом. Врач отметила, что явных признаков того, что клещ заразил меня боррелиями, нет: не было ни кольцевидного по­краснения вокруг укуса, ни каких-то других признаков. Но принимать антибиотик для профилактики всё равно посоветовала и подсказала, куда отвезти клеща на анализ. Его исследование на наличие 4 основных возбудителей (вируса клещевого энцефалита, боррелий и бактерий, вызывающих анаплазмоз и эрлихиоз) обошлось мне в 2 тыс. руб. Я сразу представил, сколько людей не понесут клещей на анлиз, решив с­экономить. Хотя из-за нераспознанного и нелеченого заражения может развиться хронический боррелиоз, который часто человека делает инвалидом. Считаю, что, учитывая обстановку, такие исследования должны быть бесплатными.

Белый флаг войны

Это позволило бы и эпидслужбе иметь полную картину о заражённости клещей. Медработник, принимавшая клеща, рассказала, что укушенных много и боррелии определяются часто. Даже её внучку укусил клещ с боррелиями, и девочка принимала антибиотики. Хотя всё это происходило всего в 25 км от МКАД.Я здесь всю жизнь прожил и только после 40-летия, в начале XXI века, впервые услышал о клещах. Всё детство проводили с друзьями на природе, ходили в одних шортах, катались на траве, собирали грибы в лесу, и ни разу никого не укусил клещ – их не было тут. И вот всё изменилось, собака приносит их на себе почти после каждой прогулки. Очень тревожно, в этом году боюсь особенно – и весна очень тёплая, и коронавирус этот. Хочу обработать свой участок, но говорят, что потом ко мне клещи переберутся от соседей, – они обработку не планируют».

«На самом деле это заблуждение: после акарицидной обработки клещи от соседей к вам не переберутся, – объясняет руководитель научной группы разработки новых методов диаг­ностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. – Они не ползают в поисках добычи с участка на участок, а вот с грызунами и собаками могут быть занесены. Можно сказать, что клещ где родился, там и пригодился. Взрослый клещ поднимается по травинке на высоту до 1 м и ждёт, как в засаде, когда мимо кто-то пройдёт и его заденет. Тогда он прикрепляется к человеку или животному и начинает перемещаться, пока не достигнет места, где сможет присосаться. Личинки и нимфы, находясь гораздо ниже, прикрепляются к мелким животным или к человеку, когда он лежит или сидит на траве. Опасность занести на участок новых клещей летом невелика. Их может принести рыжая полёвка или другое животное, но много их не будет. Как правило, клещи на участке живут с прошлого сезона и тут же проходят все стадии своего развития (личинка, нимфа и взрослый клещ). Важно, что заразным клещ может быть на любой из этих стадий, если в нём есть возбудитель инфекции. При этом личинку увидеть трудно, а у детей на голове в волосах практически невозможно. Нимфа тоже маленькая, и, даже напитавшаяся кровью, она не больше булавочной головки.Кроме акарицидной обработки избавиться от клещей на своём участке помогут выкашивание травы и собирание их на флаг. Кусок белой ткани размером примерно метр на метр или чуть больше приделайте к древку и поводите им над травой по всему участ­ку. Делать это нужно утром – после того как высохнет роса. Клещи с травы перебираются на флаг, и их будет видно. Оптимально проводить так сбор клещей, когда вы открываете дачный сезон, и делать это надо в течение недели. Такой способ очень эффективен, так можно со­брать практически всех клещей, перезимовавших на участ­ке.

Главную опасность в Московском и окружающих его регионах представляют боррелии, их обнаруживают в 10–20% клещей вида Ixodes ricinus (собачий) и в 40-70% Ixodes persulcatus (таёжный). Боррелиоз (болезнь Лайма) – серьёзное хроническое заболевание, поражающее многие органы и системы, но её можно предупредить профилактиче­ским приёмом антибиотиков. Делать это лучше после получения результатов исследования клеща. Но бывает и так, что приходится обойтись без лабораторных результатов, например, если нет возможности сдать клеща в лабораторию или если он разрушился, когда вы его снимали, или неизвестно, когда он присосался (профилактику антибиотиками эффективнее проводить как можно раньше, желательно не позже 5 дней после присасывания). Ждать наличия эритемы (по­краснения), свидетельствующей о развитии боррелиоза, не стоит. Она бывает только у половины инфицированных людей».

Болеют не все

«В Московской области в 1950-х годах в Загорском районе была вспышка так называемой «молочной лихорадки» — клещевого энцефалита, связанного с потреблением некипячёного молока от инфицированных животных. С тех пор в клещах из Дмитровского и Талдомского районов несколько раз выявляли РНК вируса, вызывающего энцефалит, но доказанных случаев заражения этой инфекцией не было, – рассказывает профессор, заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Галина Карганова. – А вот приграничные Тверская и Ярославская области являются очагами клещевого энцефалита. Поэтому вероятность заражения этой инфекцией в Подмосковье чрезвычайно мала, но не нулевая. С клещевым боррелиозом ситуация иная, в некоторых районах заражённость клещей боррелиями очень высокая.

Но не каждый человек, укушенный даже заражённым клещом, заболевает. Например, чтобы боррелии смогли заразить человека, они должны трансформироваться. На это им нужно не менее 12–14 часов. Если вы сняли клеща раньше этого времени, вероятность заражения боррелиозом очень низкая. Похожая ситуация с другими бактериальными инфекциями – анаплазмозом и эрлихиозом.

Чем быстрее вам удастся удалить клеща, тем меньше заражающая доза вируса и, значит, ниже вероятность заболеть. Используйте любые устройства, даже обычную нитку, главное – захватить клеща как можно ближе к коже.

Естественно, гораздо лучше не допустить укусов клеща. Поэтому, отправляясь в лес, даже в жаркую погоду нужно одеться так, чтобы руки, ноги, шея и голова были закрыты. По­скольку клещ может двигаться только вверх, то крайне важно брюки заправить в носки или сапоги, а рубашку в брюки. Это перекроет клещу путь к телу. Хорошо использовать акарициды для нанесения на одежду. Следует о­сматривать себя каждые 10–15 минут. Поскольку голодные клещи маленькие, их лучше видно на светлой одежде. Собирая клещей для исследований, мы сами всегда принимаем эти меры безопасности, и, поверьте, они эффективны».