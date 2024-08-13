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20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится


Животные, которых сфотографировали в самый неожиданный момент.

Животные, которых сфотографировали в самый неожиданный момент.

Хороший кадр - настоящая удача. Особенно, когда фотографируешь животных. Кто-то высиживает с фотоаппаратом часами, дожидаясь нужного момента, а кому-то везёт сделать такую фотографию случайно. И конечно, чтобы сделать такие забавные фотографии, нужно обладать чувством юмора!

1. Ой, это вы меня фотографируете?




 

2. Качаю пресс – готовлюсь к лету!




 

3. Сегодня я преодолею эту стену в три прыжка, а для страховки листья не убираю




 

4. Говорил же - тише! И нечего пёрышки распускать!




 

5. Когда мы с хозяином проезжаем мимо красивых девушек




 

6. А кто говорил, что коты не умеют летать?




 

7. Пятьдесят оттенков жёлтого




 

8. За пару секунд до того, как Шарик понял - мыльные пузыри совершенно не в его вкусе




 

9. Улыбка - это залог хорошего настроения!




 

10. Птичка? Нет, не вылетала




 

11. Семейное положение: женат




 

12. Феличитааааа...




 

13. Отличное место для отдыха




 

14. Тайная жизнь домашних животных - Хлоя без грима




 

15. Кто хочет на улицу в любую погоду?




 

16. Эта игрушка под моей защитой!




 

17. Разойдись, иду на взлёт! Освободить полосу!




 

18. Застенчивая панда с камышовым веером




 

19. Когда попросили улыбнуться для фото




 

20. Этот ужасный момент, когда в воде наступил на странный предмет




 

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