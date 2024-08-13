20 забавных фотографий животных, глядя на которые сдержать улыбку не получится

Животные, которых сфотографировали в самый неожиданный момент.
Хороший кадр - настоящая удача. Особенно, когда фотографируешь животных. Кто-то высиживает с фотоаппаратом часами, дожидаясь нужного момента, а кому-то везёт сделать такую фотографию случайно. И конечно, чтобы сделать такие забавные фотографии, нужно обладать чувством юмора!
1. Ой, это вы меня фотографируете?
2. Качаю пресс – готовлюсь к лету!
3. Сегодня я преодолею эту стену в три прыжка, а для страховки листья не убираю
4. Говорил же - тише! И нечего пёрышки распускать!
5. Когда мы с хозяином проезжаем мимо красивых девушек
6. А кто говорил, что коты не умеют летать?
7. Пятьдесят оттенков жёлтого
8. За пару секунд до того, как Шарик понял - мыльные пузыри совершенно не в его вкусе
9. Улыбка - это залог хорошего настроения!
10. Птичка? Нет, не вылетала
11. Семейное положение: женат
12. Феличитааааа...
13. Отличное место для отдыха
14. Тайная жизнь домашних животных - Хлоя без грима
15. Кто хочет на улицу в любую погоду?
16. Эта игрушка под моей защитой!
17. Разойдись, иду на взлёт! Освободить полосу!
18. Застенчивая панда с камышовым веером
19. Когда попросили улыбнуться для фото
20. Этот ужасный момент, когда в воде наступил на странный предмет
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