Почему мужчины в США постоянно носят футболки под рубашкой

Конечно носят рубашки с майкой не только в США. |Фото: ya.ru.

Белое нижнее белье пришло из армии. |Фото: livejournal.com.







Белое белье - выходное. ¦Фото: wikipedia.org.

А еще это очень практично. |Фото: livejournal.com.