Почему мужчины в США постоянно носят футболки под рубашкой

Если посмотреть фотографии современных американцев, а также заняться просмотром американского кино, то можно подметить одну интересную особенность. Только ленивый житель США не носит футболку под рубашкой. Даже летом. У нас подобная практика не распространена. Вот и возникает вопрос, откуда такая мода взялась в США?
Конечно носят рубашки с майкой не только в США. |Фото: ya.ru.
На просторах отечественного сегмента интернета на этот счет высказывают самые разные мнения. Вплоть до того, что в Америке принято всеми силами скрывать мужские соски… Вот только нагая мужская грудь в западных обществах никогда не была чем-то табуированным, в отличие от паховой области или груди женской. Другие высказывают мнение о том, что связано повсеместное распространение футболок из-за необходимости ношения синтетических рубашек. Однако, и вторая версия кажется сомнительной, так как далеко не все люди носят синтетику.
Белое нижнее белье пришло из армии. |Фото: livejournal.com.
На самом деле все гораздо проще. Огромное культурное влияние на ношение футболок в США оказала армия. Можно сказать, что белая футболка в армии США по культурному воздействию это примерно то же самое, что тельняшка в бывших советских республиках. В годы Второй мировой войны белые футболки под верхней одеждой носили в первую очередь летчики и моряки Соединенных Штатов. И те, и другие в американском обществе среди людей в форме считаются «элитой».
Белое белье - выходное. ¦Фото: wikipedia.org.
Носили белые футболки в качестве выходной одежды и в морской пехоте (корпус МП и армия США – это отдельные структуры. Армия подчиняется конгрессу. Морская пехота – президенту). За многие десятилетия второй половины XX века вокруг белой хлопчатобумажной футболки сложился романтичный флер. Моряки и летчики были для американцев были людьми, которые вывезли на себе войну с милитаристической Японией. Позднее была «вьетнамская травма», которая серьезно подорвала авторитет государства, армии и флота. Однако, уже в 1990-ом году после «Бури в пустыне» от вьетнамского синдрома не без помощи умелой пропаганды не осталось в американском обществе и следа. Военные снова стали уважаемой и достойной подражания категорией населения.
А еще это очень практично. |Фото: livejournal.com.
Таким образом футболка под рубашкой в США плотно ассоциируется с дисциплиной и надежностью человека. Тем более, что ношение полного комплекта нижнего белья вынуждает человека тратить больше времени на бытовые дела, а значит лучше управлять свои собственным временем в течение суток. Кроме того, футболка под рубашкой — это еще и удобно. Во-первых, меньше видны следы пота. Во-вторых, некоторые материалы рубашек еще и «кусаются».
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