7 преимуществ кофе для красоты волос и кожи

Казалось бы, кофе — всего лишь ароматный напиток, который быстро заряжает энергией, бодрит и повышает настроение. Но мало кто знает, что кофе насыщен мощными антиоксидантами, в том числе коричной кислотой и полифенолами.
Они нейтрализуют образование свободных радикалов, что позволяет продлить молодость и улучшить состояние кожи и волос. Знакомим с несколькими простыми косметическими рецептами на основе кофе для ухода за кожей и волосами.
Избавление от отеков и темных кругов вокруг глаз
На сегодняшний день на рынке много косметических средств, которые маскируют мешки под глазами и осветляют темные круги. Зачастую эти средства лишь скрывают, но не решают проблему. Из кофе же можно быстро сделать простое средство, которое хорошо справляется с задачей.
Кофеин при нанесении на кожу выступает в качестве противовоспалительного средства, которое, как известно, способствует уменьшению отечности. Кофеин сужает кровеносные сосуды чуть ниже поверхности кожи, уменьшая отечность и выравнивая тон кожи.
Для приготовления такого средства понадобится:
- одна половина чайной ложки размолотых кофе-бобов;
- щепотка молотого черного перца;
- половина чайной ложки кокосового масла;
- немного воды.
Нужно смешать в ладонях все ингредиенты, а затем аккуратно пальцами распределить смесь на нижнем веке.При этом нужно избегать попадания средства в глаза, иначе нежная кожа вокруг глаз может покраснеть и воспалиться. Смесь оставляют на лице около 10 минут, пока она не высохнет. После влажным ватным тампоном или мягкой салфеткой аккуратно удаляют кофейную смесь. В результате лицо будет выглядеть посвежевшим, хорошо отдохнувшим и помолодевшим.
Очищение пор на коже лица
Еще из кофе можно сделать скраб для лица, который придаст коже более сияющий вид и хорошо очистит закупоренные поры. Для этого нужно растворить в миске кофейную гущу в теплой отфильтрованной воде, добавить к ней немного английской соли и осторожно все перемешать. Все ингредиенты опустятся на дно, и в итоге получится двойное средство: скраб — внизу, а вода для ополаскивания — наверху.
Сначала водой, покрывающей смесь, следует умыться. После взять из дна миски нужное количество кофейной гущи и аккуратно проскрабировать лицо. В завершении надо смыть остатки скраба, используя при этом ту же воду из миски.
Эффект бархатной кожи
Кофейная гуща обладает идеальной формулой для скраба, тем более в ней находится кофейная кислота, которая способствует производству коллагена. При его недостатке кожа быстро утрачивает свою эластичность.
Чтобы избежать травмирования кожи, кофейные зерна необходимо как можно мельче помолоть. После скрабирования кофейными крупинками грубая и сухая кожа моментально становится гладкой и шелковистой. Мертвые клетки хорошо отшелушиваются, высвобождая молодой, упругий кожный покров.
Для домашнего кофейного скраба понадобится один стакан теплой кофейной гущи, две столовые ложки оливкового масла и половина чайной ложки морской соли. Необходимо смешать все ингредиенты и аккуратно потереть этой смесью лицо. Этой же смесью полезно обработать участки кожи, склонные к сухости, к примеру, локти или пятки. Средство на этих областях нужно выдержать около двух минут, а затем удалить ее с тела. После процедуры нужно принять теплый душ. А чтобы ванна не засорилась, рекомендуется защитить слив специальной сеточкой.
Глубокий и насыщенный цвет волос
Обладательницы жгучих темных локонов могут усиливать цвет волос с помощью кофейной гущи. Кислотность в кофе не только помогает разгладить чешуйки волос, но и придает им дополнительный блеск. Это куда проще и полезнее, чем красить волосы.
Все, что нужно сделать — добавить одну или две чайных ложки молотого кофе в обычный кондиционер для волос и выдержать на голове минимум пять минут. Затем волосы моют обычным шампунем. Для большего эффекта процедуру повторяют в течение 1-2 недель.
Снятие усталости ног
Кофе — прекрасный ингредиент для скрабирования ног: он помогает удалить мертвые, сухие мозоли и натоптыши. Помимо этого кофе может снять боль и успокоить уставшие ноги после долгого трудового дня. Вот, к примеру, простой рецепт волшебной кофейной ванночки для ног:
Для начала нужно сварить около двух с половиной чашек кофе. Дать им остыть в течение 30 минут. Затем заполнить ванну для ног или таз теплой водой. Ее должно быть достаточно для полного покрытия ног. Добавить полчашки крупной морской соли, оказывающей отшелушивающий эффект. Но при этом следует избегать слишком мелкой морской соли. После в воду засыпают пару чайных ложек крупномолотого кофе и несколько капель чистого экстракта ванили или эфирного масла лаванды для расслабляющего действия.
Теперь можно погрузить ноги в кофейную ванночку, понежиться и отдохнуть — в идеале 30 минут. Когда ванна начнет остывать, надо добавить немного горячей воды, чтобы поддержать комфортную температуру. После окончания процедуры ноги аккуратно вытирают мягким полотенцем и хорошенько увлажняют их подходящим для типа кожи кремом.
Уменьшение целлюлита
Кофейная гуща также позволяет свести к минимуму появление целлюлита. Кофеин помогает расширить кровеносные сосуды, благодаря чему подтягиваются ткани, тонизируется кожа, улучшается кровообращение и уменьшается задержка воды в клетках. Плюс ко всему кожа избавляется от ямочек и шероховатости, которые свойственны пресловутой «апельсиновой корке». Антиоксиданты, присутствующие в кофейных зернах, способствуют выведению токсинов, что уменьшает рыхлость кожи и улучшает ее здоровье.
Чтобы провести антицеллюлитную процедуру, нужно соединить одну четверть стакана натурального измельченного кофе с горячей водой (3 ст. ложки). Размешивают смесь в течение десяти минут, чтобы кофе полностью вобрал в себя воду, образовав кашицу. После доливают оливковое масло (две столовые ложки). Оно свяжет все компоненты, обеспечит легкое, равномерное нанесение и плюс к этому будет увлажнять кожу.
Предварительно нужно принять душ, сосредоточив внимание на областях с целлюлитом и хорошенько пройдясь по ним мочалкой. Затем приготовленную смесь нанести на проблемные участки, массируя их круговыми движениями в течение нескольких минут. Это можно делать либо мочалкой, либо просто ладонями.После надо смыть остатки кофейного средства теплой водой, не забывая при этом разместить сетку на сливе, чтобы избежать засорения ванны.
Затемнение цвета волос
Если появилось желание затемнить волосы и придать им каштановый оттенок, можно воспользоваться кофе. Это отличный способ, когда женщина хочет избежать химических веществ и искусственных красителей, присутствующих в большинстве покупных средствах. Особенно это актуально во время беременности.
Еще кофе — идеальный выбор для тех, кто хочет затемнить цвет волос временно, к примеру, чтобы убедиться, подходит ли им такой оттенок или нет. В подобных случаях применяется ополаскивание с кофе.
Для начала следует вымыть волосы с помощью шампуня. При этом важно, чтобы на них не было лака, пенки или других продуктов по уходу за волосами. Затем нужно заварить около двух чашек натурального крепкого кофе и дать ему остыть до комнатной температуры. После следует перелить охлажденный кофе в емкость, из которой будет удобно поливать раствор на пряди.
Чтобы выполнить ополаскивание надо наклонить голову к емкости с кофе и погрузить в него мытые пряди. При этом удобно использовать маленькую чашку, чтобы зачерпывать кофе и поливать его на остальную часть волос — например, на затылок. Поливать волосы кофейным средством следует по 10-15 раз, убедившись в том, что пряди полностью обработаны.
После этого их нужно немного отжать и выдержать кофейную маску на голове от 20 минут до нескольких часов. В самом конце волосы тщательно промывают под душем, освобождая их от частичек кофе. Возможно, для достижения желаемого результата этот метод придется повторить несколько раз.