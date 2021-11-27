7 преимуществ кофе для красоты волос и кожи

Казалось бы, кофе — всего лишь ароматный напиток, который быстро заряжает энергией, бодрит и повышает настроение. Но мало кто знает, что кофе насыщен мощными антиоксидантами, в том числе коричной кислотой и полифенолами.

Они нейтрализуют образование свободных радикалов, что позволяет продлить молодость и улучшить состояние кожи и волос. Знакомим с несколькими простыми косметическими рецептами на основе кофе для ухода за кожей и волосами.

Избавление от отеков и темных кругов вокруг глаз

На сегодняшний день на рынке много косметических средств, которые маскируют мешки под глазами и осветляют темные круги. Зачастую эти средства лишь скрывают, но не решают проблему. Из кофе же можно быстро сделать простое средство, которое хорошо справляется с задачей.

Кофеин при нанесении на кожу выступает в качестве противовоспалительного средства, которое, как известно, способствует уменьшению отечности. Кофеин сужает кровеносные сосуды чуть ниже поверхности кожи, уменьшая отечность и выравнивая тон кожи.

Для приготовления такого средства понадобится:

одна половина чайной ложки размолотых кофе-бобов;

щепотка молотого черного перца;

половина чайной ложки кокосового масла;

немного воды.

Нужно смешать в ладонях все ингредиенты, а затем аккуратно пальцами распределить смесь на нижнем веке.

Очищение пор на коже лица

При этом нужно избегать попадания средства в глаза, иначе нежная кожа вокруг глаз может покраснеть и воспалиться. Смесь оставляют на лице около 10 минут, пока она не высохнет. После влажным ватным тампоном или мягкой салфеткой аккуратно удаляют кофейную смесь. В результате лицо будет выглядеть посвежевшим, хорошо отдохнувшим и помолодевшим.

Еще из кофе можно сделать скраб для лица, который придаст коже более сияющий вид и хорошо очистит закупоренные поры. Для этого нужно растворить в миске кофейную гущу в теплой отфильтрованной воде, добавить к ней немного английской соли и осторожно все перемешать. Все ингредиенты опустятся на дно, и в итоге получится двойное средство: скраб — внизу, а вода для ополаскивания — наверху.

Сначала водой, покрывающей смесь, следует умыться. После взять из дна миски нужное количество кофейной гущи и аккуратно проскрабировать лицо. В завершении надо смыть остатки скраба, используя при этом ту же воду из миски.

Эффект бархатной кожи

Кофейная гуща обладает идеальной формулой для скраба, тем более в ней находится кофейная кислота, которая способствует производству коллагена. При его недостатке кожа быстро утрачивает свою эластичность.

Чтобы избежать травмирования кожи, кофейные зерна необходимо как можно мельче помолоть. После скрабирования кофейными крупинками грубая и сухая кожа моментально становится гладкой и шелковистой. Мертвые клетки хорошо отшелушиваются, высвобождая молодой, упругий кожный покров.

Для домашнего кофейного скраба понадобится один стакан теплой кофейной гущи, две столовые ложки оливкового масла и половина чайной ложки морской соли. Необходимо смешать все ингредиенты и аккуратно потереть этой смесью лицо. Этой же смесью полезно обработать участки кожи, склонные к сухости, к примеру, локти или пятки. Средство на этих областях нужно выдержать около двух минут, а затем удалить ее с тела. После процедуры нужно принять теплый душ. А чтобы ванна не засорилась, рекомендуется защитить слив специальной сеточкой.