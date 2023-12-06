Люди, чьи профессии заставят иначе взглянуть на свою работу.
Как часто мы слышим от сотрудников в офисах, что они так устают за целый день, трудясь на благо фирмы. Но, как говорится, все познается в сравнении. Сегодня мы собрали 17 фотографий, демонстрирующих адские профессии, которые заставят взглянуть иначе на свое место в офисе.
1. Ничего сложного, так, маленький ремонт БелАЗа
Маленький человек и огромный механизм.
2. «Что вы говорите: плохой коллектив, много дел, кондиционер уже месяц не работает!?»
Грязная сторона нефтяного бизнеса.
3. А у кого-то спина болит от сидячей работы...
День из жизни разнорабочего.
4. Такие маленькие, а уже знают, что такое труд
Первая работа африканских ребятишек.
5. Эти мужчины не понаслышке знают, что такое тяжкий труд
Сплав леса в Сибири.
6. «А вы примерно два раза в неделю задерживаетесь допоздна!?»
Добыча серы.
7. Эти люди целыми днями добывают соль при температуре выше 58 градусов
Их рабочий день стоит 200 рублей.
8. Работа с золотом не всегда красива...
В поисках золота.
9. Говорите, надоело вам каждый день очищать машину от наледи...
Зимние будни моряков.
10. Вы все еще думаете, что быть дворником в России - плохо!?
Чистка канализации в Индии.
11. Нашим грузчикам и не снилось...
Извозчики в Индии и Азии.
12. «Ну, хорошо ведь сидим!»
Ремонт высоковольтных линий.
13. «Мужик, ты только вниз не смотри и все будет хорошо!»
Мойщик окон в Корее.
14. Труд пожарных совсем не легок, но тем, кто работают с нефтепродуктами вообще не позавидуешь!
Горящие нефтепродукты.
15. Заправка вертолета на корабле в шторм
Немного качает...
16. Так добывают ископаемые в горах
Добыча ископаемых в горной местности.
17. Не думайте, что этот парень самоубийца, решивший всерьез накачать колесо БелАЗа
Парень позирует на камеру.
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