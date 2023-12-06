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Адские профессии, которые заставят взглянуть иначе на свое место в офисе


Люди, чьи профессии заставят иначе взглянуть на свою работу.

Люди, чьи профессии заставят иначе взглянуть на свою работу.

Как часто мы слышим от сотрудников в офисах, что они так устают за целый день, трудясь на благо фирмы. Но, как говорится, все познается в сравнении. Сегодня мы собрали 17 фотографий, демонстрирующих адские профессии, которые заставят взглянуть иначе на свое место в офисе.

1. Ничего сложного, так, маленький ремонт БелАЗа


Маленький человек и огромный механизм.

Маленький человек и огромный механизм.

 

2. «Что вы говорите: плохой коллектив, много дел, кондиционер уже месяц не работает!?»


Грязная сторона нефтяного бизнеса.

Грязная сторона нефтяного бизнеса.

 

3. А у кого-то спина болит от сидячей работы...


День из жизни разнорабочего.

День из жизни разнорабочего.

 

4. Такие маленькие, а уже знают, что такое труд


Первая работа африканских ребятишек.

Первая работа африканских ребятишек.

 

5. Эти мужчины не понаслышке знают, что такое тяжкий труд


Сплав леса в Сибири.

Сплав леса в Сибири.

 

6. «А вы примерно два раза в неделю задерживаетесь допоздна!?»


Добыча серы.

Добыча серы.

 

7. Эти люди целыми днями добывают соль при температуре выше 58 градусов


Их рабочий день стоит 200 рублей.

Их рабочий день стоит 200 рублей.

 

8. Работа с золотом не всегда красива...


В поисках золота.

В поисках золота.

 

9. Говорите, надоело вам каждый день очищать машину от наледи...


Зимние будни моряков.

Зимние будни моряков.

 

10. Вы все еще думаете, что быть дворником в России - плохо!?


Чистка канализации в Индии.

Чистка канализации в Индии.

 

11. Нашим грузчикам и не снилось...


Извозчики в Индии и Азии.

Извозчики в Индии и Азии.

 

12. «Ну, хорошо ведь сидим!»


Ремонт высоковольтных линий.

Ремонт высоковольтных линий.

 

13. «Мужик, ты только вниз не смотри и все будет хорошо!»


Мойщик окон в Корее.

Мойщик окон в Корее.

 

14. Труд пожарных совсем не легок, но тем, кто работают с нефтепродуктами вообще не позавидуешь!


Горящие нефтепродукты.

Горящие нефтепродукты.

 

15. Заправка вертолета на корабле в шторм


Немного качает...

Немного качает...

 

16. Так добывают ископаемые в горах


Добыча ископаемых в горной местности.

Добыча ископаемых в горной местности.

 

17. Не думайте, что этот парень самоубийца, решивший всерьез накачать колесо БелАЗа


Парень позирует на камеру.

Парень позирует на камеру.

 

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