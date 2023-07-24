Переросшие огурцы идеально подходят для этого рецепта! Из самых простых ингредиентов у вас получится настоящее объедение на зиму. Готовьте смело увеличенную порцию!
Ингредиенты (уже в очищенном виде):
огурцы — 1 кг;
лук — 300 гр;
морковь — 300 гр;
перец сладкий — 300 гр;
помидоры — 300 гр;
томатная паста — 60 гр. (1 ст. л. с горкой);
чеснок — 2-3 зубчика;
масло подсолнечное рафинированное — 70 мл;
соль — 20 гр. (1 ст. л.без горки);
сахар — 40 гр. (2 ст. л. без горки);
перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.;
уксус 9 % — 15 мл (1 неполная ст. л.)
Очищенные от кожуры и больших семян огурцы нарежьте мелким кубиком. Также нарежьте лук, а морковь натрите на тёрке.
Огурцы слегка присолите и оставьте, чтобы они пустили сок. Затем откиньте их на сито на 15-20 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
Сладкий перец и томаты пропустите через мясорубку. В эту смесь добавьте томатную пасту.
Обжарьте лук и морковь на растительном масле. Добавьте огурцы. Тушите на среднем огне около 20-25 минут.
Затем влейте томатно-перечную заправку, добавьте соль и сахар. Тушите ещё 30 минут, пока густота не будет вас устраивать. За 5 минут до готовности добавьте чеснок, специи, уксус и тушите ещё 5 минут.
Разлейте по горячим стерилизованным банкам, закройте крышками и отправьте на хранение. Такая огуречная икра разлетается зимой!
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Настоящее объедение на зиму из переросших огурцов
Переросшие огурцы идеально подходят для этого рецепта! Из самых простых ингредиентов у вас получится настоящее объедение на зиму. Готовьте смело увеличенную порцию!
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