Настоящее объедение на зиму из переросших огурцов

Переросшие огурцы идеально подходят для этого рецепта! Из самых простых ингредиентов у вас получится настоящее объедение на зиму. Готовьте смело увеличенную порцию!







Ингредиенты (уже в очищенном виде):



огурцы — 1 кг;



лук — 300 гр;



морковь — 300 гр;



перец сладкий — 300 гр;



помидоры — 300 гр;



томатная паста — 60 гр. (1 ст. л. с горкой);



чеснок — 2-3 зубчика;



масло подсолнечное рафинированное — 70 мл;



соль — 20 гр. (1 ст. л.без горки);



сахар — 40 гр. (2 ст. л. без горки);



перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.;



уксус 9 % — 15 мл (1 неполная ст. л.)



Очищенные от кожуры и больших семян огурцы нарежьте мелким кубиком. Также нарежьте лук, а морковь натрите на тёрке.

Огурцы слегка присолите и оставьте, чтобы они пустили сок. Затем откиньте их на сито на 15-20 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.







Сладкий перец и томаты пропустите через мясорубку. В эту смесь добавьте томатную пасту.







Обжарьте лук и морковь на растительном масле. Добавьте огурцы. Тушите на среднем огне около 20-25 минут.







Затем влейте томатно-перечную заправку, добавьте соль и сахар. Тушите ещё 30 минут, пока густота не будет вас устраивать. За 5 минут до готовности добавьте чеснок, специи, уксус и тушите ещё 5 минут.







Разлейте по горячим стерилизованным банкам, закройте крышками и отправьте на хранение. Такая огуречная икра разлетается зимой!





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