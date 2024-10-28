5 неизбитых советов, как избежать лишних трат денег

Мы живём в эпоху потребления. Лишние траты стали бичом эпохи. Шопоголизм заставляет нас чувствовать себя лучше. Но если страдает бюджет, пора сказать себе «стоп». Материал даст пять советов, как избежать стопроцентно ненужных трат.
1. Ходить в продуктовые магазины сытым
Это может прозвучать как нечто, не вызывающее доверие, но не спешите прокручивать этот пункт! Психологами доказано: когда голодный человек попадает в продуктовый магазин, то его мозг даёт сигнал купить гораздо больше, чем необходимо, потому что эволюционно голодный желудок диктует необходимость немедленно и много съесть. Таким образом, глаза начинают набирать товары в корзинку вместо вас самих.
2. Составить список покупок для продуктов
Инспектируйте! / Фото: liveinternet.ru
Не спешите кричать, что эта информация избитая. Мы предложим вам делать список покупок именно для продуктов немножко по другой причине, чем это звучит «из каждого утюга». Список нужен для того, чтобы через время не обнаруживать в холодильнике просроченные продукты. Сейчас поясним, в чём тут дело. Сначала нужно открыть холодильник и посмотреть, сколько и чего есть на данный момент. Наверняка вы примерно понимаете, что планируете готовить/есть в ближайшие пару-тройку дней. Допустим, вам нужна сметана. Вы открыли холодильник и обнаружили, что там стоит уже открытая сметана. Но не спишите писать в список покупок сметану! Сначала посмотрите, что же стоит за этой открытостью. Ведь может статься так, что из открытой банки в 360 граммов взяли только ложечку, а может и так, что там сметанки уже на дне.
Дело в том, что многие продукты, которые мы употребляем ежедневно, имеют жёстко регламентированный срок годности. Та же сметана из развёрнутого примера выше, хлеб, сельдь и т.д. Допустим, вы постоянно употребляете йогурт. Но срок годности у него маленький. Значит, если вы накупите его впрок, если в сутки вы, к примеру, съедаете не более 150 граммов, то вы можете через время стать несчастным обладателем просроченного йогурта. Считайте наперёд - и ваш список покупок всегда будет самым актуальным!
3. «Переспать с мыслью» о покупке
Купить иль не купить - вот в чём вопрос! / Фото: kc.hse.ru
Возьмите себе за правило перед важной, некопеечной покупкой сказать продавцу: «Я подумаю, скорее всего, вернусь». Даже если вам уже кажется, что вам точно нужна вещь, дайте себе немного времени всё взвесить. Если вы выдержите паузу (дефицита у нас в данную эпоху, к счастью, нет), но вы либо воздержитесь от приобретения, если на холодный разум поймёте, что вещь всё-таки пока не нужна, либо, что ещё важнее, сможете скорректировать цвет/размер/модель. Например, вам понравились джинсы серого цвета и вы чуть их не купили, но потом подумали и пришли к выводу, что в гардеробе у вас почти всё серое. Это значит, что вы либо откажетесь от покупки, либо купите аналогичную вещь назавтра, но другого оттенка.
4. Не покупать «на авось»
evakuatop.ru Как не купить?! / Фото: bascomarket.ru
Речь пойдёт о косметике – декоративные и уходовые средства сейчас у нас под прицелом. Признайтесь самому себе: у каждого из нас на косметической полке есть какие-то тюбики/бутылочки, которые мы купили «на авось»: не подошли они нам. Это кремы для рук, для ног, шампуни, тоники – бесконечно продолжим. Зачем же они были куплены? «Упаковочка понравилась», «Новинка!!!», «Суперскидка!!!», «А почему бы не попробовать новое??? Живу ж один раз!!!» Дайте себе труд подсчитать, сколько денег было потрачено на то, что вам так и не пригодилось, так как не подошло, и что теперь вы иди кому-то отдадите, или выбросите за истечением срока годности. Это всегда про лишние траты, посмотрим правде в глаза. Ваша кожа, волосы, ногти – не то, что следует сделать «полигоном» для экспериментов. Лучше постоянно покупайте то, что вам железно подходит.
5. Остерегаться специализированных магазинов
Господи, я хочу всё... / Фото: vk.com
Особенный пункт материала, потому что буквально все пали жертвами оного. Итак... Проведём мини-тест! Назовите пять предметов из таких сфер жизни, как «комнатные растения» или «сад и огород», которые вам необходимы ПРЯМО СЕЙЧАС, на момент прочтения материала! Давайте! Быстро назовите! Ага??? Попались??? Ничего не назвали! А теперь зайдите завтра в магазин «Сад и огород». Что почувствуете? Правильно – зуд покупателя! Сколько раз ваш мозг скажет вам «хочу!»? Много раз. Потому что же «всё недорого» и «всё же пригодится». Ох... Это боль вечная... Уде и маленький фикус нам нужен, и «Эпин», и пять кашпо за три копейки... Срочно выходите из магазина! Вы ведь точно не должны сейчас чувствовать некую вину перед продавцом-консультантом, ну совсем никак, вы ведь не примеряли на себя цветочный горшок или фикус под назойливым взором консультанта! Верно? Постарайтесь купить такие вещи в сезон или при точной необходимости.
источник
