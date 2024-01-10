Медсестра из Мельбурна похудела на 42 кг после того, как увидела свое фото в Facebook

Как-то раз 29-летняя медсестра Харши Суравеера, живущая в Мельбурне, увидела себя на фотографии с подругой, которую та опубликовала в Facebook, и поняла, что пришел наконец тот день, когда надо что-то менять. Девушка оказалась не готовой к такой негативной реакции, которую вызвал ее внешний вид и вес.



Харши приступила к своему преображению — начала ходить в спортзал, налегать на часовые кардиоупражнения. В итоге за первые 10 месяцев девушка похудела на 42 килограмма (изначальный вес был 107 кг). Причем раньше она ела практически все — например, могла за день съесть две пиццы и запить все это литром кока-колы. «Я была помешана на еде, это было ненормально», — рассказывает Харши.











Начав тренироваться, Харши поменяла и рацион.







Гамбургеры и полуфабрикаты заменила зелеными салатами и протеином, сократила количество потребляемого сахара и соли.







В 2011 году Харши потеряла 42 килограмма и с тех пор работает над собой и своей фигурой не переставая.







Правда, теперь медсестра переключилась с кардио на поднятие тяжестей.



















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