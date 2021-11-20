Несколько неизвестных фактов о Византии

Больше тысячи лет Византия была связующим звеном между Востоком и Западом. Зародившись на закате античности, она просуществовала вплоть до окончания европейского средневековья. Пока не пала под натиском османов в 1453 году.







Знали ли византийцы, что они византийцы?



Официально годом «рождения» Византии считается 395 год, когда Римская империя разделилась на две части. Западная часть пала в 476 году. Восточная — со столицей в Константинополе, просуществовала до 1453 года.







Важно, что названа «Византией» она была уже позже. Сами жители империи и окружающие народы называли её «Римской». И имели на то полное право — ведь столица была перенесена из Рима в Константинополь в 330 году, ещё во времена единой Римской империи.



После потери западных территорий империя продолжала существовать в урезанном виде с прежней столицей. Учитывая, что родилась Римская империя в 753 году до нашей эры, а погибла под грохот турецких пушек в 1453 году нашей эры, она просуществовала 2206 лет.



Щит Европы







Византия находилась в перманентном состоянии войны: в любой век византийской истории на 100 лет едва ли наберётся 20 лет без войны, а иногда и 10 мирных лет не будет.



Нередко Византия воевала на два фронта, а иной раз враги теснили её со всех четырёх сторон света.

И если остальные европейские страны воевали, в основном, с врагом более-менее известным и понятным, то есть друг с другом, то Византии нередко приходилось первой в Европе встречать неведомых завоевателей, диких кочевников, уничтожавших всё на своём пути.Пришедшие в VI веке на Балканы славяне настолько истребили местное население, что от него осталась лишь малая часть — современные албанцы.Византийская Анатолия (территория современной Турции) много веков в изобилии поставляла империи воинов и продовольствие. В XI веке вторгшиеся турки опустошили эту цветущую область, и когда византийцам удалось отвоевать часть территории, они не смогли собрать там ни воинов, ни продовольствие — Анатолия превратилась в пустыню.О Византию, этот восточный бастион Европы, разбились многие нашествия с востока, мощнейшее из которых — арабское в VII веке. Не выдержи «византийский щит» удара, и намаз, как заметил британский историк XVIII века Гиббон, слышался бы теперь над спящими шпилями Оксфорда.Религиозная война — отнюдь не изобретение арабов с их джихадом или католиков с их Крестовыми походами. В начале VII века Византия стояла на краю гибели — враги теснили со всех сторон и самым грозным из них был Иран.В самый критический момент — когда враги подступили с двух сторон к столице — византийский император Ираклий делает неординарный ход: он провозглашает священную войну за христианскую веру, за возвращение Животворящего Креста и других реликвий, захваченных иранскими войсками в Иерусалиме (в доисламскую эпоху государственной религией в Иране был зороастризм).Церковь пожертвовала на священную войну свои сокровища, тысячи добровольцев были снаряжены и обучены на деньги церкви. Впервые византийская армия шла на персов, неся впереди иконы. В тяжёлой борьбе Иран был повержен, христианские реликвии возвратились в Иерусалим, а Ираклий превратился в легендарного героя, которого даже в XII веке вспоминали как своего великого предшественника крестоносцы.Вопреки распространённому мнению, двуглавый орёл, ставший гербом России, отнюдь не был гербом Византии — это была эмблема последней византийской династии Палеологов. Племянница последнего византийского императора София, выйдя замуж за московского великого князя Ивана III, передала лишь фамильный, а не государственный герб.Также важно знать, что многие европейские государства (балканские, итальянские, Австрия, Испания, Священная Римская империя) считали себя наследниками Византии по тем или иным причинам, и имели на своих гербах и флагах двуглавого орла.Впервые же символ двуглавого орла появился задолго до Византии и Палеологов — в IV тысячелетии до нашей эры, в первой цивилизации на Земле, Шумере. Изображения двуглавого орла также встречаются у хеттов, индоевропейского народа, жившего во II тысячелетии до нашей эры на территории Малой Азии.После падения Византии подавляющее большинство византийцев — от аристократов и учёных до ремесленников и воинов — бежало от турок отнюдь не к единоверцам, в православную Русь, а в католическую Италию.Многовековые связи между средиземноморскими народами оказались сильнее религиозных разногласий. И если византийские учёные заполнили университеты Италии, а отчасти даже Франции и Англии, то на Руси учёным грекам заполнять было нечего — университетов там не было.Кроме того, наследником византийской короны была не византийская принцесса София, жена московского князя, а племянник последнего императора Андрей. Он продал свой титул испанскому монарху Фердинанду — тому самому, для которого Колумб открыл Америку.Россия может считаться преемницей Византии только в религиозном аспекте — ведь после падения последней, наша страна стала главным оплотом православия.Сотни византийских учёных, бежавших от завоевавших их родину турок, взявших с собой свои библиотеки и произведения искусства, вдохнули новую энергию в европейское Возрождение.В отличие от Западной Европы, в Византии изучение античной традиции никогда не прерывалось. И всё это наследие своей, греческой, цивилизации, намного более огромное и лучше сохранённое, византийцы принесли в Западную Европу.Не будет преувеличением сказать, что без византийских эмигрантов Возрождение было бы не таким мощным и ярким. Византийская учёность оказала влияние даже на Реформацию: оригинальный греческий текст Нового Завета , пропагандировавшийся гуманистами Лоренцо Валлой и Эразмом Роттердамским, оказал большое влияние на идеи Протестантизма.Богатство Византии — факт довольно известный. Но насколько богата была империя — знают немногие. Один лишь пример: размер дани грозному Аттиле, державшему в страхе большую часть Евразии, равнялся годовому доходу всего лишь пары византийских вилл.Иной раз взятка в Византии равнялась четверти выплат Аттиле. Иногда византийцам выгоднее было откупиться от вторжения неизбалованных роскошью варваров, чем снаряжать дорогостоящую профессиональную армию и полагаться на неизвестный исход военной кампании.Да, бывали в империи и трудные времена, но византийский «золотой» ценился всегда. Даже на далёком острове Тапробана (совр. Шри-Ланка) золотые византийские монеты по достоинству были оценены местными правителями и купцами . Клад с византийскими монетами был найден даже на индонезийском острове Бали.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)