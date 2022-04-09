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Вы уволены: 5 типов специалистов, которых совсем скоро заменят роботы


Специальности, которые останутся без работы.

Специальности, которые останутся без работы.

Специалисты и ученые убеждены – в ближайшие 10-15 лет мир серьезно изменится, в первую очередь, благодаря развитию робототехники. Некоторые даже убеждены в том, что произойдет новая глобальная революция не только в промышленности, но во всем хозяйстве человека в целом. И знаете, что? Похоже, все будет именно так. К сожалению, перемены несут не только «все лучшее», но проблемы, например – безработицу. Вот профессии, которые в ближайшие два десятка лет перестанут нуждаться в человеке.

1. «Синдром кассира»


Машинальный труд больше никому не нужен.

Машинальный труд больше никому не нужен.

 

Ученые Оксфордского университета убеждены в том, что в будущем весь низкоквалифицированный труд, требующий машинального повторения одних и тех же действий, выскользнет из рук человека. Операторы почтовых служб и почтальоны, курьеры, продавцы-консультанты, кассиры, риелторы и офисные клерки, страховые агенты и даже строители – все они, а также другие им подобные профессии перейдут в руки машин.

2. Вам куда?


И зачем водительское кресло.

И зачем водительское кресло.

 

Останутся без работы в ближайшем будущем и все водители. Сомневаться здесь не приходится. Уже сегодня машины ездят в режиме «помощника водителя»: распознают преграды на пути, сбавляют и добавляют скорость, реагируют на знаки и светофоры, а самые совершенные модели даже умеют перестраиваться из рядя в ряд и осуществлять обгон.
Так что таксисты, водители общественного и грузового транспорта останутся за бортом.

3. Графомания


Скоро будут сочинять лучше людей.

Скоро будут сочинять лучше людей.

 

Потеряют работу в ближайшем будущем и все журналисты. Удивительно, но это действительно так. Писать художественную литературу у экспериментальных ИИ пока получается не очень (от слов «совсем не получается»), зато роботы умело составляют новостные тексты, при этом превосходят людей-журналистов по стилю составления, информативности, точности передачи информации и непредвзятости.

4. Виновен!


Юристы тоже не нужны.

Юристы тоже не нужны.

 

Это пугает, но юристы тоже могут потерять работу. Эксперты не исключают, что вся юриспруденция может перейти под управление машинами. Впрочем, заменить судей роботы смогут едва ли. В тоже время, разношерстные ассистенты юристов лишатся рабочих мест точно. То же самое касается и других подобных специальностей, например спортивных судей.

5. Это Мерфи, сэр


В Дубае уже есть настоящий робокоп.

В Дубае уже есть настоящий робокоп.

 

В Дубае уже работает настоящий робот-полицейский. Конечно, машины едва ли заменят людей в сфере правопорядка даже в ближайшие 20 лет, однако машин-полицейских становится все больше, пускай пока и на должностях разнообразных помощников. Любопытно и то, что создание робота-полицейского, способного задерживать преступников, так же, как и создание робота-солдата, является одной из наиболее желанных целей.

Напоследок: На самом деле переживать не стоит. На нашем веку роботы точно не заменят людей повсеместно, хотя бы потому, что в СМИ очень любят преувеличивать степень развития и искусственного интеллекта, и робототехники в целом. Безусловно, прогресс привнесет некоторые изменения в быт и хозяйство людей, однако помимо прогресса и желания компаний зарабатывать деньги, в мире и обществе существует огромное количество рычагов, которые, несмотря на все плохое, уже не одно столетие не позволяют цивилизации соскользнуть в адскую пучину.

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Вы уволены: 5 типов специалистов, которых совсем скоро заменят роботы

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Вы уволены: 5 типов специалистов, которых совсем скоро заменят роботыПодписаться на мой Instagram
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