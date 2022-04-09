Вы уволены: 5 типов специалистов, которых совсем скоро заменят роботы

Специальности, которые останутся без работы.
Специалисты и ученые убеждены – в ближайшие 10-15 лет мир серьезно изменится, в первую очередь, благодаря развитию робототехники. Некоторые даже убеждены в том, что произойдет новая глобальная революция не только в промышленности, но во всем хозяйстве человека в целом. И знаете, что? Похоже, все будет именно так. К сожалению, перемены несут не только «все лучшее», но проблемы, например – безработицу. Вот профессии, которые в ближайшие два десятка лет перестанут нуждаться в человеке.
1. «Синдром кассира»
Машинальный труд больше никому не нужен.
Ученые Оксфордского университета убеждены в том, что в будущем весь низкоквалифицированный труд, требующий машинального повторения одних и тех же действий, выскользнет из рук человека. Операторы почтовых служб и почтальоны, курьеры, продавцы-консультанты, кассиры, риелторы и офисные клерки, страховые агенты и даже строители – все они, а также другие им подобные профессии перейдут в руки машин.
2. Вам куда?
И зачем водительское кресло.
Останутся без работы в ближайшем будущем и все водители. Сомневаться здесь не приходится. Уже сегодня машины ездят в режиме «помощника водителя»: распознают преграды на пути, сбавляют и добавляют скорость, реагируют на знаки и светофоры, а самые совершенные модели даже умеют перестраиваться из рядя в ряд и осуществлять обгон. Так что таксисты, водители общественного и грузового транспорта останутся за бортом.
3. Графомания
Скоро будут сочинять лучше людей.
Потеряют работу в ближайшем будущем и все журналисты. Удивительно, но это действительно так. Писать художественную литературу у экспериментальных ИИ пока получается не очень (от слов «совсем не получается»), зато роботы умело составляют новостные тексты, при этом превосходят людей-журналистов по стилю составления, информативности, точности передачи информации и непредвзятости.
4. Виновен!
Юристы тоже не нужны.
Это пугает, но юристы тоже могут потерять работу. Эксперты не исключают, что вся юриспруденция может перейти под управление машинами. Впрочем, заменить судей роботы смогут едва ли. В тоже время, разношерстные ассистенты юристов лишатся рабочих мест точно. То же самое касается и других подобных специальностей, например спортивных судей.
5. Это Мерфи, сэр
В Дубае уже есть настоящий робокоп.
В Дубае уже работает настоящий робот-полицейский. Конечно, машины едва ли заменят людей в сфере правопорядка даже в ближайшие 20 лет, однако машин-полицейских становится все больше, пускай пока и на должностях разнообразных помощников. Любопытно и то, что создание робота-полицейского, способного задерживать преступников, так же, как и создание робота-солдата, является одной из наиболее желанных целей.
Напоследок: На самом деле переживать не стоит. На нашем веку роботы точно не заменят людей повсеместно, хотя бы потому, что в СМИ очень любят преувеличивать степень развития и искусственного интеллекта, и робототехники в целом. Безусловно, прогресс привнесет некоторые изменения в быт и хозяйство людей, однако помимо прогресса и желания компаний зарабатывать деньги, в мире и обществе существует огромное количество рычагов, которые, несмотря на все плохое, уже не одно столетие не позволяют цивилизации соскользнуть в адскую пучину.
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