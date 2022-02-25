Почему проводы зимы в Венгрии всегда заканчиваются жуткими похоронами

Зимнее празднество Бушояраш.
Зима приближается все ближе, и в то время, как одни люди готовятся встречать холодное время года, другие уже задумываются о том, как попрощаться с зимой. Пятидневное празднование Бушояраш посвящено проводам зимы, и подготовка к нему начинается задолго до его проведения.
Праздник проходит в одном из венгерских городков. Фото: Zsolt Repasy.
Жители городка надевают жуткие костюмы к празднованию Бушояраша. Фото: Zsolt Repasy.
Все костюмы тщательно готовятся заранее, чтобы создать как можно более жуткий образ. Фото: Zsolt Repasy.
Бушояраш празднуется в начале февраля в небольшом венгерском городе Мохач. Здесь живет большая община хорватов-шокцев, и именно к их традиции принадлежит это празднество. Начинается фестиваль в пятницу, после Жирного четверга (последний четверг перед Великим постом) и оканчивается в Жирный вторник (накануне Пепельной среды) похоронами Мясопуста.
Бушояраш проводится, как правило, начале февраля. Фото: Zsolt Repasy.
Костюмы к празднованию проводов зимы. Фото: Zsolt Repasy.
В эти дни главными действующими лицами в Мохаче являются Бушары - местные жители, одетые в традиционные маски. Маски эти по традиции должны быть страшными, жуткими, наводить на окружающих ужас. Существует две легенды, объясняющие такой необычный выбор костюмов. Согласно одному, так жители сел отпугивают зиму, знаменуя весельем и многочисленными кострами приход весны. Другая легенда рассказывает о временах османского завоевания, когда жители, надев на себя жуткие маски и устроив импровизированный дебош, испугали турок, заставив тех покинуть местные земли.
Жуткие костюмы бушар. Фото: Zsolt Repasy.
Бушары - главные действующие лица празднования Бушояраша. Фото: Zsolt Repasy.
Сейчас празднование Бушояраша - скорее просто повод повеселиться. Пять дней местные жители вместе с приезжими (большинство гостей прибывает из соседних Хорватии, Сербии и Польши) устраивают парады, танцы, пиршества, и, конечно же, позируют перед фотографами. Одним из таких фотографов стал Зольт Репасы (Zsolt Repasy) из Венгрии, который не просто приехал посмотреть на происходящее, а принял в этом действе непосредственное участие.
В празднике участвуют как взрослые, так и дети. Фото: Zsolt Repasy.
Фотограф решил сам взять участие в Бушояраше. Фото: Zsolt Repasy.
"Вместо того, чтобы просто задокументировать традицию (как уже много-много раз делали), я решил полностью погрузиться в происходящее, стать инсайдером и показать красоту и богатство традиций взглядом одного из участников фестиваля."
Праздник длится с пятницы до вторника в феврале. Фото: Zsolt Repasy.
Бушары веселятся все выходные, заглядывая в гости к другим жителям деревень. Фото: Zsolt Repasy.
Жуткие костюмы бушар. Фото: Zsolt Repasy.
В праздновании принимают участие хорваты-шокцы. Фото: Zsolt Repasy.
В течение Бушояраша проходят парады. Фото: Zsolt Repasy.
Дети не остаются в стороне от праздника. Фото: Zsolt Repasy.
В эти дни устраивается много костров, чтобы приблизить приход весны. Фото: Zsolt Repasy.
Бушояраш. Фото: Zsolt Repasy.
Празднование прощания с зимой в Венгрии. Фото: Zsolt Repasy.
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