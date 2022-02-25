Почему проводы зимы в Венгрии всегда заканчиваются жуткими похоронами

Зимнее празднество Бушояраш.

Праздник проходит в одном из венгерских городков. Фото: Zsolt Repasy.

Жители городка надевают жуткие костюмы к празднованию Бушояраша. Фото: Zsolt Repasy.

Все костюмы тщательно готовятся заранее, чтобы создать как можно более жуткий образ. Фото: Zsolt Repasy.

Бушояраш проводится, как правило, начале февраля. Фото: Zsolt Repasy.

Костюмы к празднованию проводов зимы. Фото: Zsolt Repasy.

Жуткие костюмы бушар. Фото: Zsolt Repasy.

Бушары - главные действующие лица празднования Бушояраша. Фото: Zsolt Repasy.

В празднике участвуют как взрослые, так и дети. Фото: Zsolt Repasy.

Фотограф решил сам взять участие в Бушояраше. Фото: Zsolt Repasy.

Праздник длится с пятницы до вторника в феврале. Фото: Zsolt Repasy.

Бушары веселятся все выходные, заглядывая в гости к другим жителям деревень. Фото: Zsolt Repasy.

Жуткие костюмы бушар. Фото: Zsolt Repasy.

В праздновании принимают участие хорваты-шокцы. Фото: Zsolt Repasy.

В течение Бушояраша проходят парады. Фото: Zsolt Repasy.

Дети не остаются в стороне от праздника. Фото: Zsolt Repasy.

В эти дни устраивается много костров, чтобы приблизить приход весны. Фото: Zsolt Repasy.

Бушояраш. Фото: Zsolt Repasy.

Празднование прощания с зимой в Венгрии. Фото: Zsolt Repasy.