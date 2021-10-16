5 особенностей автомобиля, которые могут хорошо сбить цену при продаже на вторичном рынке

Рано или поздно многим водителям приходится сталкиваться с проблемой продажи автомобиля. И это действительно проблема, ведь одно дело просто продать машину, а другое – не сдешевить и сделать это максимально выгодно для себя. Очевидно, что изношенная подвеска или помятое крыло будут снижать стоимость машины, но есть и другие менее очевидные особенности, которые также могут существенно подпортить прайс автомобиля на вторичном рынке. О них мы сегодня и поговорим.
1. Колхозный тюнинг и явный «не завод»
Такую «Гранту» даже в хорошем состоянии будет нелегко продать. | Фото: a.d-cd.net
Чтобы понять, какие особенности автомобиля будут снижать его потенциальную стоимость при продаже, давайте поразмышляем с точки зрения покупателя. Он ищет машину на вторичном рынке либо потому что ему не хватает денег на новую, либо потому что ему хватает денег на новую машину, скажем, класса В, а он хочет С-класс. Наиболее распространён второй вариант – о нем и поговорим. Человек, занимаясь поиском машины классом повыше, скорее всего хочет получить экземпляр, наиболее близкий по состоянию к заводскому. Доработки же автомобиля – дело жутко субъективное. Вряд ли можно найти в мире хотя бы двух человек, которые захотел бы одинаково персоналировать свои машины. Поэтому разного рода защитные пленки, нестандартные бамперы или, не дай бог, спойлеры будут либо отпугивать покупателей вовсе, либо станут поводом для жестоких торгов.
2. Отсутствие документов об обслуживании
Документальное подтверждение того, что за автомобилем правильно ухаживали - может значительно упростить процесс торгов. |Фото: autozam.ru
То, как за машиной следили, напрямую влияет на срок службы и ее качество работы. Документальное подтверждение того, что за автомобилем правильно ухаживали, в виде записей в сервисной книжке, чеков о замене масел или даже предъявление банок с остатками масла (такие скорее всего накопятся при правильном отношении к обслуживанию) – может значительно упростить процесс торгов. Отсутствие же всего вышеперечисленного стопроцентно создаст лишний повод для разговора о снижении стоимости.
3. Заниженная подвеска
Никаких практических улучшений такая доработка собой не несет. | Фото: a.d-cd.net
Одна из наиболее вредных для стоимости машины на вторичке доработок. К ней обычно прибегают молодые люди, чтобы придать машине более спортивный вид. Делают они это просто подпиливая пружины. В таком случае никаких практических улучшений такая доработка собой не несет, а только ухудшает характеристики подвески и уменьшает такой важный на наших дорогах клиренс.
4. «Ксенон» в фары
Свет после такой доработки нормально не отрегулировать. | Фото: infocar.ua
Установка ксеноновых ламп в обычные рефлекторные фары, которые были рассчитаны под установку галогенных ламп – не несет ничего хорошего. Свет после такой доработки нормально не отрегулировать, а из-за повышенной теплоотдачи ламп будет портиться колпак фары. Такие «апгрейды» - верный путь к понижению цены во время торга, ведь новый владелец вполне может захотеть тут же поменять лампы и это ему обойдется в круглую сумму.
Примечание: В целом, как вы, наверное, уже поняли, любой «колхозный тюнинг» ведет к усложнению процедуры продажи автомобиля. Поэтому к этой процедуре машину нужно подготовить. Это потребует некоторых затрат, но точно будет выгоднее, чем терять деньги во время торга.
5. Сколы и царапины
Большое количество сколов и царапин серьезно скинут цену на автомобиль. | Фото: avatars.mds.yandex.net
Пожалуй, самый очевидный пункт. Большое количество сколов и царапин серьезно скинут цену на автомобиль, не говоря уже о ржавчине, которая может появиться в поврежденных местах. Поэтому царапины и сколы нужно регулярно подкрашивать, и капитально все подкрасить перед продажей.
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