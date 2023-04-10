Аббатство Мон-Сен-Мишель – архитектурная жемчужина Нормандии

Наряду со всемирно известной Эйфелевой башней во Франции имеется еще одна узнаваемая достопримечательность – это аббатство Мон-Сен-Мишель. Поднимающаяся над водами Ла-Манша и повторяющая очертания скалы неприступная обитель привлекает не только восхитительной архитектурой, но и чудесами инженерии, и захватывающими историями, которых за многовековую историю накопилось немало.
Аббатство Мон-Сен-Мишель – одно из самых узнаваемых архитектурных творений Франции. | Фото: besttimetovisit.com.pk.
Остров с замком Мон-Сен-Мишель во время прилива окружают воды залива. | Фото:
wall.alphacoders.com .
wall.alphacoders.com .
Аббатство Мон-Сен-Мишель (фр. Mont Saint-Michel) — это одно из самых удивительных и привлекательных архитектурных творений Франции. Уникальная обитель вместе с городом-крепостью, расположенная на одиноком скалистом острове среди вод Ла-Манша, уже не одно столетие привлекает к себе внимание и не всегда заинтересовавшиеся выражали восхищение и благоговение. Не раз аббатство пытались захватить враждебно настроенные соседи, но, к счастью, впечатляющий лакомый кусочек им оказывался не по зубам. И это немудрено, ведь остров расположен в самом непредсказуемом месте Европы, где сама природа стоит на его защите.
Замок во время отлива (Mont Saint-Michel, Франция). | Фото: ru-travel.livejournal.com.
Интересный факт: В те времена, когда кельты и друиды устраивали на этой скале свои святилища, она находилась в окружении живописных лесов. Но три реки, впадающие в Ла-Манш в этом месте, сделали свое дело, и со временем 80 метровой высоты утес оказался окруженный водой. Но постоянства и в этой природной стихии не оказалось. Приливы и отливы стали настолько частыми гостями (два раза в лунные сутки через 24 часа 50 мин.), что потоки воды, иногда поднимающие гигантскую волну высотой до 14 метров, затапливали внушительную территорию до 20 км вглубь побережья. В период приливов остров Мон-Сен-Мишель оказывался полностью отрезанным от большой земли.
Издревле это священное место окутано мистической атмосферой. Кельты, например, скалу использовали для захоронений и называли ее Могильной горой, а у друидов здесь было «Святилище Дракона». Также существует легенда, что в недрах Могильной горы в золотом гробу покоится тело самого Юлия Цезаря.
Скалистый остров среди вод Ла-Манша застраивался на протяжении нескольких веков (аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция). | Фото: kudapoedy.com.
Особенно восхитительно аббатство на острове выглядит в вечернее время и в туманные дни (Мон-Сен-Мишель, Франция).
Имеется множество захватывающих повествований о том, как Архангел Михаил поручил Авраншскому епископу Оберу построить на вершине горы монастырь. По одной из легенд, священнослужитель не очень то торопился со строительством, поэтому Архангелу пришлось несколько раз к нему являться и только после того, как он «постучал по лбу перстом» епископу (по свидетельствам исследователей, от этого поучения осталось даже углубление на черепе Обера), тот сразу понял, что от него требуется.
Виктор Гюго аббатство называл «Пирамидой в океане» (Мон-Сен-Мишель, Франция). | Фото: metropole-voyage.com.
Начиная с VI столетия на скале строили гроты, где и молились, но самые впечатляющие строения, которые дошли и до наших дней, были воздвигнуты в XI-XVI вв. Активизация строительства началась после того, как норманнский герцог Ричард I подарил остров, который к тому времени уже получил название Мон-Сен-Мишель, монахам-бенедиктинцам, решившим создать на нем полноценное аббатство.
Через главные ворота можно попасть на единственную улочку города, которая и приведет к основной достопримечательности аббатства (Мон-Сен-Мишель, Франция).
Понадобилось несколько веков, чтобы аббатство-крепость Мон-Сен-Мишель обрело традиционные очертания. У подножия горы была построена деревня, где жили и трудились крестьяне, ремесленники и торговцы, которые должны были кормить тех, кому по статусу положено было находиться на более высокой ступени общества – это рыцари и герцоги («те, кто воюет»). Ну а на самой вершине, находилось как раз аббатство, где обитают «те, кто молится» — священнослужители и монахи.
Монументальные очертания сооружений, которым уже более 1 тысячи лет (аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция).
Средневековые строения без труда завоевали «полчища» туристов (аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция).
Если посмотреть на Мон-Сен-Мишель с точки зрения архитектуры, то можно сказать, что весь уникальный ансамбль создан в лучших традициях романского и готического стиля с присущим им величием и монументальностью, устремленной ввысь. Взять хотя бы главный храм, расположенный на самой вершине скалы и увенчанный шпилем, взметнувшимся ввысь на 155,5 м с золоченой фигурой Архангела Михаила (его вес составляет 820 кг!). Именно 3,5-метровую статую, зависшую между небом и землей, чаще всего можно увидеть на путеводителях и фотоальбомах страны, которая по праву считается самым узнаваемым символом Франции. А вот сами монахи-бенедиктинцы говорят, что их храм связывает между собой «Землю, Мир людей и Небеса».
300 ступеней ведут к главной святыне острова-крепости (аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция).
За многовековое существование аббатства Мон-Сен-Мишель постоянно подвергалось нападкам как со стороны соседей, так и своих властителей, не желающих иметь под боком своевольных подданных. Из-за постоянного противостояния некоторые сооружения были разрушены если не пожарами, так снарядами из пушек, которыми обстреливали неприступные стены уникальной крепости. Это повлекло за собой упадок и запустение, и как следствие, монахи покинули свое аббатство.
Впечатляющая архитектура католический святыни аббатства Мон-Сен-Мишель (Франция).
Статуя святого Архангела Михаила на шпиле католического храма (Mont Saint-Michel, Франция).
Восстанавливать памятник архитектуры и истории начали только при Наполеоне Бонапарте, который издал указ о признании его Национальным достоянием, а вот монахи ордена вернулись лишь в 1966 г. На данный момент более 50% объектов полностью отреставрированы, они могут принимать посетителей, которых на острове хоть отбавляй.
По сведениям авторов Novate.ru, в аббатстве Мон-Сен-Мишель постоянно проживает только 7 человек, а вот гостей и паломников в течение года в этих местах бывает более 3,5 млн.
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