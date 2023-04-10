Аббатство Мон-Сен-Мишель – архитектурная жемчужина Нормандии

Аббатство Мон-Сен-Мишель – одно из самых узнаваемых архитектурных творений Франции . | Фото: besttimetovisit.com.pk.

Остров с замком Мон-Сен-Мишель во время прилива окружают воды залива. | Фото:

wall.alphacoders.com .

Замок во время отлива (Mont Saint-Michel, Франция). | Фото: ru-travel.livejournal.com.

Скалистый остров среди вод Ла-Манша застраивался на протяжении нескольких веков (аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция). | Фото: kudapoedy.com.

Особенно восхитительно аббатство на острове выглядит в вечернее время и в туманные дни (Мон-Сен-Мишель, Франция).

Виктор Гюго аббатство называл «Пирамидой в океане» (Мон-Сен-Мишель, Франция). | Фото: metropole-voyage.com.

Через главные ворота можно попасть на единственную улочку города, которая и приведет к основной достопримечательности аббатства (Мон-Сен-Мишель, Франция).

Монументальные очертания сооружений, которым уже более 1 тысячи лет (аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция).

Средневековые строения без труда завоевали «полчища» туристов (аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция).

300 ступеней ведут к главной святыне острова-крепости (аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция).

Впечатляющая архитектура католический святыни аббатства Мон-Сен-Мишель (Франция).

Статуя святого Архангела Михаила на шпиле католического храма (Mont Saint-Michel, Франция).