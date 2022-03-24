Из старого коврика для ванной сделали невероятно красивую вещь - делюсь мастер-классом!

Спешу с вами поделиться очень привлекательной и простой поделкой для дома, которая будет не только радовать глаз, но и окажется довольно полезной.

Для изготовления нам понадобилось:

Коврик для ванной бу;

Нож, ножницы, горячий клей, линейка, маркер;

Небольшое пластиковое ведерко;

Акриловые краски (строительные);

Лак спрей в баллончике.

Сразу начнем!

Шаг 1.

Коврик порезали на полоски - это проще некуда!

Шаг 2.

У пластикового ведерка убрали ручку и отрезали верхний ободок.

Шаг 3.

Длинные полосы от коврика нарезали по высоте ведерка с запасом.

Шаг 4.

По окружности ведро разметили маркером через 1,5 см.

Шаг 5.

По отметкам приклеили полоски, их должно быть нечетное количество.

Шаг 6.

По верхнему краю ведерка приклеили полоску, чтобы скрыть торцы продольных полос.

Шаг 7.

Теперь клеим продольные полоски и вплетаем их в поперечные.

Шаг 8.

Обрезаем лишнее.

Шаг 9.

Полоски еще нарезаем вдоль и сплетаем из них косичку.

Приклеиваем косичку на дно ведерка по кругу.

Шаг 10.

Сначала красим все темно-коричневой акриловой краской и сушим.

Затем проходимся полусухой губкой светло-коричневой краской.

Шаг 11.

Покрываем лаком из баллончика.

Шаг 12.

На дно приклеили шарики - это будут ножки.

Фото мастер-класс пошагово:

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Вот такое замечательное кашпо получилось.