Почему англичане торопятся вернуть древнеегипетский артефакт в страну фараонов

Находка офицера стала ключом к расшифровке текстов







Древнеегипетский таинственный шедевр находится в Лондоне уже две сотни лет.

Учёным удалось расшифровать эти надписи.

Камень покрыт защитным воском.

Как бы не вышло скандала

Пока камень находится в Британском музее.

Судьба камня все еще не определена.

Мрамор Элджина (Элгина) в Британском музее.