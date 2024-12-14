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14 удивительных фотографий, показывающих каким видят мир пилоты и пассажиры авиалайнеров


Мир с высоты птичьего полёта.

Мир с высоты птичьего полёта.

Человек всегда стремился в небо. И глядя на фотографии, собранные в нашем обзоре, понимаешь, что не случайно. Ведь такие красоты можно увидеть только с высоты птичьего полёта. Всем ярких впечатлений от просмотра, приятных полётов и мягких посадок.

1. Потрясающий вид из кабины пилотов


Ночной заход на посадку в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена после полета из Женевы, Швейцария.

Ночной заход на посадку в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена после полета из Женевы, Швейцария.

 

2. Закат над Татрами


Удивительная природная красота по маршруту из Варшавы в Будапешт, Венгрия.

Удивительная природная красота по маршруту из Варшавы в Будапешт, Венгрия.

 

3. Полет над Кампиносским национальным парком


Красота перед приземлением в Варшаве, рейс из Санкт-Петербурга, Россия, в Варшаву.

Красота перед приземлением в Варшаве, рейс из Санкт-Петербурга, Россия, в Варшаву.

 

4. Закат во время полёта над Германией


Во время полета из Варшавы в Нью-Йорк.

Во время полета из Варшавы в Нью-Йорк.

 

5. Встречный самолет во время вечернего рейса


Рейс из Варшавы в Гамбург, Германия.

Рейс из Варшавы в Гамбург, Германия.

 

6. После трансатлантического перелета


Заход на посадку в аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве.

Заход на посадку в аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве.

 

7. Линия облаков и заход солнца


Небо во время рейса из Щецина в Варшаву.

Небо во время рейса из Щецина в Варшаву.

 

8. Река Тахо в Испании, Гвадалахара


Рейс из Варшавы в Мадрид, Испания.

Рейс из Варшавы в Мадрид, Испания.

 

9. Полёт над южной частью Германии



«Линия день-ночь», где более яркое пространство с правой стороны является уходящим днём, а темная сторона — ночью.

 

10. Рассвет над Северным морем


Восход солнца над Северным морем во время полета из Варшавы в Лондон.

Восход солнца над Северным морем во время полета из Варшавы в Лондон.

 

11. Пролив Босфор


Красота ночной Земли во время ночного полета из Варшавы в Тель-Авив, Израиль.

Красота ночной Земли во время ночного полета из Варшавы в Тель-Авив, Израиль.

 

12. Подготовка к взлету в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве


Обратный путь в Варшаву.

Обратный путь в Варшаву.

 

13. Аэропорт Хитроу в Лондоне


При заходе на посадку в аэропорт Хитроу, Лондон, рейсом из Варшавы.

При заходе на посадку в аэропорт Хитроу, Лондон, рейсом из Варшавы.

 

14. Сент-Мари-де-ла-Мер, Франция


Во время полета из Варшавы в Барселону, Испания.

Во время полета из Варшавы в Барселону, Испания.

 

14. Из Стамбула в Москву


Под крылом самолёта о чём-то поёт...

Под крылом самолёта о чём-то поёт...

 

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