14 удивительных фотографий, показывающих каким видят мир пилоты и пассажиры авиалайнеров

Мир с высоты птичьего полёта.

1. Потрясающий вид из кабины пилотов

Ночной заход на посадку в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена после полета из Женевы, Швейцария .

2. Закат над Татрами

Удивительная природная красота по маршруту из Варшавы в Будапешт, Венгрия .

3. Полет над Кампиносским национальным парком

Красота перед приземлением в Варшаве, рейс из Санкт-Петербурга, Россия , в Варшаву.

4. Закат во время полёта над Германией

Во время полета из Варшавы в Нью-Йорк .

5. Встречный самолет во время вечернего рейса

Новости СМИ2 Рейс из Варшавы в Гамбург, Германия.

6. После трансатлантического перелета

Заход на посадку в аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве.

7. Линия облаков и заход солнца

Небо во время рейса из Щецина в Варшаву.

8. Река Тахо в Испании, Гвадалахара

Рейс из Варшавы в Мадрид , Испания.

9. Полёт над южной частью Германии

«Линия день-ночь», где более яркое пространство с правой стороны является уходящим днём, а темная сторона — ночью.

10. Рассвет над Северным морем

Восход солнца над Северным морем во время полета из Варшавы в Лондон.

11. Пролив Босфор

Красота ночной Земли во время ночного полета из Варшавы в Тель-Авив , Израиль.

12. Подготовка к взлету в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве

Обратный путь в Варшаву.

13. Аэропорт Хитроу в Лондоне

При заходе на посадку в аэропорт Хитроу, Лондон, рейсом из Варшавы.

14. Сент-Мари-де-ла-Мер, Франция

Во время полета из Варшавы в Барселону, Испания.

14. Из Стамбула в Москву

Под крылом самолёта о чём-то поёт...