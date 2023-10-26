С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Опять откуда то вытащили эту тупейшую ложь рассчитанную на малограмотных лохов!! Её уже сто раз опровергали! - https:...Почему в Советско...
  • Aнатолий Райков
    https://youtu.be/gTP1hmyMMqoПочему в СССР пре...
  • Aнатолий Райков
    https://youtu.be/o74kWPsjC1QПочему в СССР пре...

Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

Первая общественная прачечная появилась в Америке в разгар Великой депрессии, когда стиральные машины были недоступны простым американцам.


В 1934 году в городе Форт-Уэрт в Техасе была открыта первая коммерческая прачечная, основанная на принципе самообслуживания. Хотя первоначально в прачечной было всего четыре электрические стиральные машины, она быстро стала популярной и сполна окупила затраты владельца.

«Прачечный дворец» 1924 год


Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

Высокая потребность общества в публичных прачечных и относительно низкие затраты на их открытие предопределили массовое возникновение прачечных самообслуживания в 30–40-е годы. Хотя по мере повышения уровня жизни многие американцы начинают приобретать собственные стиральные машины, но практика использования общественных прачечных широко распространена в США до сих пор. В чем причина?

В таких коробках люди получали бельё из прачечных, в Нью Йорке. 1929 год


Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

Во-первых, американцам близка идея экономии: экономии воды, электроэнергии и пространства в домах. Услуги прачечной стоят дешево, оплатить стирку можно либо монетами, либо специальными платежными картами.

Во-вторых, многие арендодатели запрещают устанавливать стиральную машину людям, которые снимают у них жилье. Владельцы недвижимости опасаются протечек и коротких замыканий. Поэтому основные клиенты общественных прачечных — те, кто не может стирать в съемном жилье. Однако и вполне состоятельные американцы периодически пользуются услугами прачечных, приходя сюда несколько раз в год постирать крупные вещи: одеяла, подушки, покрывала и др.

Прачечная в Нью-Йорке, 1948 год


Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

В-третьих, современные общественные прачечные создают довольно высокий уровень комфорта для клиентов. Помимо стиральных машин там предусмотрены сушильные машины, аппараты для глажки и прочие приспособления, существенно облегчающие процесс. В последнее время в прачечных можно встретить телевизоры, бесплатный Wi-Fi и кофейные автоматы, позволяющие клиентам приятно провести время. Как правило, подавляющее большинство американских общественных прачечных работает круглосуточно, располагаясь в подвалах многоквартирных домов либо в непосредственной близости от супермаркетов, то есть пользоваться ими могут даже очень занятые люди.

Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

В-четвертых, как отмечают социологи, прачечная — это еще и своеобразное место для релаксации и медитации, позволяющее американцам на какое-то время отключиться от насущных проблем.

Наконец, не стоит забывать, что прачечный бизнес — индустрия, в которой вращаются серьезные деньги. Так, по официальным данным на 2011 год, в США около 35 000 общественных прачечных, суммарный доход которых достигает $5 млрд в год.

Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх