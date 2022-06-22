Что делать если натирает обувь

Летом ногам может быть некомфортно даже в самой удобной обуви. От натоптышей, мозолей не застрахован никто. Чтобы избежать всех этих проблем и носить обувь летом с комфортном, воспользуйтесь 3 советами — для любой летней обуви.







Если у вас есть обувь с ремешками, то чтобы она не натирала летом, после душа на сухую кожу ног нанесите теймурову пасту. Дождитесь её высыхания, только после этого надевайте обувь. Всё, пальцы не будет натирать, ноги не вспотеют!







Если вы надеваете туфли с открытым носиком, или другую закрытую обувь, то перед тем как надеть, присыпьте ноги обычной детской присыпкой.







А чтобы балетки не слетали и не натирали, смажьте чистую, сухую кожу ног дезодорантом — там, где обычно натирает. И ноги потеть не будут, и обувь не испортится, и мозолей новых не появится!







Подробнее о средствах для защиты ног от натирания смотрите в видео ниже:



