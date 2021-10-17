Путешествие в Карлсбадские пещеры
Карлсбадские пещеры – национальный парк, основанный в первой половине XX века на территории живописных гор Гвадалупе, что на юго-востоке североамериканского штата Нью-Мексико. Парк представляет собой ни на что не похожий карстовый ландшафт, где на сегодняшний день обнаружено свыше ста разнообразных пещер. Эти пещеры славятся своими грандиозными размерами и красочным многообразием характерных минеральных образований, которые зачастую принимают весьма причудливые формы.
История Карлсбадских пещер насчитывает свыше двухсот пятидесяти миллионов лет, глубина некоторых из них достигает трехсот метров, а общая протяженность их спусков и залов превышает отметку в двенадцать километров. Площадь самой большой из здешних пещер, которую называют Большой комнатой, достигает шести гектаров. Данная пещера имеет продольную форму с длиной в шестьсот метров, шириной в триста метров и высотой стен в 90 метров.
Давайте посмотрим на них внимательней …
Национальный парк Карлсбадские пещеры расположен в горах Гуадалупе, горный хребет которого тянется с запада штата Техас на юго-восток штата Нью-Мексико. Высота над уровнем моря колеблется от 1095 м в его низшей части до 1987 м в наивысшей. Хотя на территории парка есть участки лесных массивов на возвышенностях, площадь парка покрыта, преимущественно, травянистым покровом и пустынными кустарниками.
Расположение национального парка на пересечении северной части пустыни Чигуауан, южных Скалистых гор и юго-западных биогеографических провинций Великих Равнин способствует разнообразию естественной среды обитания животного мира. Пустыни в юго-западном направлении содержат одни из самых высоких разновидностей млекопитающих, птиц, рептилий и насекомых в Соединенных Штатах. Парк является важной средой обитания для некоторых хищников, в частности пум, а также является ареалом проживания одной из самых крупных колоний пещерных ласточек в северном полушарии. Зона Карлсбадских пещер — значительное место обитания огромной колонии мексиканских бесхвостых летучих мышей, где происходит рождение на свет нового потомства, а также остановка мигрирующих летучих мышей.
Пустыня Чиуауан является самой крупной и влажной пустыней Северной Америки. Большая часть этой пустыни находится в Мексике, и парк является одним из немногих мест, где она находится под охраной и защитой. За год на территории парка выпадает в среднем 366 мм осадков; климат континентальный, полузасушливый с мягкими зимами и знойным летом. Среднегодовая температура составляет 19 º C.
Особое место в Национальном парке Карлсбадские пещеры занимает Ратлснейк-Спрингс — зона, покрытая лесом вокруг текущего круглый год источника, что способствует многообразию животного мира. Родник Ратлснейк-Спрингс (Родник гремучей змеи), и зона, примыкающая к роднику, была определена Национальным обществом Одюбона (национальное общество Одюбона — американская некоммерческая экологическая организация, чья деятельность ориентирована на охрану дикой природы, а также исследованию птиц), как значительный ареал обитания птиц. Эта область притягивает птицеводов со всего мира, желающих увидеть некоторых из более 300 видов птиц, проживающих там. В настоящий момент парк насчитывает 67 видов млекопитающих (в том числе 17 видов летучих мышей), 357 видов птиц, 55 различных пресмыкающихся и земноводных, 5 видов рыб, более 600 насекомых.
Растительные сообщества Национального парка Карлсбадские пещеры разнообразны, и в ряде случаев, уникальны. Парк насчитывает около 900 видов и подвидов сосудистых растений. Разнообразная экосистема парка обеспечивает среду обитания для многих растений, которые находятся в географических пределах их области распространения. Для примера, желтая сосна достигает здесь своей крайней восточной границы, а карликовый каштановый дуб (chinkapin oak) находится на крайней западной границе своего ареала.
Пустыня Чиуауан располагает самым крупным разнообразием кактусов, по сравнению с любым другим регионом. Эксперты считают, что это растение возникло именно здесь, или к югу от этого региона, и потом распространилось по всей территории Нового мира. Список сосудистых растений парка включает 26 видов или подвидов кактусов.
Залегающие под землей пустоты являются одним из важных геологических ресурсов в Соединенных Штатах. Горы Гуадалупе являются поднятой частью древних рифов, которые изобиловали в этой части вдоль внутреннего моря более, чем 250 млн лет назад во время пермского периода. Горная порода хранит остатки морских губок, водорослей, улиток, молюсок и других живых существ, которые жили в этом древнем море. Ученные со всего мира посещают парк каждый год для изучения структуры и фауны рифа.
Самой известной из всех геологических особенностей в парке являются пещеры. Национальный парк включает в себя 116 пещер, наиболее известными из которых являются Карлсбадские пещеры (или Карлсбадская Каверна). Она принимает свыше 300 000 туристов ежегодно и предоставляет своим посетителям редкую возможность посмотреть на подземный мир, выше которого находится пустыня.
Более 1000 лет назад, доисторические индейцы отважились проникнуть в Карлсбадские пещеры в поисках укрытия. После себя они оставили некоторые таинственные рисунки на стенах пещер вблизи выхода. Много позже, в 1898 году, подросток Джим Уайт случайно открыл вход в Карлсбадскую пещеру. Во время поисков отбившегося от стада скота, Джим увидел огромное количество летучих мышей, взлетающих с холма пустыни. Он подошел к огромному отверстию в земле и так описал увиденное: ”я смотрел в огромную черную дыру…, в которой мыши, казалось, буквально кипели”. Спустившись в пещеру, Джим так описал свои впечатления: “ я шел до тех пор, пока не очутился в пространстве грандиозных сталагмитов. Это была моя первая пещера, в которую я зашел, и мой первый сталагмит, который я когда-либо видел, но интуиция мне подсказывала, что не существует другого подобного места в мире, которое можно было бы сравнить с этой окружающей обстановкой.
Джим Уайт исследовал пещеры при помощи кустарно изготовленной проволочной лестницы. Когда он подрос, большинство людей даже и не полагали, что такие пещеры существовали. Он дал название многим комнатам, в том числе Большой комнате, Дворце короля, Палате королевы, Комнате Зеленого озера. Он также дал названия многим приметным формациям пещер, таким как Палец ведьмы, Гигантский купол, Бездна, Сказочная страна, Храм солнца и другие. Джим пытался показать это уникальное место другим людям, но только немногие действительно поверили в существовании огромных подземных полостей, наполненных необычными пещерными формациями.
Только фотографии убедили скептиков, что удивительные пещеры действительно существуют. Продемонстрированные в городе Карлсбад в 1915 году, они вызвали настоящую сенсацию. Сразу же нашлось много желающих посмотреть на изумительные пещеры воочию.
Слава о пещерах быстро распространилась, и дошла до города Вашингтона. В 1923 году департамент министерства внутренних дел США направил инспектора Роберта Холли с целью изучить и убедиться в том, что пещеры действительно являются живописным уголком природы. Изначально скептик, Холли так описал свои впечатления:”…я полностью осознаю тщетность моих усилий, чтобы передать противоречивые эмоции, чувство страха и благовения, стремление понять работу Создателя, который представил глазам человека такой сложный комплекс природных чудес”.
25 октября 1923 года президент США Калвин Кулидж подписал указ об учреждении Национального монумента Карлсбадские пещеры.
14 мая 1930 года актом Конгресса США был создан Национальный парк Карлсбадские пещеры, под управлением Службы национальных парков
Изучение пещер Карлсбада с того времени происходит постоянно. Опытные подземные исследователи, спелеологи, ученные стали Христофорами Колумбами дня сегодняшнего, путешествуя за пределы неизведанного. Пещеры привлекают много специалистов, желающих пролить свет на некоторые его тайны. Команды спелеологов, хорошо разбирающиеся в безопасных методах исследований, продолжают открывать новые неизведанные пещеры. Их находки включают Комнату Гуадалупе, вторую самую большую комнату Карлсбадской каверны, исключительно яркую и разукрашенную Комнату Бифрост.
Национальный парк является одним из самых крупных в своем изобилии, разнообразии и красоте минеральных образований. Парк насчитывает 116 пещер, которые являються одними из крупнейших подземных камер в мире. Главная достопримечательность парка — комплекс из 80 Карлсбадских пещер, с высоким разнообразием и эстетичным видом минеральных образований. Возраст образования составляет примерно 4-6 миллионов лет, глубина — до 339 м, общая длина всех проходов и залов — около 12 км. По територии пещер проложено почти 5 км дорожек, благодаря которым многочисленные туристы изучают красоту этого удивительного уголка природы. Самая большая пещера – Большая комната (Big Room), длина которой 1219м, ширина – 190,5м, высота в наивысшей точке – около 107м. Это третья самая крупная пещера в Северной Америке и седьмая в мире. По общей площади она равняется 14 футбольным полям.
Большинство пещер на нашей планете образовались дождевой водой, которая медленно растворяла известняки. Обычно, вода проникает сквозь трещины и карстовые воронки, постепенно превращается в подземные ручьи и реки, вырезая сложные системы пещер. Карлсбадские пещеры были высечены не проточной водой и ручьями, как многие известняковые пещеры в мире, а были образованы под воздействием очень агрессивной серной кислоты.
От 4 до 6 млн лет тому назад , вода, богатая на сероводород (H2S), начала проникать сквозь трещины и изломы в известняк. Эта вода, смешиваясь с дождевой водой, проникала в толщи земной коры. Когда два вида воды смешиваются, H2S, в сочетании с кислородом, который присутствовал в дождевой воде, преобразовался в серную кислоту (H2SO4). Эта кислота растворила известняк вдоль трещин и складок в горной породе, сформировав, таким образом, пещеры Карлсбада. Этот процесс оставил после себя массивные залежи гипса, глины, и наносов, как доказательство того, каким образом происходило образование пещер. Около 4 млн лет назад процессы спелеогенезиса в области под названием Карлсбадские пещеры прекратились, и пещеры приобрели тот вид, который мы можем наблюдать сегодня.
Пещеры находились когда-то на дне моря, покрытым коралловым рифом. Поэтому известковые породы, которую содержат пещеры, полна морских ископаемых растений и животных
Кроме 80 карстовых Карлсбадских пещер, на территории национального парка туристам доступна еще только Пещера резни у каньона (Slaughter Canyon Cave), которая также имеет впечатлительные геологические формации. Там не существует каких-либо проложенных тропинок или освещения, и туристы могут посетить ее организованной экскурсией с рейнджером национального парка.
На сегодняшний день пещера Лечугия (Lechuguilla Cave), открытая в 1986 году, находится в центре исследования, проводимого спелеологами национального парка. Глубина ее составляет 490м, что делает ее самой глубокой известняковой пещерой в Соединенных Штатах. Она закрыта для посещений, а точное расположение ее входа является относительно скрытой информацией, с целью сохранить пещеру нетронутой.
Пещера Лечугия до 1986 года не пользовалась особым интересом среди посетителей Национального парка Карлсбадские пещеры. Она имела 30 метровый входной проем, который вел в глубину почти на 130м и оканчивался тупиковым окончанием. В 1950-х спелеологи услышали рев ветра из-под заваленного обломками камней днища пещеры. Различные специалисты пришли к выводу, что под каменными обломками расположен пещерный коридор. Группа спелеологов Колорадо получила разрешение от Службы национальных парков на земляные работы в 1984 году. Открытие крупного подземного прохода произошло 26 мая 1986 года.
После этого последовало одно из самых захватывающих исследований одной из наиболее известной пещеры планеты. С 1986 года, исследователи нанесли на карту свыше 180 км проходов, установили глубину пещеры на уровне 490м. Пещера Лечугия занимает 5 место в категории самая длинная пещера в мире (третья в Соединенных Штатах) и является самой глубокой в Соединенных Штатах. Спелеологи, притягиваемые неисследованными проходами и невиданной красотой приезжают сюда со всего мира для ее исследования.
Пещера Лечугия необычная не только благодаря своим огромным размерам. Спелеологи открыли здесь большое количество гипса и лимонно-желтых отложений серы. Фантастический набор редких спелеотем (Спелеотемы — минеральные отложения, которые образовались в пещерах в результате капежа воды), некоторые из них уникальны. Пещера Лечугия превосходит свою сестру, Карлсбадскую пещеру, размерами, глубиной, и разнообразием спелеотем, хотя в ней и нет таких комнат, которые могли бы сравниться с огромной Большой Комнатой Карлсбадской пещеры. Пещера Лечугия является настоящей подземной лабораторией, где геологические процессы могут быть исследованы на основе практически нетронутой окружающей среды.
Вечерний полет мексиканских бесхвостых летучих мышей (Mexican free-tailed bats) с входа-выхода пещеры Карлсбада является одной из главных достопримечательностей национального парка. Бесхвостые летучие мыши живут только колониями и питаются только насекомыми. Колония летучих мышей в Карлсбаде состоит в основном из самок, которые рождают потомство с июня по июль, а в октябре мигрируют на зиму в Мексику.
В парке живут 17 видов летучих мышей, в том числе большое количество мексиканских бесхвостых летучих мышей. Было подсчитано, что популяция мексиканских бесхвостых летучих мышей, когда-то, насчитывала миллионы особей, но резко сократилось в современную эпоху. В последнее время их популяция немного увеличилась, но она не может сравниться с тем, что было раньше. Было использовано много методов для оценки их численности в пещере. Самые современные и наиболее успешные из этих попыток связаны с использованием термовидеокамеры для отслеживания их количества. По данным 2005 года, их количество составило 793 000.
Мексиканские бесхвостые летучие мыши живут здесь с апреля до конца октября или начала ноября. Из пещеры они вылетают плотной группой, двигаются верх по спирали в направлении против часовой стрелки, как правило, начиная с захода солнца; вылет длится около 3 часов. Летучие мыши обладают сложной локационной системой, благодаря которой они никогда не сталкиваются друг с другом. У входа в пещеру сооружен амфитеатр, где посетители национального парка, начиная с Дня памяти (День памяти является национальным праздником в Соединенных Штатах и посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во время вооруженных конфликтов или войн с участием США. Его отмечают ежегодно в последний понедельник мая), и до средины октября слушают рассказы рейнджера о летучих мышах, а зрители ждут того момента когда мыши начнут свое появление с пещеры.
Наиболее впечатляющие полеты летучих мышей происходят в августе и сентябре. В это время новое потомство, рожденное в начале лета, присоединяется к своим старшим сородичам, и потом все вместе мигрируют на юг.
Ежедневные предрассветные возвращения летучих мышей отличаются от вечерних вылетов, но также производят сильное впечатление. Те, кто наблюдает за утренним возвращением, становятся свидетелями того, как летучие мыши осуществляют стремительное пикирование с высоты сотен метров в отверстие входа в пещеры. Скорость некоторых из них может достигать 40 км / час и выше.
Парк открыт для посещения круглогодично, но большинство туристов приезжают сюда преимущественно летом, по выходным и праздникам. Самое низкое посещение отмечается в январе. Национальный парк Карлсбадские пещеры открыт круглосуточно без выходных, кроме Рождества. Туристам предлагают на выбор самостоятельно спуститься в пещеру на глубину 230 метров или воспользоваться установленными лифтами.
Эль-Пасо — ближайший к национальному парку большой город, расстояние от которого около 190 км.
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